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crazycat21
Defense News: Ядерная ракетная программа США Sentinel сильно превышает бюджет и отстаёт от графика
Но Штатов просто нет другого выбора из-за отсутствия альтернативы.

Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-35A Sentinel. Изображение: Northrop Grumman

Большая часть средств поражения ядерной триады США размещена на атомных подводных лодках. Так же носителями значительного числа ядерных зарядов являются стратегические бомбардировщики американских США. И лишь самая меньшая часть сил ядерного сдерживания представлена межконтинентальными ракетами Minuteman III шахтного базирования. 

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Эти МБР находятся на боевой службе уже полвека и нуждаются в адекватной замене, несмотря на неоднократные модернизации. Однако с заменой ракет у американцев не всё так гладко, как им бы хотелось. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

Как говорится в материале издания, военные продолжат разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel. Но Пентагон поручил ВВС США реструктурировать программу, чтобы взять под контроль постоянно растущие расходы на её реализацию. В заявлении военного ведомства сказано, что даже "разумно модифицированные" межконтинентальные баллистические ракеты Sentinel разработки корпорации Northrop Grumman обойдутся в 140,9 миллиардов долларов, и это на 81% больше первоначальной стоимости программы в 77,7 миллиарда. Если программа производства ракет продолжится без оптимизации, то её итоговая стоимость составит 160 миллиардов. Военные также ожидают, что реструктуризация программы сместит сроки её реализации на несколько лет. 

Как заявил заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям ЛаПланте, для роста расходов имеются причины, но нет оправданий.

"Мы полностью осознаем масштаб затрат, но мы также понимаем риски, связанные с тем, что мы не модернизируем наши ядерные силы и не решаем вполне реальные угрозы, с которыми сталкиваемся", – заявил чиновник.

Новая межконтинентальная ракета Sentinel должна заменить МБР Minuteman III, у которой заканчивается срок службы. Ещё в январе 2024 года ВВС США заявили, что реализация программы Sentinel достаточно серьёзно выходит за рамки запланированного бюджета. И это является поводом для инициации закона Нанна-Маккарди. Согласно нормам, увеличение стоимости программы на 30% от первоначальной является критическим. И программа может быть свёрнута [прим.].

Уильям ЛаПланте заявил, что решено продолжить работу над Sentinel. В ходе проверок был сделан вывод, что программа соответствует нескольким критериям, включая то, что новая ракета необходима для обеспечения национальной безопасности. Кроме того, более дешёвой альтернативы, которая соответствовала бы оперативным требованиям военных, попросту не существует. 

Однако всю программу Sentinel ожидают серьёзные изменения. ЛаПланте отменил разрешение на переход в фазу разработки и производства, которое было выдано в сентябре 2020 года. Чиновник также распорядился, чтобы ВВС провели реструктуризацию программы для устранения причин перерасхода средств и для того, чтобы убедиться, что программа имеет правильную управленческую структуру, которая способна удерживать стоимость проекта на приемлемом уровне.

Первоначальная стоимость каждой ракеты Sentinel, озвученная в 2020 году, составляла 118 миллионов долларов за единицу. Однако в январе 2024 года одно такое изделие оценивалось уже в 162 миллиона.

Помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер вообще заявил, что итоговая стоимость каждой новой МБР вместе с дополнительными компонентами может составить 214 миллионов долларов. По его словам, данные Управления оценки затрат и программ (CAPE) Пентагона представлены с 50%-й достоверностью, соответственно, стоимость ракеты может быть ниже или выше. Кроме того, Хантер согласился с требованиями ЛаПланте и пообещал составить план реструктуризации программы Sentinel в течение следующих нескольких месяцев, чтобы получить одобрение на переход к фазе производства. Вся процедура пересмотра программы может занять от 18 до 24 месяцев.

Оба чиновника заявили, что большая часть прогнозируемых расходов приходится на системы управления и запуска новых ракеты, включающие как сами ракетные шахты, так и соответствующие посты управления. По их словам, модернизация этого сегмента станет важной частью усилий ВВС по контролю расходов, а также улучшением его системной инженерии и изменением структуры контракта.

ЛаПланте заявил, что изменения затронут оптимизацию самих шахтных пусковых установок. Необходимо сделать их меньше, проще и более рентабельными. Кроме того, "сокращение" пусковых установок сократи время, необходимое для перевооружения с имеющихся ракет Minuteman III на Sentinel.

Помощник министра ВВС Эндрю Хантер сказал, что новым объектам Sentinel понадобится больше коммуникационной инфраструктуры, помимо 12000 километров уже проложенных медных кабелей. Запланированные ВВС изменения в программе Sentinel предусматривают "более доступные" варианты выполнения работ.

Что касается фирмы-производителя ракет, корпорации Northrop Grumman, то там отметили, что добиваются прогресса в работе над "чрезвычайно сложной" системой вооружения. Компания продолжает "достигать важных целей по совершенствованию ее конструкции и снижению рисков для подготовки к производству и развертыванию в будущем".

Похоже, что американцы ещё долгие годы не смогут заменить свои ядерные ракеты шахтного базирования. За это время цена новых изделий ещё значительно вырастет. И это очень хорошо.

#новости #армия #оружие #ракеты #военные новости #ядерное оружие #minuteman iii #мбр #sentinel #lgm-35a
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