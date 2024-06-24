Самолёт-разведчик U-2 в полёте. Фото из открытых источников

Американский высотный самолёт-разведчик U-2, выпускавшийся фирмой Lockheed Skunk Works, впервые поднялся в воздух в 1955 году. Спустя два года самолёты данного типа были приняты на вооружение ВВС США и ЦРУ. В первую очередь эти машины предназначались для осуществления разведывательных полётов над территорией СССР, поскольку информация о новейших советских ракетных вооружениях, имевшаяся в распоряжении Пентагона и Лэнгли, была достаточно скупой.

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Вообще первый разведывательный полёт U-2 над советской территорией был произведён 4 июля 1956 года. С этого момента и до 1960 года самолёты данного типа считались практически неуязвимыми, поскольку советским военным просто нечем было дотянутся до этих высотных разведчиков. В итоге за четыре года разведчики U-2 совершили 24 полёта над территорией СССР. 1 мая 1960 года такой борт под управлением Гэри Пауэрса был сбит в районе Свердловска зенитно-ракетным дивизионом С-75.

До последнего времени самолёты U-2 последних модификаций стояли на вооружении ВВС США и авиации ЦРУ.

Высотный разведчик U-2 – машина достаточно габаритная. Размах крыла у первых версий составлял 24 метра при длине фюзеляжа 15 метров. У поздних модификаций эти характеристики увеличились до 31,4 и 19,2 метра соответственно. Изначально U-2 проектировался исключительно для эксплуатации с сухопутных аэродромов. И трудно поверить, что самолёты данного типа при столь впечатляющих габаритах когда-либо могли летать с авианосца! Но исторический факт навсегда остаётся фактом. Публикация на эту тему вышла на страницах американского аналитического издания The National Interest. Автором материала является Стив Вайнц.

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1 мая 1960 года, когда над территорией СССР был сбит самолёт U-2 под управлением Гэри Пауэрса, стало настоящим чёрным днём для американских спецслужб. Инцидент произошёл незадолго до встречи в Париже Никиты Хрущёва и Дуайта Эйзенхауэра. Повестка предстоящего саммита была полностью провалена, а сам он прошёл 16 мая всего за один день [прим.]. Кроме того в ярости были власти Пакистана, с чьей территории проводился вылет.

Самолёт-разведчик Lockheed U-2, идентичный сбитому. Фото: commons.wikimedia.org

После инцидента с Пауэрсом базирование самолётов-разведчиков на иностранных аэродромах стало проблематичным. Одно только присутствие U-2 "вызывало изжогу" в дипломатических кругах. Срочные цели, которые необходимо было разведать, переставали быть таковыми из-за необходимости длительных переговоров о возможности базирования самолётов в других государствах.

Поэтому в США стали думать над тем, как решить эту проблему. Одним из решений стал вариант размещения самолётов-разведчиков U-2 на авианосцах. К тому же в ВМС США есть поговорка о том, что авианосец – это четыре акра суверенной американской территории (0,016 кв. км).

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Вообще, как отмечает Стив Вайнц, идея о размещении U-2 на борту авианосца возникла ещё в 1957 году, спустя год после первого секретного разведывательного полёта. Но поскольку разработка и эксплуатация U-2 являлись совместной программой военных и ЦРУ, то такая идея была отвергнута американскими ВВС из-за наличия большого числа подходящих аэродромов.

После сбития Пауэрса до возрождения идеи о базировании самолётов-разведчиков на авианосцах прошло три года. В то время Штаты активно шпионили за СССР, Китаем и Кубой.

Представление о проекте позволяют получить документы, рассекреченные за последнее десятилетие. 25 мая 1963 года генерал-лейтенант Маршалл Картер, заместитель директора ЦРУ, получил от помощника директора секретного отдела специальной деятельности ЦРУ Джеймса Каннингема записку, в которой говорилось о возможности операций U-2 c борта авианосца.

