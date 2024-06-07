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Об истребителях Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Украине

Макрон пообещал Киеву самолёты, способные нести дальнобойное оружие, в том числе и ракеты SCALP
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Истребитель Mirage 2000-5 ВВС Франции. Фото: Wikimedia

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную помощь. Начиналось всё с поставок Киеву медикаментов, средств индивидуальной защиты (касок и бронежилетов), а также противотанковых гранатомётов и ПТРК. За ними последовали боевые бронированные машины, артиллерийские системы, основные боевые танки советского и западного образца, реактивные системы M142 HIMARS и М270 MLRS, советские истребители и вертолёты (собраны по всему миру), иностранные средства ПВО, дальнобойные ракеты авиационного базирования Storm Shadow/SCALP-EG, оперативно-тактические ракеты большой дальности ATACMS. Фактически Запад предоставил Киеву всю имеющуюся у него номенклатуру обычных вооружений. 

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Теперь киевские политики во главе с утратившим легитимность Зеленским с нетерпением ожидают поставок истребителей F-16 американского производства. Согласно заявлениям представителей европейского истеблишмента, Воздушные силы Украины должны получить около шести десятков самолётов данного типа [по другим данным, суммарное количество машин достигает 85 единиц, прим.]. Однако даже обещанного количества самолётов Киеву показалось мало.

Взлёт истребителя Mirage 2000-5F французских ВВС. Фото: Sebastien Bozon/AFP via Getty Images

Стало известно, что Франция передаст Украине свои истребители Mirage 2000. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественных мероприятий 6 июня, посвящённых 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Со слов президента страны, украинские лётчики будут проходить переучивание на новый тип непосредственно на территории Франции. По данным информационного агентства Reuters, о количестве запланированных к передаче бортов не сообщалось. Кроме того, официальный Париж обязался обучить и экипировать одну бригаду ВСУ численностью 4500 штыков.

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Что касается конкретной модификации истребителей, обещанных Макроном, то это самолёты Mirage 2000-5 производства французской компании Dassault. Об этом сообщает профильный ресурс Military Watch. По данным издания, ожидается, что эти самолёты позволят Воздушным силам Украины дополнительно сформировать несколько эскадрилий. 

Mirage 2000 поступил на вооружение в 1983 году и стал первым французским боевым самолётом четвёртого поколения. Лёгкий однодвигательный самолёт по конструкции схож с американским истребителем F-16, который был принят на вооружение ВВС США пятью годами ранее. Но в период Холодной войны французская машина считалась гораздо менее боеспособной по сравнению с американским конкурентом и советским истребителем МиГ-29. Особенно явным отставание было в возможностях воздушного боя. Кроме того, американский F-16 оказался менее дорогостоящим, имел более мощный двигатель, а также расширенную номенклатуру авиационных средств поражения за счёт неоднократных модификаций. Помимо высокой стоимости и дороговизны эксплуатации эксперты Military Watch отмечают высокий уровень аварийности истребителей Mirage 2000. В качестве примера приводятся ВВС Тайваня, которые наряду с французскими машинами эксплуатируют и американские F-16. Там в скором времени собираются снять "Миражи" с вооружения. Проблема в том, что за годы эксплуатации тайваньские военные лётчики потеряли в авариях 12% всех поставленных Францией самолётов.

Истребители Mirage 2000-5 в полёте. Фото: ВВС Франции

Американское издание также сообщает, что пока остаётся непонятным, оснастить ли Париж обещанные Киеву самолёты оружием большой дальности, таким как ракеты SCALP. В данном случае ответ очевиден – оснастит, поскольку в составе французских ВВС истребители Mirage 2000 также являются носителями крылатых ракет большой дальности. 

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Mirage 2000-5 — французский многоцелевой истребитель, разработанный Dassault Aviation и предназначенный для выполнения различных задач, таких как завоевание превосходства в воздухе, ударные задачи и разведка. Самолёт оснащен современной авионикой, в том числе радаром Thales RDY, обеспечивающим более широкие возможности обнаружения и сопровождения целей, что позволяет ему одновременно поражать несколько воздушных и наземных целей. Аэродинамическая конструкция и электродистанционная система управления истребителя повышают его маневренность и боевую эффективность, что делает его универсальным средством в современной воздушной войне.

Комплекс вооружения Mirage 2000-5 представлен двумя встроенными автоматическими пушками DEFA 554 револьверного типа калибра 30 мм, различными ракетами класса "воздух-воздух", в том числе MICA и Magic II для боя на дальних и средних дистанциях. Для выполнения ударных задач могут применяться высокоточные боеприпасы, неуправляемые бомбы и ракеты.

Согласно открытым данным, на начало 2024 года ВВС Франции располагали 28 истребителями Mirage 2000-5 в одноместной конфигурации. Как сообщили некоторые СМИ, Макрон намеревается передать Киеву пять таких самолётов. Нельзя исключать сознательную дезинформацию со стороны французского лидера, чтобы сохранить репутацию французского оружия. Где пять самолётов, там и больше. Когда первые "Миражи" будут потеряны в боях, французы передадут ещё, а потом в Париже могут сказать, что их и было всего пять.

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Теги

армия оружие ракеты франция истребители самолеты боевая авиация макрон scalp-eg mirage 2000
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