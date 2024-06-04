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crazycat21
Reuters: Бундесвер закажет у Rheinmetall ещё 200 000 снарядов для пополнения своих арсеналов
Первоначального заказа снарядов армии Германии показалось мало.

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе. Фото: David Hecker / Getty Images

Германия является второй страной коллективного Запада по объёмам поставок военной "помощи" Украине. Но, похоже немцы "допомогались" до такой степени, что сами остались с практически пустыми арсеналами. Теперь пытаются как-то исправить ситуацию.

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Агентство Reuters сообщило, что бундесвер дополнительно закажет немецкому оборонному концерну Rheinmetall ещё 200 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Это дополнительный объём к уже ранее заказанным боеприпасам. 

Как говорится в письме министерства обороны Германии, стоимость дополнительного рамочного соглашения с Rheinmetall составляет 880 миллионов евро. Ранее концерн уже согласился поставить несколько сотен тысяч снарядов, метательных зарядов и взрывателей на сумму 1,2 миллиарда евро. Заказанные снаряды предназначены для пополнения армейских складов, поскольку Германия продолжает активно снабжать Украину вооружением. 

По данным Reuters, концерн Rheinmetall в настоящее время испытывает резкое увеличение заказов на свою продукцию. Рыночная стоимость самой компании с февраля 2022 года выросла в четыре раза. 

Разместив новый заказ, немецкое оборонное ведомство также хочет гарантировать, что Rheinmetall сможет создать новую производственную линию в городе Унтерлюс.

P.S. Учитывая стоимость дополнительного заказа и заявленное количество боеприпасов в рамочном соглашении, путём нехитрых математических вычислений можно установить, что стоимость каждого 155-мм производства Rheinmetall в среднем составляет 4400 евро. Таким образом, первоначальный заказ министерства обороны Германии может составлять ещё почти 273 тысячи боеприпасов.

Интересно, зачем немцам столько снарядов "для пополнения собственных арсеналов"? Согласно открытым данным, ещё летом 2023 года на складах бундесвера имелось только 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. В планах министерства обороны Германии увеличить это количество до 230 тысяч единиц. Но эти планы были рассчитаны до 2031 года.

#новости #армия #оружие #германия #боеприпасы #снаряды #бундесвер
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