U-2 в полёте. Фото: commons.wikimedia.org

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Преимущества таких миссий были очевидны – это отсутствие внешних факторов и возможность скрытого развёртывания самолётов-разведчиков в нужном регионе. Однако существовали и заметные трудности.

Во-первых, было непонятно, возможно ли вообще поднять в воздух самолёт с таким размахом крыла с качающейся палубы авианосца. Во-вторых, возможно ли было как-то "интегрировать" такие крупные самолёты в существовавшие операции авиации флота. В-третьих, как обеспечить режим секретности миссий U-2 при наличии на авианосце многочисленного экипажа?

Для решения первой проблемы генерал Картер обратился к Кларенсу Джонсону, разработчику самолёта. Последний заверил, что U-2 можно относительно легко и дёшево модифицировать для полётов с авианосца. Среди прочих изменений необходимо было усилить шасси самолёта и добавить на него тормозной гак для посадки.

Условия полётов с авианосцев хоть и были достаточно сложными, видимо, не представляли особых трудностей для пилотов U-2. К тому же командиры авианосцев были уверены, что кораблями можно маневрировать, чтобы компенсировать лётные характеристики самолётов. Однако лётчики ЦРУ должны были получить необходимую квалификацию для выполнения полётов с палубы, а для этого необходимы были длительные тренировки и испытания на базе ВМС.

Компания Lockheed, которая занималась производством разведчиков, уже разработала некоторые решения для базирования больших самолётов на борту авианосцев. К таковым относилась специальная тележка, которая использовалась тогда, когда самостоятельное маневрирование борта на палубе было невозможным. Такие тележки со специальными ремнями должны были быть размещены на авианосцах во время базирования на них U-2.

Отобранные для проекта авианосцы были оборудованы дополнительными отсеками для обработки фотоплёнок, полученных в ходе разведывательных вылетов, и помещениями для персонала ЦРУ, в том числе лётчиков и технического персонала. Команда каждого такого авианосца насчитывала около 4000 человек. И всех из них были рты, глаза и уши...

Поэтому было решено, что Управление военно-морских исследований ВМС США (ONR) будет обеспечивать прикрытие программы испытаний, получившей название Project Whale Tale – проект "Китовая сказка". Соответственно, два самолёта U-2, выбранные для программы, получили опознавательные знаки ONR.

Авианосец USS Kitty Hawk ("Китти Хок") вышел из гавани Сан-Диего утром 2 августа 1963 года. Цель похода – первые испытательные полёты U-2 с палубы корабля. Самолёт-разведчик был погружен на борт ночью в обстановки строжайшей секретности, а его экипаж и технический персонал были обозначены либо как сотрудники фирмы сотрудники Lockheed, либо как сотрудники ONR. Командир авианосца капитан Хорас Эпес в своём обращении к экипажу корабля подчеркнул необходимость соблюдения режима секретности.

"Детали этой программы и сегодняшнего испытания засекречены из-за очевидных далеко идущих последствий этой программы. Поэтому важно, чтобы не было обсуждения или раскрытия факта испытаний посторонним лицам. Это касается каждого, кто сегодня не находится на борту", – заявил Эспес.

Поскольку никакой утечки информации впоследствии выявлено не было, видимо, приказ Эспеса был выполнен.

Летчик-испытатель фирмы Lockheed Боб Шумахер поднял реактивный самолёт с палубы авианосца, используя его огромную подъемную силу, на высоту около 100 метров. Взлёт такого огромного самолёта ошеломил моряков на палубе. Посадка U-2 обратно на авианосец представлялась более сложной задачей, поэтому Шумахер согласился сделать проход с касанием палубы. После чего он посадил самолёт на аэродроме фирмы Lockheed, находившийся более чем в 180 километрах от авианосца.

В ходе испытаний было доказано, что "Леди Дракон" (неофициальное прозвище U-2) может взлетать с авианосца.

