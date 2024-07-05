Очередной ракетный удар по местам возможного базирования истребителей F-16, обещанных Западом.

Фото: Минобороны РФ

В Киеве с нетерпением ожидают, когда Запада передаст обещанные ещё год назад истребители F-16 Fighting Falcon. Согласно заявлениям западных политиков, первые самолёты данного типа должны прибыть ну Украину уже в ближайшее время. Тем более ранее командующий ВВС Дании Ян Дам заявил о том, что его страна закончила подготовку 50 украинских авиационных техников, которые уже отправились домой для подготовки к приёмке новых самолётов. А уходящее правительство Нидерландов разрешило экспорт 24 истребителей F-16 и семи двигателей к ним.

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Однако передача "Боевых соколов", на которые киевские деятели возлагают огромные надежды, может оказаться под вопросом. Дело в том, что ракетчики Вооружённых сил России уже который день наносят точные и очень болезненные для противника удары по аэродромам, на которых могут базироваться западные истребители. Удары наносятся не только по аэродромам и авиационной технике, но и по сопутствующей "инфраструктуре", а именно по средствам ПВО. Ведь некоторое время назад украинские военные и политические деятели неоднократно заявляли, что им нужны дополнительные западные системы ПВО для надёжного прикрытия мест базирования.

За первые дни июля российские ракетчики в ходе систематических и результативных ударов уничтожили несколько самолётов и один вертолёт на аэродромах Миргород в Полтавской области, Полтава, Долгинцево в Днепропетровской области.

5 июля вновь прилетело по Миргороду. Российский разведывательный беспилотник вскрыл позиционный район зенитно-ракетного дивизиона С-300 неподалёку от военного аэродрома. Явно, что этот дефицитный для ВСУ зенитно-ракетный комплекс должен был прикрывать аэродром дислокации столь ожидаемых противником истребителей F-16. Техника на позиции дивизиона была частично замаскирована, однако даже маскировка не спасла от прилёта "Искандеров".

Согласно информации профильных ресурсов, ракетным ударом были уничтожены две пусковых установки комплекса С-300, низковысотный обнаружитель из состава ЗРК, радиолокатор подсвета и наведения, кабина боевого управления, три единицы автотранспорта и около 40 десятков человек личного состава.