Эти самолёты, спроектированные в эпоху холодной войны, слишком уязвимы для современной ПВО.

Истребитель F-16 в полёте. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Киевские деятели с нетерпением ждут поставок истребителей F-16 американского производства, обещанных Западом ещё год назад. Киев возлагает на эти самолёты огромные надежды и всерьёз полагает, что несколько десятков таких самолётов способствуют кардинальному перелому в ходе боевых действий.

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При этом многие западные политики, высокопоставленные военные и эксперты предупреждают, что надежды Киева слишком завышены и неоправданны. Бывшие в употреблении истребители, хоть они и американские, не станут каким-то супероружием. Публикация на эту тему вышла на страницах аналитического издания National Interest. Автором материала является Харрисон Касс.

Эксперт констатирует, что истребители F-16 не смогут уцелеть в противостоянии. Он прямо заявляет, что как только украинские лётчики окажутся в воздушном пространстве, контролируемом Россией, так ценность F-16 сразу упадёт.

Проблема у "американца" в том, что это старый самолёт, спроектированный ещё в период холодной войны. И сейчас его главная уязвимость кроется в высокой заметности для современных радиолокационных средств ПВО, а именно такие и стоят на вооружении российской армии.

F-16 хорошо зарекомендовал себя в ходе военных кампаний в Ираке и Афганистане. То есть там, где у противника либо отсутствовали средства противовоздушной обороны, либо они были, но не представляли серьёзной угрозы для американской авиации. Но, как сообщает Харрисон Касс, эпоха, когда F-16 был выдающимся истребителем, закончилась. В противостоянии с технологически развитым противником он не имеет шансов.

По мнению аналитика National Interest, единственное, чем самолёты этого типа могут "помочь" Украине, так это выиграть немного времени.