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crazycat21
Польша открыла производство комплектующих для американских ЗРК Patriot
В Польше планируется выпускать по 150 пусковых контейнеров в год.

Фото: © NATO

Как сообщает профильный ресурс Defense Post, польский оборонный подрядчик открыл производство комплектующих для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Завод расположен в городе Деблин на востоке Польши.

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По данным Military Aviation Works 1 (WZL1 или Первый авиационный завод), который является подразделением государственной компании Polish Armaments Group (Polska Grupa Zbrojeniowa), производство уже началось. Выполнение первого заказа близится к завершению. 

Однако в правительстве Польши отметили, что предприятие всё ещё ожидает разрешение на экспорт своей продукции. При этом завод имеет сертификацию со стороны властей США и корпорации Lockheed Martin для коммерческого производства изделий. 

Как заявил директор завода WZL1 Бартломей Кацперчик, спрос настолько большой, что на предприятии уже думают об увеличении объёмов выпускаемой продукции. Хотя производственные мощности ещё только формируются, но выпуск 150 "пусковых труб" в год является вполне реалистичным. В данном случае под пусковыми "трубами" подразумеваются транспортно-пусковые контейнеры для зенитных ракет PAC-3 [прим.].

По данным Defense Post, завод по производству контейнеров является частью компенсационного соглашения, заключенного между властями Польши и корпорацией Lockheed Martin в рамках оборонной программы Wisla. Стоимость этой программы составила 4,75 миллиарда долларов.

В 2018 году Варшава решила закупить на эти деньги несколько комплексов (батарей) ПВО Patriot. Сделка по закупке этих систем была завершена в прошлом году. В результате Польша получила 48 пусковых установок ЗРК Patriot (шесть полноценных батарей) и 644 зенитных управляемых ракеты PAC-3 MSE. Суммарно Варшава потратила на американские системы более 14 миллиардов долларов.

Похоже, что Штаты не до конца доверяют Польше. Ракеты не позволили производить, зато пусковые контейнеры – пожалуйста.

#новости #сша #армия #оружие #польша #ракеты #пво #patriot
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