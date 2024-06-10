Китайские баллистические ракеты. Фото: Синьхуа

В настоящее время проходят тектонические изменения в глобальном мироустройстве. Мир больше никогда не будет однополярным. Это прекрасно осознают в Вашингтоне и предпринимают максимум усилий, чтобы сохранить за Америкой роль гегемона. Недаром осенью 2022 года была принята обновлённая Стратегия национальной безопасности США, в которой черным по белому прописаны основные угрозы американскому господству. В данном документе Россия названа "острой угрозой" для Штатов, а Китай находится на первом месте и обозначен как главный геополитический конкурент. Утверждается, что именно Китай является "единственной страной мира", которая способна изменить мировой порядок и одновременно обладает возрастающей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, чтобы добиться этого.

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Итак, у Штатов два главных конкурента. А что обычно делают американцы с конкурентами? Совершенно верно, пытаются их устранить либо максимально ограничить их возможности. И всё это под "соусом" угрозы национальной безопасности.

С Россией у США не вышло. Стратеги из Вашингтона сильно переоценили свои силы, просчитались. Об этом наглядно свидетельствует ход Специальной военной операции, проводимой на сопредельной территории. Главной задачей коллективного Запада во главе с Штатами было нанесение России стратегического поражения (на поле боя) с последующим максимальным её ослаблением. Более того, в средства массовой информации появлялись данные о том, что всякие советы и институты, подконтрольные Вашингтону, всерьёз прорабатывали варианты дробления России на несколько зависимых от Запада государств... В общем, из затеи США ничего не вышло. И не выйдет никогда!

Коль не получилось с Россией, то на очереди у американцев Китай. Другого не дано, поскольку Штатам нужен конфликт глобального масштаба для спасения собственной экономики. История циклична. Ведь Америка испытала экономический рост, именно после кровопролитных Первой и Второй мировой войн.

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Однако и в ситуации с Китаем есть достаточно нюансов. Публикация на эту тему вышла на страницах американского аналитического издания The National Interest (NI). Автором материала является Брэндон Дж. Вейхерт, специалист в области национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик.

По мнению этого эксперта, Штаты могут проиграть Китаю в возможном прямом военном конфликте из-за того, что американские базы в Азиатском регионе очень уязвимы перед ракетным арсеналом КНР.

Стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США на авиационной базе Андерсен, остров Гуам. Фото: commons.wikimedia.org

США поддерживают огромную сеть своих передовых военных баз по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Эти базы и сформировали основу стратегического присутствия Америки в регионе, который был доминирующим фактором в геополитике Азии. По крайней мере, так было после окончания Второй мировой войны и до недавнего времени. На сегодняшний день доминирование Штатов ставится под сомнение из-за растущей экономической и военной мощи КНР.

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Пекин стремится контролировать весь Индо-Тихоокеанский регион, который считает своим "задним двором". Поэтому Вооружённые силы Китая разработали целый спектр возможностей, предназначенных как для сдерживания, так и для уничтожения американской военной группировки в регионе.

Одной из таких возможностей является китайская стратегия предотвращения доступа/запрета доступа к территории (A2/AD). Китай располагает одним из крупнейших в мире арсеналов ракет и гиперзвукового оружия. Он интегрировал эти ракеты со сложными системами ПВО, а также с системами обнаружения для лучшей эффективности ударных средств. Задача воспрещения доступ достаточна проста – сдерживать военную группировку США, пока подразделения НОАК "маршируют" по территории сопредельных Китаю государств. По крайней мере, именно так считает Брэндон Вейхерт [прим.].

Как сообщает американский аналитик, наибольшую угрозу китайские средств воспрещения доступа представляют флоту надводных кораблей ВМС США, особенно хвалёным авианосцам. Но также существует и серьёзная угроза постоянным военным базам Америки в регионе.

Боевые самолёты ВВС США на авиационной базе Андерсен, остров Гуам. Фото: commons.wikimedia.org

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Например, есть остров Гуам, который играет важнейшую роль в "сдерживании" Китая от силового захвата Тайваня. Именно на Гуам Соединённые Штаты переместили значительную часть своих военных активов в регионе. Но на острове негде спрятаться от массированных ракетных обстрелов со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК). А такие обстрелы обязательно будут в случае начала прямого военного столкновения между Вашингтоном и Пекином.

Каждая база США в Индо-Тихоокеанском регионе теперь является целью для китайских ракет. Это настолько серьёзно, что даже Конгресс США критикует американское военное командование за то, что оно недостаточно быстро принимает необходимые решения в сложной обстановке. Член Палаты представителей Джон Муленаар и сенатор Марко Рубио в мае 2024 года направили письмо министру ВВС Фрэнку Кендаллу и министру ВМС Карлосу Дель Торо, в котором критиковали их за то, что они не укрепили американские базы по всему Индо-Тихоокеанский региону, чтобы сделать их более устойчивыми в случае массированных ракетных обстрелов.

Капитальные железобетонные укрытия для китайских истребителей. Фото из открытых источников

В частности, представители администрации Байдена ничего не сделали для того, чтобы обеспечить строительство укрытий для самолётов ВВС на базах по всему региону. Вейхерт считает это "необычным", многие такие авиабазы являются передовыми. Если самолёты будут атакованы на открытых стоянках или взлётно-посадочные полосы будут повреждены ракетными атаками, то такие базы превратятся в бесполезную трату активов в конфликте с Китаем.

Отмечено, что США построили всего 22 "ничтожных" укрытия для самолётов. И то весьма неохотно. В то время как Китай за последние годы построил на своих аэродромах 400 основательных укрытий. Всё потому, что Пекин прогнозирует возможный ракетный удар по своим военным объектам.

Фото из открытых источников

В письме, о котором уже говорилось выше, американские законодатели ещё раз упрекали военных в том, что они придерживаются того, что насмешливо называется "громоздкими протоколами времен Второй мировой войны". Эти принятые правила лишь задерживают строительство защитных сооружений и увеличивают бюджетные траты. Если переводит на общедоступный язык, то аналитик издания The National Interest дал понять, что военное руководство США готовится к конфликтам прошлого.