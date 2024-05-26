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Politico: Европа не уверена в плане США по использованию активов РФ для выдачи кредита Украине

Ключевые страны Евросоюза – Германия и Франция опасаются серьёзных финансовых рисков
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Фото: SCANPIX/EPA/JULIEN WARNAND

После начала Специальной военной операции страны западной коалиции заморозили суверенные финансовые активы России, хранившиеся на зарубежных счетах. Большая часть этих средств находится в европейских финансовых учреждениях и лишь малая часть в размере нескольких миллиардов долларов была найдена в США. И практически с момента "заморозки" западные политики стали думать, как изъять российские средства и направить их для оказания помощи Украине. Если говорить по-простому, то речь идёт о банальном воровстве на международном уровне.

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Недавно страны Евросоюза решили, что для оказания помощи Киеву будут использованы лишь проценты, набежавшие на российские активы. В Брюсселе эти проценты назвали "непредвиденной прибылью". Более того, евробюрократы заявили, что заработанные средства России и вовсе не принадлежат. Это всё равно, что заявить клиенту банка о том, что он не получит проценты на свой собственный вклад!

Страны ЕС решили, что 90% набежавшей суммы будет направлено в Европейский фонд мира, из которого оплачивается закупка вооружения для Киева, оставшиеся 10% будут направлены для оказания поддержки "иными путями". В то же время киевские деятели продолжают настаивать на том, чтобы ЕС экспроприировал все российские активы и передал их напрямую Киеву. Исключительно "для восстановления" Украины.

США пошли дальше, чем их европейские партнёры. Изначально Вашингтон предложил использовать российские активы [в первую очередь замороженные на счетах в Европе] в качестве финансового обеспечения кредита для Украины. Однако идея США не нашла должного понимания у некоторых стран ЕС. Об этом сообщает Politico.

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Как сообщает издание, на встрече министров финансов стран Большой семёрки (G7), проходившей 25 мая, самые влиятельные европейские столицы потребовали от США предоставить гарантии того, что им самим в конечном итоге не придётся нести расходы из-за "любимого проекта" Вашингтона. В течение нескольких месяцев Штаты подталкивали своих европейских союзников к поиску альтернативных вариантов финансирования Украины на фоне опасений, что имеющиеся средства закончатся уже в следующем году.

Хотя, как говорится в сообщении по итогам встречи, страны G7 достигли "большого прогресса" в рассмотрении предложения США, Германия и Франция опасаются, что их налогоплательщики "окажутся на крючке", если Украина не сможет вернуть долг после завершения конфликта. Интересно, а Европе ещё есть те, кто уверен, что Киев будет способен платить по долгам [прим.]?

"Существуют серьезные технические и юридические проблемы", — заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти, который председательствовал на встрече в рамках председательства страны в G7.

По данным Politico, после нескольких месяцев разногласий с европейскими странами Штаты отказались от идеи полной конфискации активов России. Вместо этого они предложили использовать набежавшие проценты в качестве инструмента для получения кредита для Украины. У Европейского союза больше шансов на успех в данном "мероприятии", поскольку он контролирует большую частью замороженных активов РФ, в то время как на счетах американских банков находится лишь незначительная сумма российских средств.

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"Нам все еще необходимо понять различные варианты.. Необходимо оценить экономические и правовые последствия, поэтому еще слишком рано говорить конкретно о некоторых элементах такого инструмента", –заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Несмотря на то, что собравшиеся в Италии министры финансов Большой семёрки попытались продемонстрировать единый фронт в вопросе оказания помощи Украине, возникли разногласия. Страны ЕС продемонстрировали достаточно вялую поддержку американской идеи. Теперь дипломатам предстоит тяжёлая работа по устранению этих разногласий перед встречей лидеров стран G7, которая состоится в Италии в середине июня.

Politico сообщает, что министр финансов Украины Сергей Марченко, присутствовавший на встрече министров финансов Большой семёрки, заявил, что в 2025 году его страна столкнётся с бюджетным дефицитом в размере 10 миллиардов долларов. Украинский чиновник назвал план США "шагом в правильном направлении". Однако он добавил, что Киев поддерживает идею о полной конфискации российских активов.

Издание отмечает, что если замысел Вашингтона всё же будет реализован, то он принесёт Америке пиар-победу. Но Европа сильно обеспокоена тем, что именно ей в конечном итоге придётся платить по счетам.

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Согласно плану, ежегодные проценты на активы России будут направляться на погашение предоставленного Украине кредита. Но европейские чиновники прорабатывают запасные варианты на тот случай, если активы будут возвращены России после завершения конфликта. Существуют опасения, что европейским налогоплательщикам придется раскошелиться на наличные, если кредиторы задержат выплаты долга Украины в соответствии с мирным соглашением. 

Но политиков ЕС постарался "успокоить" глава украинского минфина. Марченко заявил, что он "не может представить ситуацию, что замороженные активы будут возвращены России". Интересно, откуда у киевского министра такая самоуверенность [прим.]?

Германия, Франция и Италия подчеркнули, что США должны будут погасить свою долю в том случае, если процентные выплаты изменятся в середине срока обслуживания кредита, или Украина не сможет обеспечивать свой долг в ближайшие годы.

Один из вариантов предусматривает предоставление Киеву бессрочного кредита (без формальной даты истечения срока). Такой вариант призван ограничить риск выплаты более высоких процентных ставок, чем было первоначально запланировано.

Politico пишет что ставки для Евросоюза в этой игре достаточно высоки. Недавно все 27 государств блока согласились направить 90% от прибыли с российских активов (около 3 миллиардов евро) на закупку вооружения для Украины. И некоторые страны, такие как Франция, не хотят отказываться от соглашения, достигнутого с огромным трудом, чтобы реализовать план Соединённых Штатов.

Ещё одним моментом, который вызывает напряжение у европейских союзников, является то, что Вашингтон намеревается передать потенциальный кредит непосредственно в распоряжение Киева. Евросоюз предлагает осуществлять финансирование Украины через специальный фонд, поскольку большая часть замороженных российских активов находится именно в Европе.

Два неназванных европейских чиновников выразили опасение, что некоторые страны ЕС, симпатизирующие России (Венгрия), могут категорически выступить против любой идеи, которая связана с планам США. Всего лишь одно правительство может блокировать продление санкций против России каждые шесть месяцев, что добавляет дополнительный уровень неопределенности к этому пути финансирования.  

P.S. Не зря Германия и Франция опасаются предложения Штатов. Обе европейские страны – ключевые экономики Евросоюза. Создаётся впечатление, что США просто пытаются "кинуть" своих европейских партнёров с последующим обрушением всей финансовой системы еврозоны. Это чётко вписывается в политику Америки по устранению главного экономического конкурента – Евросоюза.

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