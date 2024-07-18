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crazycat21
Румыния может приобрести истребители F-35 уже осенью этого года
Стоимость контракта составит 6, 5 миллиарда долларов за 32 самолёта.

Истребитель F-35A. Фото: ВВС США

О намерении Румынии купить у США истребители F-35 известно ещё с 2023 года. И это намерение потихоньку стало реализовываться. Министр обороны страны Ангел Тылвэр 16 июля объявил о планах подписать межправительственное соглашение о приобретении таких самолётов уже осенью этого года. 

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Бухарест намерен приобрести 32 истребителя. Предварительная стоимость контракта составляет около 6,5 миллиарда долларов. Помимо самих самолётов он будет включать так же комплексную логистику, обучение лётного и технического персонала, запчасти, двигатели, тренажёры и боеприпасы. 

Являясь членом НАТО с 2004 года, Румыния всячески модернизирует свои вооружённые силы на фоне растущей региональной напряжённости. Приобретение 32 современных истребителей пятого поколения является частью долгосрочной оборонной стратегии Бухареста. Поставка первых из заказанных самолётов ожидается не ранее 2030 года.

Румыния уже усилила свои Военно-воздушные силы, приобретя у Норвегии 32 бывших в употреблении истребителя F-16 в дополнение к 17 аналогичным машинам, купленных у Португалии с 2016 года. Предпринимаемые меры подчеркивают усилия Румынии по обеспечению оборонной позиции в Черноморском регионе.

Румыния покупает истребители у С США намного дороже, чем Польша. Стоимость польского контракта, подписанного в 2020 году, составила 4,6 миллиарда долларов за те же 32 истребителя, то есть в среднем по 143,75 миллиона за единицу. Румынам расхваленные самолёты обойдутся по 203 миллиона за штуку. Инфляция? Возможно, что и так. Хотя причина может быть и в другом. Польша заказала самолёты без вооружения. Ракеты будут оплачиваться отдельно. 

Интересно, что профильный ресурс Defense Romania заявил о том, что Румыния намерена приобрести не 32, а 48 американских истребителей F-35 за те же самые 6,5 миллиарда долларов. Просто закупка будет состоять из двух частей. Первая партия, которая будет поставлена после 2030 года, будет состоять из двух эскадрилий (32 самолёта). Ещё одна такая эскадрилья будет поставлена на втором этапе. 

#новости #армия #оружие #авиация #истребители #военные новости #самолеты #f-35
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