В Североатлантическом альянсе обеспокоены возможностями российских систем и переживают за качество своего оружия.

Российская мобильная система РЭБ. Фото: mil.ru

Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения сотрудничества с Украиной, не являющейся членом блока, в обмене разведданными о растущих возможностях России в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такую информацию опубликовал профильный ресурс Defense Post.

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Идею о расширении сотрудничества выдвинул помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил на фоне того, что всё больше стран альянса разрешили применять западное оружие для нанесения ударов по территории России. В Североатлантическом альянсе всё больше растут опасения, что высокие возможности Вооружённых сил РФ в области РЭБ могут сделать многие виды западного вооружения "неэффективными". В частности, так произошло с реактивными системами M142 HIMARS, переданными Киеву Вашингтоном.

Ван Вил заявил, что альянс вложил значительные средства в развитие кибербезопасности и отслеживание российских военных технологий. Поэтому сотрудничество с Украиной в обмене информацией является актуальным как для Киева, так и для всего блока НАТО.

Помимо систем радиоэлектронной борьбы запланированное сотрудничество может также включать обмен разведывательными данными о российских наработках в области беспилотных систем.

Выступая на первом мероприятии Украина – НАТО в области оборонных инноваций в Польше, ван Вил заявил, что альянс хочет расширить сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий. Заявленная цель такого сотрудничества – дать возможность Украине стать "крупным поставщиком технологий".

Расширенное военное сотрудничество с Киевом позволит Североатлантическому альянсу обеспечить быстрое применение полученных знаний. Со слов Дэвида ван Вила, украинская сторона очень быстро внедряет инновации. Но и Россия не стоит на месте. Соответственно, новые технологии на поле боя не являются статичными. Идёт их постоянное развитие.

Предполагается, что предложение НАТО относительно обмена разведывательной информацией будет окончательно согласовано ещё до саммита альянса, который пройдёт в Вашингтоне в июле этого года.

Ещё одно доказательство того, что коллективный Запад использует Украину в качестве испытательного полигона для своих новейших разработок в военных разработок. Что касается Украины в роли "поставщика технологи", то поставлять то она их может, только результат для неё самой от этого никак не изменится.