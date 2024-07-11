Всего венгерская армия получит 44 таких танка. Возможно, даже больше.

Один из новых Leopard 2A7HU для венгерской армии. Фото: соцсети

Венгерская армия получила новые танки производства немецко-французского оборонного холдинга KNDS (ранее немецкий концерн KMW) в рамках исполнения контракта от 2018 года. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

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Два новых танка Leopard 2A7HU были доставлены в 1-ю бронетанковую бригаду ВС Венгрии, которая уже имеет в своём распоряжении тринадцать аналогичных машин. Всего у венгерских военных сейчас 15 таких танков из заказанных 44 единиц.

Как отмечает Defence24, налицо стабилизация поставок для Венгрии. Она стала получать в среднем по два танка в месяц. В то же время темпы поставок немецкой техники для венгерской армии существенно ниже темпов передачи южнокорейских танков K2 Black Panther.

Ранее венгерские танкисты уже получили часть бронированных машин поддержки на шасси Leopard 2: ремонтно-эвакуационную машину WiSENT 2, механизированный мостоукладчик Leguan и танк для обучения механиков-водителей Leopard 2NJ (оборудован дополнительной кабиной).

Новые немецкие Leopard 2A7HU в количестве 44 единиц предназначены для замены всех танков Т-72М1 советского образца. На вооружении строевых подразделений ВС Венгрии имеется от 30 до 40 таких боевых машин, ещё около 130-160 танков находятся на хранении.

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий назвал Leopard 2A7HU "жемчужиной в короне" процесса модернизации местных вооружённых сил. Помимо современных танков Венгрия также заказала и дюжину более старых Leopard 2A4. Эти машины предназначены для обучения экипажей и технического персонала.

Defenсe24 сообщает, что после получения всех заказанных боевых машин Венгрия может принять решение о продолжении закупок современных танков. Однако в данном случае венгерские военные могут сделать выбор в пользу новейшего Panther KF51 от немецкого концерна Rheinmetall. В настоящее время венгры ожидают, когда начнётся серийное производство этого танка.

Контракт на покупку нынешнего варианта немецкого Leopard 2 состоялся в 2018 году. Тогда же были заказаны пять машин технического обеспечения Wisent 2, три самоходных мостоукладчика Leguan 2HU, 12 танков Leopard 2A4. Также были заказаны 24 самоходных гаубицы PzH 2000. Стоимость подписанного контракта составила приблизительно 1,6-1,8 миллиарда евро. Ожидается, что поставки новой техники будут завершены к концу 2028 года. Министр обороны Венгрии подчеркнул, что заказанные его страной танки Leopard 2A7HU в техническом плане превосходят даже те боевые машины, которые стоят на вооружении бундесвера.

Leopard 2A7HU – модифицированный вариант немецкого основного боевого танка Leopard 2A7 для нужд венгерской армии. Основное вооружение представлено 120-мм гладкоствольной пушкой с длиной ствола 55 калибров. Дополнительное вооружение состоит из спаренного пулемёта калибра 7,62 мм. Кроме того, на крыше башни смонтирован дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом. Танк оснащён дизельным двигателем MTU MB 873 Ка-501 мощностью 1500 л.с., который разгоняет боевую машину массой более 66 тонн до 70 км/ч при движении по шоссе.

К основным отличиям варианта танка для армии Венгрии относятся усиленное бронирование крыши башни, новая система управления огнём с функцией автосопровождения цели, Кроме того танк получил новые прицелы и приборы наблюдения.