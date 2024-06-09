Газета La Tribune Dimanche считает, что инициатива Макрона преследует политические цели.

Фото: commons.wikimedia.org

Президент Франции Эммануэль Макрон старательно пытается набрать на свой счёт политические очки. Только непонятно, зачем? В роли миротворца и главного переговорщика французский лидер не состоялся, несмотря на тщетные попытки. Похоже, что теперь Макрон решил примерить на себя роль нового Наполеона.

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Ранее французский президент заявил о намерении Парижа отправить на территорию Украины воинский контингент. Правда от этой авантюрной затеи Макрону всё же пришлось отказаться. Видимо, под давлением других государств, всерьёз опасающихся эскалации конфликта и непосредственного втягивания в него всего блока НАТО. Зато господин Макрон не отказался от идеи отправки французских военных инструкторов в Украину в рамках "учебной" миссии. Данная инициатива была с восторгом подхвачена странами Прибалтики.

О намерении отправить инструкторов на Украину Макрон заявил во время празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии. Тогда же он дал понять, что Франция в этом вопросе будет не одна, будет сформирована целая "коалиция" государств, чьи инструкторы займутся обучением военнослужащих ВСУ на Украине. И тогда же президент Франции пообещал Зеленскому, что его страна передаст Киеву истребители четвёртого поколения Mirage 2000-5, обеспечив при этом подготовку украинских лётчиков. Последняя, со слов Макрона, должна занять 5-6 месяцев. При этом французский лидер не уточнил, сколько самолётов будет передано всего. .

Так сколько самолётов может получить Украина от "щедрой" Франции? Кстати, эта страна по объёму военных поставок Киеву сильно уступает всё той же Германии. Из Парижа больше слышаться различные заверения и декларации.

На поставленный вопрос ответила французская пресса. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на газету La Tribune Dimanche.

По данным французского издания, на вооружении ВВС Франции находится всего 26 самолётов Mirage 2000-5. И если Париж намерен оставить себе хотя бы одну полноценную боеспособную эскадрилью в 20 машин, то он может передать Киеву не более шести истребителей. При этом газета подчёркивает, что это количество передаваемых самолётов очень мало, чтобы считать его помощью. Зато сам факт передачи необходим Макрону, "который хочет остаться в центре политической игры вокруг военной помощи Киеву".

Газета считает, что максимум на что может рассчитывать Украина – это 12 "Миражей". Отмечено, что поставки истребителей до конца года "чудовищным образом усложнят организацию авиационных миссий ВВС Франции и обслуживание их флота".

La Tribune Dimanche связывает нежелание Макрона называть точное количество запланированных к передаче Mirage 2000-5 с тем, что французским властям ещё только предстоит убедить три государства, имеющие эти самолёты, продать или передать машины Украине. Речь о Греции, Катаре и ОАЭ.