Несмотря на неудачу, Пхеньян тут же был обвинён в создании угрозы безопасности и в нарушении резолюций Совбеза ООН.

Запуск северокорейского разведывательного спутника в ноябре 2023 года. Фото: KCNA VIA KNS/AFP

КНДР, которая многие годы находится в международной изоляции, довольно далеко шагнула в развитии собственных ракетных технологий. Наглядным свидетельством этого является то, что на вооружении армии КНДР имеются даже межконтинентальные баллистические ракеты, способные доставить ядерный заряд на территорию Северной Америки. В настоящее время Пхеньян ведёт работу по созданию собственной спутниковой группировки. Свой первый разведывательный спутник КНДР вывела на орбиту в ноябре 2023 года. К сожалению, вывод второго спутника завершился неудачей.

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Агентство Reuters сообщило о том, что Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК – официальный информационный орган КНДР) проинформировало о неудачной попытке запуска космического аппарата. Неудача произошла в понедельник 27 мая, буквально через несколько часов после того, как Пхеньян проинформировал о своих намерениях вывести спутник на орбиту к 4 июня. Как сообщается, причиной неудачного запуска стал взрыв двигателя ракеты-носителя.

"Запуск новой спутниковой ракеты-носителя не удался, поскольку она взорвалась в воздухе во время полета первой ступени", заявил заместитель генерального директора Национального управления аэрокосмических технологий КНДР в сообщении, опубликованном государственными СМИ.

Как пишет Reuters, первоначальный анализ показал, что причиной аварии стал недавно разработанный ракетный двигатель, работающий на жидком топливе. В то же время, не исключаются и другие причины инцидента.

Ранее официальные органы Южной Кореи и Японии сообщали, что предпринятый КНДР пуск ракеты, похоже, не удался. Объединённый комитет начальников штабов США проинформировал, что КНДР произвела запуск носителя по южному маршруту у своего западного побережья около 22:44 (13:44 по Гринвичу). Также там сообщили, что обнаружили в море большое количество обломков всего через две минуты после старта.

Объект, запущенный КНДР, исчез над Желтым морем, сообщил журналистам главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Кроме того, японские власти обвинили КНДР в нарушении резолюций Совета безопасности ООН и создании угрозы безопасности населению своей страны.

США также осудили нарушение резолюций Совбеза ООН. В заявлении Индо-Тихоокеанского командования США говорится о том, что в ходе неудачного запуска использовались технологии, которые напрямую связаны с северокорейской программой межконтинентальных баллистических ракет.

P.S. Ничего нового. Всё в рамках политики США и их восточных партнёров. Штатам можно нарушать всё что можно, а государству, которое обложено санкциями и находится в изоляции, нарушать ничего нельзя. Учитывая достаточно напряжённую обстановку в регионе, не исключено, что недавняя неудача не остановит Пхеньян и в скором времени последуют очередная попытка вывода нового спутника на орбиту.