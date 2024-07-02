Истребитель Су-35С. Фото из открытых источников

Сравнивать образцы вооружения и военной техники порой является достаточно неблагодарным занятием. Все дело в том, что каждый образец вооружения создаётся под выполнение тех или иных задач и при соответствующем финансировании. Хотя зачастую понятия "дорого" и "боевая эффективность" не соответствуют друг другу. То есть какое-либо государство может потратить огромные суммы на разработку нового образца военной техники, но эта техника не оправдает возложенных на неё надежд. К тому же всевозможные западные эксперты и аналитики в своих сравнительных анализах зачастую проявляют излишнюю предвзятость.

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Эксперты бельгийского ресурса Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX.

Иностранные аналитики справедливо отмечают, что обе машины являются одними из самых мощных в мировой боевой авиации. Оба самолёта способны эффективно поражать воздушные и наземные цели, а также прошли значительную модернизацию за годы. Они оснащены современными авионикой, радиолокационными средствами, системами связи и авиационным средствами поражения. Оба истребителя считаются лучшими в своих странах. Отмечено, что в России заявляют, что Су-35С относится к поколению 4++ [и это соответствует истине, прим.], американский F-15EX Eagle II значительно модернизирован для выполнения миссий по завоеванию превосходства в воздухе и нанесения "сокрушительных" ударов по наземным целям.

Поэтому аналитики Army Recognition задались вопросом, а какой из двух истребителей победит в воздушном бою? И тут же сами признаются, что на поставленный вопрос не существует простого ответа. Всё зависит от эффективного использования технологий, поскольку обе машины обладают сопоставимыми возможностями. Опыт лётчиков, пилотирующих свои самолёты, как они применяют свои машины, их общая ситуационная осведомлённость будут иметь решающее значение в гипотетическом воздушном бою между двумя типами.

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Бельгийские аналитики дали довольно интересное определение того, что же представляет собой современный воздушный бой. Воздушный бой – это бой на короткой дистанции между истребителями. Самолеты, участвующие в воздушном бою, выполняют основные маневры для атаки или уклонения от противника. Воздушный бой отличается от воздушной войны, которая включает стратегическое планирование для выполнения конкретных миссий.

Поскольку оба самолёта часто летают в воздушном пространстве Сирии, то возникают предположения, что же произойдёт, если Су-35С и F-15EX встретятся в воздушном бою? В данном случае иностранные эксперты пытаются выдать желаемое за действительное. Российский Су-35С достаточно в давно в строю, зато его американский оппонент является новой машиной, выпущенной пока ограниченной серией. Поэтому в сирийском небе таких самолётов нет. Там летают другие модификации F-15EX [прим.].

Army Recognition сообщает, что Су-35С оснащён радиолокационной станцией "Ирбис-Э" с пассивной антенной решёткой с электронным сканированием. Такой радар позволяет обнаруживать воздушные цели на удалении до 400 километров. В то же время F-15EX имеет радар, оснащённый активной фазированной решёткой с электронным сканированием, что делает американский истребитель более устойчивым к помехам со стороны Су-35С.

Российский Су-35С и F-15EX от американской фирмы Boeing обладают высокой боевой нагрузкой и оснащены современным технологиями. Оба самолёта являются продвинутыми летающими оружейными платформами.

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Су-35С имеет в своём арсенале дальнобойную ракету с радиолокационным наведением К-77М класса "воздух-воздух". Дальность полёта этого изделия достигает 200 километров. Кроме того, российский самолёт является носителем ракеты Р-37М, которая разработана для работы на дальности до 400 км и поражения крупных, менее манёвренных самолетов.

Новейший F-15EX использует наводимую по радиолокационному излучению ракету AIM-120D класса "воздух-воздух" с дальностью полета 160 километров.

Как пишет Army Recognition, ракеты, используемые на обоих самолетах, "относятся к одному классу". В то же время Boeing F-15EX имеет гораздо большую боевую нагрузку. Он может нести до 12 высокоэффективных ракет класса "воздух-воздух". Возможность установки на F-15 держателя Quadrail может позволить ему нести 16 ракет.

Су-35С – многоцелевой истребитель, оснащенный встроенной 30-мм автоматической пушкой с боекомплектом 150 снарядов. Такая пушка обеспечивает впечатляющую огневую мощь. Самолёт имеет 12 узлов подвески, включая держатели на законцовках крыла и 10 крыльевых и подфюзеляжных узлов подвески.

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Российский истребитель может нести различные неуправляемые ракеты класса "воздух-земля", ракеты класса "воздух-воздух", управляемые ракеты класса "воздух-земля", противокорабельные и противорадиолокационные ракеты. Также он может нести различные авиационные бомбы, в том числе с лазерным и спутниковым наведением. Максимальная боевая нагрузка самолёта составляет 8000 килограммов.

F-15EX. Фото из открытых источников

F-15EX — универсальный истребитель, вооруженный 20-мм встроенной автоматической пушкой M61A1 Vulcan Gatling с с боекомплектом из 500 снарядов. Самолёт имеет 23 точки подвески, распределенные по четырем подкрыльевым пилонам, подфюзеляжным пилонам и бомбодержателям на CFT. Такое количество точек подвески позволяет самолёту нести до 13 400 кг нагрузки – боеприпасы и топливо в подвесных топливных баках.

Американский истребитель может нести ракеты класса "воздух-воздух", такие как AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM и перспективная AIM-260 JATM, а также ракеты класса "воздух-земля", такие как AGM-158 JASSM, AGM-88 HARM и AGM-183 ARRW. Для бомбометания самолёт может быть вооружён бомбами с GPS-наведением (GBU-31 и GBU-38 JDAM), а также бомбами малого диаметра GBU-39.

Эксперты Army Recognition заявляют, что Boeing F-15EX Eagle II по усовершенствованной авионике, системам и возможностям превосходит российский Су-35С. Благодаря технологии активного сканирования новая РЛС с АФАР делает самолет более эффективным, чем Су-35. Что касается ракет и полезной нагрузки класса "воздух-земля", F-15 может нести "почти вдвое больше", чем Су-35.

Аналитики бельгийского издания утверждают, что отсутствие у Су-35С радара с активной фазированной решёткой (АФАР) якобы делает его "слабым самолетом", особенно с точки зрения применения вооружения класса "воздух-поверхность". Несоответствие в полосе пропускания радара и устойчивости к помехам якобы может привести к проблемам с точностью в критической боевой ситуации. Из-за своей "уязвимости" к современным методам постановки помех Су-35С может отслеживать меньше целей, чем F-15EX.

Однако вне зависимости от технологий все зависит от того, как эти системы будут использоваться в обстановке воздушного боя.

В общем, ничего нового. Зарубежные эксперты традиционно не могут проводить анализ без субъективного, даже предвзятого, отношения. При этом в своём сравнении они не учитывают тот факт, что сравнивают несколько разные самолёты. Российский истребитель хоть и является многофункциональным самолётом, но в первую очередь Су-35С – это истребитель завоевания господства в воздухе. Возможность работы по наземным и надводным целям являются для него очень приятной дополнительной опцией. В то же время американский F-15EX уже не является классическим истребителем, это уже типичный оперативно-тактический ударный самолёт. И "американца" надо сравнивать с российским бомбардировщиком Су-34. При этом американская машина явно проиграет при сравнении.

Что касается Су-35С, то российский самолёт в настоящее время является самым боеспособным и результативным истребителем четвёртого поколения в мире, да и пятого тоже. Ни один западный самолёт четвёртого поколения не имеет на своём счету такого количества воздушных побед.