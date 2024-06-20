В Европе не могут успокоиться, пытаясь создать трудности России. Но делают хуже только себе.

Фото: AFP

После начала Специальной военной операции на сопредельной территории страны коллективного Запада начали вводить против России ограничительные меры. Впрочем, почему "начали"? История западных санкций началась ещё в 2014 году. Но после февраля 2022 года западные санкционные пакеты стали следовать один за другим.

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Об "эффективности" этих санкций уже сказано много, практически всё. Также известно, что санкции бьют прежде всего по тем, кто их настойчиво предлагает и вводит – по странам Европейского союза. Конечно, обратный эффект наблюдается не сразу, он имеет отложенный характер. Но экономика коллективной Европы планомерно приходит в упадок. Однако даже это не останавливает бюрократов из Европейской комиссии и национальные правительства стран Европы. Они готовы вводить новые рестрикции, лишь бы как-то, но навредить России. Только вредят самим себе.

Стало известно, что страны ЕС одобрили 14-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как говорится в материале издания, новый санкционный пакет содержит и запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в водах Европейского союза. По мнению Бельгии, которая председательствует в ЕС до 1 июля, 14-й по счёту ограничительный пакет " "максимизирует воздействие существующих санкций, закрывая лазейки".

Обсуждение нового пакета ограничений продолжалось более месяца. В конечном итоге из него по настоянию Германии исключили запрет на реэкспорт европейских товаров в Россию через территорию третьих стран. ЕС стремится остановить поток технологий двойного назначения, таких как чипы для стиральных машин, которые могут быть использованы Россией в военных целях. Один из дипломатов отметил, что Германия попросила произвести оценку "воздействия" введения такого ограничения, поэтому эта мера может быть применена позже.

Запрет на реэкспорт – это первое ограничение, которое Евросоюз применил к российскому СПГ. Однако аналитики газового рынка говорят о том, что принятая мера не окажет значительного влияния. Проблема в том, что сама Европа по-прежнему продолжает покупать российский газ, а перевалка через европейские порты в Азию составляет всего 10% от всего объёма российского экспорта СПГ.

Санкционный пакет также предусматривает меры против теневого танкерного флота, который перевозит нефть в обход установленного "Большой семёркой" (G7) ценового "потолка" на российскую нефть. По словам дипломатов ЕС, в список санкционных объектов добавлены танкеры и как минимум два принадлежащих России судна, которые якобы осуществляют перевозку военной техники из КНРД.

Всего в санкционный список ЕС были добавлены 47 новых юридических лиц и 69 физических лиц, в результате чего их общее число достигло 2200. Ожидается, что пакет будет официально одобрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, сообщили дипломаты.

P.S. При чипы от стиральных машин, которые могут быть использованы в военных целях – это просто нечто. Интересно, кто это придумал? Также интересно, что он по-прежнему в это верят. Впрочем, это проблемы самой Европы.