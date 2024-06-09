Официальный Берлин взял курс на укрепление своей армии.

Солдаты бундесвера. Фото из открытых источников

Западные политики и высокопоставленные военные продолжают свою, ставшую уже привычной, антироссийскую риторику. В большинстве случаев рассуждения этих деятелей сводятся к тому, что Россия в скором времени якобы нападёт на одну из стран НАТО или даже сразу на несколько. Это якобы произойдёт, как только РФ ещё больше нарастит свой военный потенциал и закончит свои мероприятия на сопредельной территории. В общем, посыл у всех представителей Запада один и тот же – необходимо, чтобы страны Европы в экстренном порядке восстанавливали своё производство и приводили в порядок национальные армии.

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Некоторое время назад "отметился" министр обороны Германии Борис Писториус, который заявил, что его страна должна быть готова к потенциальному военному столкновению с Россией уже к 2029 году. Приблизительно в это же время немецкие власти опубликовали план действий (обороны) на случай войны. Кстати, за основу нового оборонного документа был взят план ещё периода холодной войны, разработанный в 1989 году. Просто старый-новый план доработали с учётом современных реалий.

Теперь же стало известно, что власти Германии намерены увеличить количество резервистов бундесвера. Соответствующую информацию опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на немецкое издание DPA.

Как говорится в материале, Министерство обороны Германии разрабатывает планы по созданию "значительно усиленного" резерва бундесвера. Резервистов должны обучать и оснащать таким образом, чтобы они могли заменить кадровые войска в бою. То есть предлагается вернуть такую же подготовку, как и в период холодной войны. Об этом рассказал заместитель генерального инспектора бундесвера генерал-лейтенант Александр Хоппе.

"Я убежден, что мы должны адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать Бундесвер в выполнении задач национальной обороны и обороны альянса. Целью военных планировщиков является наличие в будущем до 60 тыс. мужчин и женщин в качестве резервистов так называемого базового назначения. Минобороны также изучает, насколько велико количество людей, которые вообще могут быть призваны и пригодны к службе в случае обороны", – сказал Хоппе.

Военный также добавил, что потенциальных резервистов достаточно много. Но эта группа лиц постоянно сокращается после 2011 года, когда власти Германии отменили обязательную воинскую службу по призыву.

По мнению генерал-лейтенанта Хоппе, потенциально из резерва можно призвать около 800 тысяч человек. Это все те, кто когда-то проходил воинскую службу, вышел в отставку и находится в границах допустимого возраста, в том числе и военнослужащие последнего призыва. Но потенциальных резервистов с каждым годом становится всё меньше из-за возраста. Поэтому военно-политическое руководство должно действовать и предпринимать необходимые меры для формирования дополнительных кадров резерва.