Немецкая версия РСЗО более тяжёлая и имеет два контейнеров под боекомплект.

Реактивная система залпового огня GMARS. Фото: Rheinmetall

На проходящей в Париже оборонной выставке Eurosatory 2024 немецкий концерн Rheinmetall представил свою новую реактивную систему залпового огня GMARS, разработанную совместно с американским оборонным гигантом корпорацией Lockheed Martin. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

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О планах двух фирм создать германизированную версию американской установки залпового огня M142 HIMARS стало известно ещё летом 2023 года. Новая система на колёсном шасси должна заменить гусеничную РСЗО MARS II (вариант M270 для немецкой армии). Установки предыдущего поколения по-прежнему стоят на вооружении бундесвера, но их состояние постоянно ухудшается. Кроме того, после передачи Украине пяти таки систем в распоряжении немецких военных осталось всего 33 реактивных установки.

Фото: Rheinmetall

Немецкий вариант РСЗО имеет отличия от оригинальной системы M142 HIMARS. Главным из них является наличие двух транспортно-пусковых контейнеров, каждый из которых вмещает либо шесть реактивных снарядов калибра 227мм, либо одну оперативно-тактическую ракету ATACMS калибра 610 мм. Аналогичные варианты снаряжения применяются и на старых установках MARS II. Новая система смонтирована на шасси армейского грузовика RMMV HX с колёсной формулой 8x8. Кабина грузовика бронированная. Новая пусковая установка совместима со всеми типами боеприпасов, которые применяются в системах M270 MLRS и более лёгких M142 HIMARS.

Фото: Rheinmetall

Предполагается, что немецкий вариант системы залпового огня помимо существующих типов боеприпасов в будущем сможет использовать и 122-мм реактивные снаряды, а также новую оперативно-тактическую ракету.

Снаряженная масса новой пусковой установки составляет 40 тонн, скорость движения по дорогам с твёрдым покрытием достигает 100 км/ч. Расчёт установки состоит всего из двух человек, но при необходимости в кабине может разместится и третий военнослужащий.

Предполагается, что за счёт использования в конструкции GMARS многих компонентов, уже использующихся армией Германии, принятие на вооружение новой РСЗО и её внедрение в войска будут проще и значительно дешевле, чем в случае с установкой спроектированной с нуля.