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crazycat21
Forbes: Запад не может обеспечить ПВО Украины необходимым количеством ракет
По оценке обозревателя журнала, Украине нужно около 2000 ракет ежегодно. Западная промышленность не может обеспечить такие объёмы.

ЗРК Patriot. Фото: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Soeren Stache

Киевские политические деятели во главе с утратившим легитимность Зеленским постоянно требуют от государств коллективного Запада всё новых и новых поставок вооружения. В первую очередь Киев интересуют современные системы противовоздушной обороны, поскольку, по версии местных деятелей, именно они способны надёжно "закрыть" воздушное пространство над Украиной от российских фугасных авиабомб с модулями планирования и коррекции и крылатых ракет. Глава МИД Украины Кулеба как-то договорился до того, что американская система Patriot является единственным комплексом ПВО в мире, который способен перехватывать баллистические ракеты комплексов "Искандер". Похоже, тогда никто не смог объяснить Кулебе, что американский комплекс перехватываете баллистику почти никак. 

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После многочисленных просьб и требований Киева коллективный Запад пошёл на встречу и в ходе недавнего саммита НАТО пообещал поставить Украине несколько "стратегических" систем противовоздушной обороне. Однако даже эти системы Киеву помогут мало. Материал о состоянии украинской ПВО был опубликован на страницах американского журнала Forbes. Автором публикации является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель этого издания. 

Как сообщает эксперт, в последние месяцы западные союзники наконец "решительно" отреагировали на многочисленные просьбы Киева и пообещали передать несколько систем ПВО большой дальности. Но теперь основной проблемой украинской противовоздушной обороны станет нехватка ракет, а не пусковых установок и радиолокационных станций.

В апреле Германия пообещала передать третью по счёту батарею Patriot. Спустя два месяца Италия пообещала передать вторую по счёту батарею SAMP/T, а на саммите НАТО стало известно, что США и Румыния выделят ещё по батарее Patriot (вторую по счёту и первую соответственно). Кроме того, Нидерланды передадут Украине достаточное количество пусковых для формирования ещё одной такой батареи.

По версии аналитика журнала, после передачи обещанного вооружения Украина должна иметь по меньшей мере девять "лучших" батарей ПВО западного производства: семь комплексов Patriot и два SAMP/T. Так же ВСУ имеют в своём распоряжении около дюжины комплексов С-300 советского производства, и, как минимум один комплекс С-200. 

У военного обозревателя Forbes довольно странный подход к подсчётам систем ПВО, арифметика явно хворает. Он озвучивает те цифры, которые должны быть в теории, но со свойственным западным экспертом упрямством не желает признавать, что часть уже переданных комплексов уже уничтожена ударами Вооружённых сил России [прим.].

Как пишет Дэвид Экс, теоретически перечисленных батарей должно хватить, чтобы прикрыть всю территорию Украины. Но на практике у ПВО украинских Воздушных сил даже близко нет необходимого количества зенитных ракеты, чтобы держать все системы на круглосуточном боевом дежурстве. Девять батарей западного производства – семь систем Patriot и две SAMP/T – это значительно меньше тех 25 батарей Patriot или их аналогов, требовал у Запада Зеленский. И Украине понадобятся дополнительные батареи для восполнения потерь. В современной архитектуре украинской ПВО не хватает адекватного запаса зенитных ракет. Союзники Украины уже потратили миллиарды долларов на покупку таких ракет, но имеющиеся запасы всё равно не покрывают потребности.

По версии обозревателя Forbes, расчёты украинских "Пэтриотов" могут тратить по 500 дорогих зенитных ракет в год для того, чтобы перехватить только пятую часть воздушных целей. При этом американская оборонная корпорация Lockheed Martin ежегодно может производить только по... 500 зенитных ракет к системам Patriot (данные на декабрь 2023 года). Западные союзники Украины могли бы отправлять ракеты из собственных запасов, но политика многих из них состоит в том, чтобы получать новую ракету за каждую отданную старую.

Учитывая полное отсутствие каких-либо перебоев в поставках ракет  для комплексов Patriot, неудивительно, что администрация Байдена приняла новое решение: все вновь произведенные зенитные ракеты будут отправляться прямиком на Украину, а не каким-либо другим заказчикам.

США и их европейские союзники едва ли смогут производить достаточно ракет, чтобы поддерживать работу украинских систем ПВО при нынешнем темпе стрельбы. Дэвид Экс вынужден признать, что украинские средства ПВО ведут огонь всё реже, чтобы перехватывать все российские ракеты. Чтобы перехватить все боеприпасы, выпускаемые ВС РФ, Украине может потребоваться ежегодно более 2000 дальнобойных зенитных ракет. Это в четыре раза больше, чем она получает сейчас.  

Дэвид Экс никогда не был замечен в каких-либо симпатиях к России. Он даже он вынужден признать очевидное. Даже дал понять, что никто эти 2000 ракет Украине не даст. Потому что каждая ракета для комплекса Patriot в среднем стоит от 2 до 4 миллионов долларов. И, если верить "запросам" эксперта, то Запад должен будет раскошелиться минимум на 4 миллиарда долларов. И это только на ракеты. Деньги там найти там могут. Но темпы производства ракет нарастить никак не получится.

#новости #армия #оружие #ракеты #военные новости #пво #patriot #samp/t
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