Скандинавская страна приняла новую стратегию национальной безопасности, где Россия значится самой серьёзной угрозой.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: Ninni Andersson / Government Offices of Sweden / Global Look Press

На протяжении очень многих десятилетий Швеция сохраняла подчёркнутый военный нейтралитет. Это нейтралитет был объявлен Стокгольмом ещё в 1814 году после короткой войны с Норвегией. А ещё до этого на протяжении веков была целая череда русско-шведских войн, которые все заканчивались для Швеции с довольно печальным результатом. Поэтому после последнего такого конфликта, завершившегося более 200 лет назад в Стокгольме мудро решили не рисковать и больше с Россией не воевать. Ещё совсем недавно очередной военный конфликт между Швецией и Россией казался абсурдом.

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Но с марта 2024 года скандинавская страна стала полноправным членом Североатлантического альянса. Поэтому о нейтралитете Швеции можно окончательно забыть. Более того, власти этой страны стали весьма активно разгонять антироссийскую риторику, научившись этому, видимо, от своих прибалтийских соседей. Политики из республик Прибалтики постоянно твердят о том, что их государства чуть ли не в одиночку обороняют весь восточный фланг НАТО от возможной "агрессии" со стороны России. Но в Стокгольме решили пойти дальше и громко заявили, что Россия для Швеции является главной угрозой.

Шведские власти приняли новую стратегию национальной безопасности, где чёрным по белому говорится о том, что Россия для скандинавской страны – потенциальный противник номер один, а основное внимание необходимо уделить повышению уровня безопасности страны по всем направлениям.

"Россия представляет собой самую большую и серьезную угрозу нашей национальной безопасности", – заявил на пресс-конференции министр обороны Пол Йонсон, представляя стратегию.

Как заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, конфликт на Украине "меняет карту". Правительство считает, что в области безопасности положение Швеции сейчас самое серьёзное с момента окончания Второй мировой войны.

В качестве прочих угроз указаны действия некоторых государств по расширению своего влияния, в том числе стремление Китая занять ведущие позиции в области новых технологий. Также особо указано на рост взаимодействия между Китаем и Россией.

И чего Швеции не сиделось спокойно со своим "нейтралитетом"? Не вступила бы страна в НАТО, то не пришлось бы принимать новую стратегию безопасности. Вообще, НАТО и "безопасность" являются взаимоисключающими понятиями, чтобы там не заявляли функционеры из Брюсселя.