В боевом составе французского флота скоро ожидается пополнение.

Атомная подводная лодка Tourville класса Suffren. Фото: DGA

Генеральная дирекция по вооружению Министерства обороны Франции (DGA) 12 июля проинформировала о том, что атомная подводная лодка Tourville, третья по счёту субмарина класса Suffren, построенная в рамках программы Barracuda, вышла на свои первые ходовые испытания. Об этом сообщил профильный ресурс Army Recognition.

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Программа Barracuda, запущенная для модернизации подводных сил ВМС Франции, является значительным шагом на пути к повышению подводных возможностей Франции. Эта оборонная программа предусматривает строительство шести АПЛ (три уже построены), предназначенных для замены устаревших лодок класса Rubis.

В настоящее время в составе ВМС Франции насчитывается десять атомных подводных лодок: пять многоцелевых лодок класса Rubis; три многоцелевых подлодки класса Suffren, включая недавно спущенную на воду Tourville; четыре атомных подводных лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса Triomphant: Le Triomphant, Le Temeraire, Le Vigilant и Le Terrible. Если пересчитать все лодки, то получается не десять, а двенадцать "вымпелов". Но новая Tourville ещё не прошла необходимые испытания и не введена в состав флота, а одна из подлодок класса Rubis готовится к выводу из эксплуатации. Поэтому и получается десять субмарин [прим.].

Программа Barracuda представляет собой большой скачок в повышении боевых возможностей французского флота. Подводные лодки класса Suffren предназначены для решения широкого спектра задач. Они могут вести противолодочную борьбу, осуществлять разведку и наносить высокоточные ракетные удары по береговым объектам противника.

Ключевыми особенностями АПЛ нового семейства являются малая акустическая заметность, скорость подводного хода до 25 узлов и максимальная глубина погружения более 350 метров. Комплекс вооружения каждой субмарины состоит из торпед, противокорабельных ракет и крылатых ракет для ударов по наземным целям. Запуск ракет осуществляется через торпедные аппараты. Улучшенные условия жизни экипажа и высокая степень автоматизации снижают оперативную нагрузку и повышают эффективность. Подводные лодки также оснащены передовыми системами управления боем, которые позволяют быстро принимать решения и эффективно поражать цели.

Основные технические характеристики атомных подводных лодок класса Suffren

Водоизмещение надводное – 4700 тонн, водоизмещение подводное – 5100 тонн, длина – 99 метров, диаметр корпуса максимальный – 8,9 метра, максимальная скорость подводного хода – более 27 узлов, максимальная глубина погружения – более 350 метров. Вооружение: морские крылатые ракеты MdCN с дальностью пуска 1000 километров, противокорабельные ракеты Exocet SM39, тяжёлые торпеды F21 с управлением по кабелю, морские мины FG-29, многоцелевой беспилотный подводный аппарат Д-19 (в разработке). Автономность подводной лодки по запасам провизии составляет 70 суток. Экипаж состоит из 63 офицеров и матросов.

Кроме того, каждая субмарина проекта может брать на борт до 15 морских коммандос, подготовленных для выполнения специальных операций. Подводные лодки типа Suffren оснащены системами, облегчающими развертывание военно-морского спецназа. Система Dry Deck Shelter – съемный ангар на палубе подводной лодки позволяет спускать под воду новую боевую транспортную машину водолазов PSM3G, а также непосредственно самих боевых пловцов.