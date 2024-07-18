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crazycat21
Истребители F-16 ВВС США перебазированы на авиабазы в Польше и Болгарии
Согласно официальным данным, самолёты переброшены для совместных миссий.

Американские F-16 на авиабазе Ласк. Фото: ВВС США / Juan Vasquez

Профильные ресурсы сообщают, что на этой неделе США развернули свои истребители F-16 на авиабазах на территории Польши и Болгарии в непосредственной близости от Украины, которая "только начала получать" собственные самолёты данного типа.

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Шесть самолётов из состава 138-го истребительного авиакрыла Национальной гвардии ВВС Оклахомы прибыли на авиабазу Ласк в Польше 16 июля. Ещё шесть машин из состава 31-го авиакрыла в тот же день перебазировались с базы Авиано в Италию на болгарскую базу Безмер.

Истребители из Оклахомы находятся в Польше на ротационной основе в составе 52-й оперативной группы США. В 2011 году Вашингтон и Варшава подписали двустороннее соглашение о создании постоянной группировки ВВС США на территории Польши, которая состоит в основном из истребителей F-16 и транспортных самолётов C-130 Hercules.

В пресс-релизе ВВС США в Европе заявлено, что последняя переброска американских самолётов представляет собой "давно запланированную двустороннюю подготовку военно-воздушных сил США и Польши с целью повышения оперативной совместимости партнеров, поддержания совместной готовности и сохранения возможностей быстрого реагирования, необходимых для обеспечения мира и стабильности в регионе".

Польская авиабаза Ласк находится на расстоянии чуть более 300 километров от границы с Украиной. Этот аэродром постоянно принимает американские истребители (на ротационной основе) с февраля 2022 года. В апреле этого года там так же были развёрнуты четыре истребителя F-35 Королевских ВВС Великобритании, задействованные в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Истребители F-16, которые перебазировались с итальянской базы Авиано на аэродром Безмер в Болгарии, задействованы в учениях Thracian Viper ("Фракийская гадюка"). Это ежегодные манёвры, которые проводятся в стране ежегодно. В них так же задействованы силы из Румынии, Греции, Хорватии и Италии. Сама Болгария намеревается получить собственные истребители F-16 Block 70 только в 2025 году. Поэтому совместные манёвры дадут возможность болгарским лётчикам на советских истребителях раннюю возможность поработать с F-16. 

Авиабаза в Безмере расположена на расстоянии около 400 километров от территории Украины и неподалёку от побережья Чёрного моря.

Учитывая географическое положение баз в Восточной Европе, куда прибыли американские самолёты (на обе базы в одинаковом количестве), а так же схожее расстояние до границы с Украиной, то нельзя исключать, что эта вся возня возникла неспроста. К тому же западная коалиция в ходе недавнего саммита НАТО в Вашингтоне заявила, что начала передачу Киеву истребителей F-16. Не исключено, что американцы прибыли для массовки.

#новости #сша #армия #оружие #авиация #польша #f-16 #истребители #самолеты #болгария
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