Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Reuters: КНДР заявила о неудачном запуске спутника
Несмотря на неудачу, Пхеньян тут же был обвинён в создании угрозы безопасности и в нарушении резолюций Совбеза ООН.

Запуск северокорейского разведывательного спутника в ноябре 2023 года. Фото: KCNA VIA KNS/AFP

КНДР, которая многие годы находится в международной изоляции, довольно далеко шагнула в развитии собственных ракетных технологий. Наглядным свидетельством этого является то, что на вооружении армии КНДР имеются даже межконтинентальные баллистические ракеты, способные доставить ядерный заряд на территорию Северной Америки. В настоящее время Пхеньян ведёт работу по созданию собственной спутниковой группировки. Свой первый разведывательный спутник КНДР вывела на орбиту в ноябре 2023 года. К сожалению, вывод второго спутника завершился неудачей.

реклама

Агентство Reuters сообщило о том, что Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК – официальный информационный орган КНДР) проинформировало о неудачной попытке запуска космического аппарата. Неудача произошла в понедельник 27 мая, буквально через несколько часов после того, как Пхеньян проинформировал о своих намерениях вывести спутник на орбиту к 4 июня. Как сообщается, причиной неудачного запуска стал взрыв двигателя ракеты-носителя. 

"Запуск новой спутниковой ракеты-носителя не удался, поскольку она взорвалась в воздухе во время полета первой ступени", заявил заместитель генерального директора Национального управления аэрокосмических технологий КНДР в сообщении, опубликованном государственными СМИ.

Как пишет Reuters, первоначальный анализ показал, что причиной аварии стал недавно разработанный ракетный двигатель, работающий на жидком топливе. В то же время, не исключаются и другие причины инцидента. 

Ранее официальные органы Южной Кореи и Японии сообщали, что предпринятый КНДР пуск ракеты, похоже, не удался. Объединённый комитет начальников штабов США проинформировал, что КНДР произвела запуск носителя по южному маршруту у своего западного побережья около 22:44 (13:44 по Гринвичу). Также там сообщили, что обнаружили в море большое количество обломков всего через две минуты после старта.

Объект, запущенный КНДР, исчез над Желтым морем, сообщил журналистам главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Кроме того, японские власти обвинили КНДР в нарушении резолюций Совета безопасности ООН и создании угрозы безопасности населению своей страны.

США также осудили нарушение резолюций Совбеза ООН. В заявлении Индо-Тихоокеанского командования США говорится о том, что в ходе неудачного запуска использовались технологии, которые напрямую связаны с северокорейской программой межконтинентальных баллистических ракет.

P.S. Ничего нового. Всё в рамках политики США и их восточных партнёров. Штатам можно нарушать всё что можно, а государству, которое обложено санкциями и находится в изоляции, нарушать ничего нельзя. Учитывая достаточно напряжённую обстановку в регионе, не исключено, что недавняя неудача не остановит Пхеньян и в скором времени последуют очередная попытка вывода нового спутника на орбиту. 

#новости #сша #оружие #космос #япония #ракеты #кндр #северная корея #спутник-шпион
+
Написать комментарий (0)
Bild: Польша собирается защитить небо над Западной Украиной силами НАТО
ВС России нанесли ракетный удар по Снигиревке Херсонской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: На глобальном рынке СПГ назревает рекордный дефицит
+
Маск заявил, что всё современное оружие, управляемое человеком, "устаревшее"
2
Лаборатория Касперского: Вирус-вымогатель ShrinkLocker атакует Windows через функцию BitLocker
3
Sky News: Россия наращивает производство артиллерийских снарядов в 3 раза быстрее союзников Украины
+
TechRadar: Samsung Galaxy S24 Ultra назван лучшим камерофоном на май 2024 года
13
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
9
Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
+
Германские ученые создали альтернативный стеклу самоочищающийся метаматериал
2
Lenovo выпустила настольные ПК Legion 7000K с мобильными процессорами Intel Core 14 класса HX
+
Стали известны подробности о новой игре DOOM: The Dark Ages
2
Lenovo Legion Blade 7000K MoDT выходит в продажу с Core i9-14900HX и RTX 4070 Ti SUPER
+
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
15
Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT признаны идеальной связкой для игр в 2K
6
Unreal Engine 5.3 поднимет графику Avowed на новый уровень
+
Новейший американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider появился на новых фотографиях
+
Rapidus столкнётся с логистическими трудностями при организации выпуска 2-нм чипов в Японии
+
Электромобили сильнее загрязняют воздух из-за усиленного износа шин
7
Глава МИД Польши: Европа не просто разоружилась, она деиндустриализировалась в оборонной сфере
1
В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
3
Макрон призвал «до конца» помогать Украине
3

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
18
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
8
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
6
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
25
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
318
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
48
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
3
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
7
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
5

Сейчас обсуждают

Ночная Радуга
05:09
7500ф в стоке без PBO даёт в одно потоке меньше чем рузен 5600 без Х, не удивительно, что это почти как 12400фу)
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
Ночная Радуга
05:06
Какой-то больной автор), забыл сказать что 7500ф можно разогнать до 5.5Кгц! а это сайт оверклокеров или мудаков? )
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
Голованов Александр
05:01
Плохому танцору ноги мешают
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
nukemall
04:52
На самом деле есть дефицит специалистов при избытке бестолочей с дипломами, особенно бестолочей с дипломами шарашкиных контор типа "стань программистом за три месяца и получай 100500 рублей в месяц". ...
Дефицит IT-специалистов в РФ может достигнуть 1 млн человек, если негативная тенденция продолжится
Хвост ушастый
04:51
зеленый бомж пиво на ся не лей
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Alexbatz
04:51
Так ведь и таиваньцев, которые вроде как друзья США, они то тоже под раздачу попали. То есть когда у янки есть риски их бизнесу, дружба отходит на второй план.
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
~Valera~
03:44
Не так ))) Работать больше, платить меньше. Всё как всегда. "Галактико в опасносте!"
Дефицит IT-специалистов в РФ может достигнуть 1 млн человек, если негативная тенденция продолжится
Николай Мерингер
03:32
Лучшая в 1080p? Шутите? Она и в 2К себя отлично чувствует и её хватит на годы вперёд.
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
Хвост ушастый
03:28
Пчелы против меда. Пятачок, неси ружье.
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
nukemall
03:01
Я так понимаю 7500F в этом тесте без включения PBO, а оное даёт заметную прибавку.
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем