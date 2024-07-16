В ходе инцидента никто не пострадал.

Фото: бундесвер

Ленты новостных агентств запестрели информаций об инциденте, произошедшем в районе населённого пункта Фрайунг в Баварии. Основной боевой танк Leopard 2 бундесвера, следовавший во время учений в составе колонны бундесвера по федеральному автобану B12 в направлении города Пассау, вдруг неожиданно открыл огонь.

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По сообщениям немецкой прессы, стрельба велась из "одного из орудий" танка. Детали произошедшего пока неизвестны. Однако по словам местных правоохранителей, оружие было заряжено холостыми "снарядами". Было произведено несколько выстрелов. Повреждений и пострадавших удалось избежать, поскольку во время движения танковых колонн в целях безопасности орудия поднимают вверх. Несколько гильз упали на проезжавший мимо автомобиль под управлением 32-летней женщины.

Похоже, что немецкие СМИ немного приукрасили произошедший инцидент, когда заявили о том, что огонь вёлся "снарядами", да ещё холостыми. Самопроизвольный выстрел из пушки исключён, поскольку немецкий Leopard 2 не имеет автомата заряжания. Экипаж танка состоит из четырёх человек: механика-водителя, командира, наводчика-оператора и заряжающего. Если предположить, что выстрел из пушки имел место (вероятность этого стремится к нулю), то непонятно, что делали сразу три члена экипажа немецкого танка в его башне! Кроме того, у 120-мм танковой пушки Rheinmetall Rh-120 нет гильз как таковых. Есть сам снаряд, который по определению не может быть холостым, в лучшем случае это металлическая болванка без взрывчатого вещества. И есть метательный заряд – та самая гильза, которая при выстреле практически полностью сгорает и оставляет от себя только донышко.

Вероятно, огонь вёлся из спаренного с пушкой пулемёта. На это указывает заявление немецкой полиции, в котором сказано, что стрельба велась "из одного из орудий". Этот пулемёт снабжён системой электроспуска. Поэтому вследствие короткого замыкания, ошибки кого-то из экипажа или даже преднамеренных действий мог быть открыт огонь. И пулемёт как раз мог быть заряжен холостыми снарядами. Правда, не факт, что они были холостыми.