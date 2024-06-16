ГАЗ-АА, та самая полуторка. Фото из открытых источников

В Великую Отечественную войну Советский Союз вступил, имея довольно внушительную армию. На 22 июня 1941 года численность Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) превышала 5 миллионов человек. И все эти миллионы красноармейцев и командиров необходимо было перевозить, обеспечивать боеприпасами, амуницией и продовольствием. Тем более, что согласно военной доктрине СССР, главной ударной силой армии должны были стать механизированные соединения. Основной задачей которых планировался разгром армии противника на его территории. Соответственно, задолго до начала Великой Отечественной на вооружение Красной Армии стали приниматься грузовики различного тоннажа и назначения.

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Достаточно отметить, что в первый день войны РККА встретила, имея довольно внушительный автопарк, насчитывающий 272 тысячи автомобилей, из которых грузовыми являлись 250 тысяч. При этом у западных границ было сосредоточено всего 60 тысяч автомобилей, включая легковые. Фактически грузовиков не хватало, тем более с учётом колоссальных потерь первых недель войны. Поэтому уже к августу 1941 из народного хозяйства было отмобилизовано еще 207 тысяч автомобилей. А производство грузовиков в интересах фронта на предприятиях страны было продолжено.

Грузовики войны. Те самые "рабочие лошадки", которые вытянули на себе всю тяжесть военных и первых послевоенных лет. Безусловно, союзники довольно сильно помогли поставками по ленд-лизу. Только одних грузовиков "Студебеккер" за годы войны было доставлено в СССР 109 тысяч.

Это притом, что суммарный выпуск автомобилей всех типов в СССР за военные годы составил всего 162 тысячи единиц. А если говорить об основных армейских грузовиках отечественного производства того периода, то главными стали ГАЗ-АА, ЗИС-5, ГАЗ-ААА и ЗИС-6. О последних двух речь сейчас не идёт, поскольку они являются визуально отличимыми из-за трехосной конструкции.

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А как отличить неспециалисту первые два грузовика? Об этом ниже.

Для начала небольшая справочная информация о данных грузовиках.

ГАЗ-АА – среднетоннажный грузовик грузоподъемностью 1,5 тонны. Известен так же как "полуторка". Его дальнейшей модификацией является ГАЗ-ММ, выпускавшийся с 1938 года. Тот же автомобиль, который оснащался более мощным двигателем и не имел внешних отличий с ГАЗ-АА. Всего на начало Великой Отечественной войны в Красной Армии было более 150 тысяч машин данного типа. Поэтому "полуторка" по праву считается основным грузовиком РККА.

ГАЗ-АА на дорогах войны. Фото из открытых источников

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ЗИС-5 – советский грузовик грузоподъёмностью 3 тонны, то есть среднетоннажный автомобиль. Известен так же как "трёхтонка" или "Захар". Является вторым по массовости среди советских грузовиков предвоенных и военных лет (после ГАЗ-АА). Соответственно, поэтому и стал одним из основных транспортных средств Красной Армии.

На кадрах военной кинохроники часто можно увидеть оба этих грузовика. Часто показывают их и в современных художественных фильмах, посвящённых Великой Отечественной войне. При этом современные кинематографисты зачастую пытаются выдать ЗИС-5 за легендарную "полуторку", что нисколько не умаляет военных заслуг "Захара". Подмена техники в кино про войну – явление неновое. Связано это с тем, что реально действующие образцы очень трудно найти, а многих уже просто и не осталось в природе. Тем не менее специалисты видят "подлог".

Как определить два разных грузовика военных лет, если они внешне очень похожи? Ниже представлены основные визуальные отличия "полуторки" от "трёхтонки".

ГАЗ-АА, в отличие от ЗИС-5, изначально имел передний металлический бампер. На "трёхтонке" такой важный элемент отсутствовал.

Второй отличительной чертой грузовиков являются их ветровые стекла. На "полуторке" оно сплошное, на всю ширину кабины, и не имеет переплёта. На "трёхтонке" ветровое стекло разделено перемычкой в правой третьей части кабины. Широкая его часть, расположенная напротив места водителя, состоит из двух половин. Верхняя часть стекла откидывается вверх, выполняя функции форточки.

Еще одним визуальным отличием, которое сразу видно на грузовиках военных лет, являются двери их кабин. На "полуторках", выпускавшихся в годы Великой Отечественной, они были выполнены из брезента и дополнены треугольными боковыми загородками. На "трёхтонках" того же времени, двери выполнялись из деревянных реек и не обшивались металлом.

Грузовой автомобиль ЗИС-5В времён Великой Отечественной войны. Источник фото: mil.ru

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Кроме того, ряд специалистов говорит о том, что "полуторка" военного выпуска отличалась наличием лишь одной фары с левой стороны кабины и крыльями прямой гибки. На самом деле это не так. Единственная фара, а так же крылья простой формы устанавливались в годы войны и на ЗИС-5. Такие конструкторские решения были вызваны нехваткой материалов и комплектующих.

Таким образом, главным визуальным отличием грузовиков, по которому их можно быстро определить является форма ветрового стекла. Наличие или отсутствие переднего бампера на кадрах в художественных фильмах можно сразу и не заметить.