Подготовка лётчиков ЦРУ для будущих авианосных миссий началась на авиационных базах ВМС США Пенсакола и Монтерей. Лётчики разведывательного управления были достаточно опытными, поэтому обучение было получению навыков взлёта и посадки с авианосцев. К февралю 1964 года две группы лётчиков сдали квалификационные экзамены, а авианосец USS Ranger ("Рейнджер") прибыл к побережью Южной Калифорнии. После этого началась отработка полноценных полётов с борта корабля с приземлением на палубу.

Три разведывательных самолёта с более жёстким планером, получившие новое обозначение U-2G, имели усиленное шасси, специальные закрылки и посадочный гак. Последний прикрывался сбрасываемым кожухом. Стандартные тормозные тросы на палубе авианосца были заменены на более тонкие, которые меньше трясли хрупкие самолёты.

При первой посадке всё шло штатно. Но когда тормозной гак зацепился за трос, U-2 подпрыгнул, а затем "клюнул" носом вниз. Авария привела к незначительным повреждениям самолёта, которые были оперативно устранены на борту авианосца. Учитывая сложные условия приземления U-2 на палубу, инцидент стал замечательным свидетельством высокого уровня подготовки лётчиков ЦРУ. Дальнейшие испытания сгладили негативное впечатления от первой посадки, и палубные U-2 были готовы к предстоящим операциям.

Но несмотря на все усилия, на все временные и финансовые затраты, морские самолёты-разведчики данного типа были применены в реальных операциях всего лишь один раз. И то не в разведке объектов противника, а против союзника США...

После того как Алжир получил независимость от Франции, он разрешил бывшей метрополии продолжить ядерные испытания на своей территории. Но продолжалось так недолго. В 1963 году неудачное испытание Gerboise Verte ("Жербуаз верт" или "Зелёный тушканчик") привело к выпадению радиоактивных осадков в пустыне. В данном случае есть неточность, испытание проводилось в 1961 году, а Алжир стал независимым в 1962 году [прим.]. Поэтому Франции пришлось искать новый полигон для своих ядерных испытаний. Париж решил последовать примеру Вашингтона и в роли очередного полигона выбрал отдалённый полинезийский атолл Муруроа в Тихом океане.

Договор о частичном запрещении ядерных испытаний, подписанный Вашингтоном, не позволял Штатам проводить дальнейшие атмосферные взрывы ядерных зарядов. Поэтому Пентагон был очень сильно заинтересован в том, чтобы узнать результаты французской независимой ядерной программы.

В мае 1964 года радиоразведка США получила информацию об испытаниях, запланированных Францией. После этого авианосец USS Ranger выдвинулся в южную часть Тихого океана. На борту корабля находилась лишь половина штатной численности команды. Кроме военных моряков на авианосце присутствовал специальный отряд ЦРУ. Палубные самолёты-разведчики U-2G прибыли на авианосец из Калифорнии, перелетев через Гавайи в условиях полной секретности. Операция ЦРУ получила кодовое обозначение "Рыбий глаз".

Погода благоприятствовала – ветер был спокойным, а небо было ясным. Авианосец "Рейнджер" выдвинулся в назначенный район в 800 морских милях от атолла Муруроа. За три дня лётчики ЦРУ совершили с палубы авианосца два разведывательных вылета на своих U-2G. После предварительной обработки агенты срочно отправили пленку в Рочестер, штат Нью-Йорк, где над снимками работали специалисты Eastman Kodak под наблюдением ЦРУ.

Интересно, что Франция не знала о шпионаже со стороны своих союзников. Лишь позже Париж молчаливо разрешил Вашингтону наблюдать за своими ядерными испытаниями. К 1970-м годам морские самолёты-разведчики выполнили свою миссию, а более крупные U-2R были отправлены в резерв для возможных морских операций. С 1973 по 1974 год два борта U-2R были модифицированы дальним радаром и инфракрасной системой обнаружения для разведки над океаном. Эти самолеты U-2EPX должны были передавать радиолокационные данные на надводные корабли для объединения с информацией от других датчиков наземного и космического базирования. Однако проект сочли слишком дорогим и ненужным, учитывая эволюцию спутников.