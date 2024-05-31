Власти Польши решили не посылать своих военных инструкторов в соседнее государство. Они поступят по-другому.

Глава МИД Польши Родослав Сикорский. Фото: PAP

Страны коллективного Запада продолжают активно "помогать" Киеву. Из всех государств Восточной Европы самым рьяным помощником в плане поставок военного имущества стала Польша, чьи власти имеют определенные геополитические амбиции в отношении сопредельных территорий. Поскольку Варшаве уже особо нечего дать Киеву из вооружений и военной техники, там решили "помочь" соседям несколько иным способом. Заодно и облегчить себе бремя по финансовому обеспечению украинских беженцев.

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Официальная Варшава подготовит для ВСУ подразделение из граждан Украины, которые в настоящее время проживают на территории Польши. Соответствующую информацию опубликовали польские СМИ. Как сообщается, заявление на эту тему сделал глава МИД страны Родослав Сикорский в ходе руководителей внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО, проходившей в Праге.

Сикорский сказал, что власти Польши рассмотрели запрос Украины относительно отправки военных инструкторов на сопредельную территорию и пришли к выводу, что лучше обучать украинцев на польской земле.

"Мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее тренировать в Польше подразделение, сформированное из украинцев, подлежащих мобилизации в армию Украины, и это был бы более эффективный способ помочь Украине", – сказал Сикорский.

Согласно данным Евросоюза, в настоящее время на территории Польши проживает около 950 тысяч украинских беженцев, каждый пятый из которых мужчина. Сколько из них подлежат мобилизации в ВСУ, неизвестно. Но с таким подходом польские власти могут наловить личного состава даже не на одно подразделение.