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Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО

Экс-командующий армией США в Европе фактически признал, что Североатлантический альянс уже ведёт войну против России
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Генерал Бен Ходжес. Фото: © Global Look Press

Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву военную "помощь". Существует мнение, что западная коалиция предоставляет Украине ровно столько вооружения, сколько необходимо для того, чтобы она "не проиграла". Отчасти верно, поскольку западные страны, прежде всего США, напрямую заинтересованы в затягивании конфликта на долгое время. Основная цель Запада – максимальное ослабление России как военном, так и в экономическом плане. Правда, здесь необходимо отметить, что планы Запада были идеальными только на бумаге. В суровой реальности Россия только усиливается: темпы производства продукции военного назначения постоянно увеличиваются, а экономика страны находится в росте. 

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Однако на Западе по-прежнему есть "ястребы" среди военных и политиков, которые почему-то уверены в том, что Украина одержит верх. Свое виденье конфликта на сопредельной территории [и его возможных результатов] изложил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По мнению этого отставника, Украина просто "должна победить", поскольку её поражение открывает перед Европой и перед всем "свободным миром" довольно мрачные сценарии, которые могут иметь эффект домино. Свою точку зрения американский генерал высказал в ходе восьмой международной конференции "Форум безопасности Черного моря и Балкан", организованной Румынией. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Romania.

По мнению Бена Ходжеса, есть три важные причины того, почему Украине необходима только "победа" в противостоянии с Россией.

В первую очередь речь идёт о коммерческих отношениях. Генерал заявил, что главным торговым партнёром США является Европейский союз, поэтому процветание Америки зависит от благополучия ЕС. Поэтому Европе необходима "стабильность". Конфликт на Украине нарушил цепочку поставок, на Западе [в Европе, прим.] энергетический кризис, высокая инфляция, а миллионы беженцев с Украины находятся в Румынии, Польше, Германии. Эти факторы влияют на экономику всех стран.

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В данном случае отставной американский военный не слукавил. Почти! Действительно, благосостояние США напрямую зависит от Европы. И именно по этой причине Вашингтон предпринимает все усилия для того, чтобы максимально ослабить экономику Евросоюза и переманить ключевые промышленные производства на свою территорию. Что касается энергетического кризиса, высоких цен на товары и миллионов беженцев, то господин Ходжес для начала лучше бы ответил на вопросы, кто готовил Украину на роль тарана против России и кто взорвал "Северные потоки"? Кстати, за счёт дешёвого российского газа и строилось всё финансовое благополучие Европы.

Вторая причина, почему Украина должна "победить". Ходжес считает, что в случае её поражения Россия якобы использует украинскую территорию в качестве плацдарма для дальнейших действий. Против кого? Господин Ходжес считает что следующей на очереди у Кремля якобы находится Молдавия.

"Румыния заявила, что защитит Молдову. Увидим ли мы румынские войска в Молдове для защиты этого региона? Очевидно, что польские союзники тоже не будут сидеть сложа руки. Они знают, чем заканчивается фильм о российском вторжении. Если Украина падет, мы рискуем столкнуться с прямой конфронтацией между НАТО и Россией. Это сценарий, который может иметь место, если мы допустим поражение Украины", – сказал Бен Ходжес.

И опять американский генерал проговорился. Сказал почти правду. Действительно, если Украина потерпит поражение, что вполне очевидно, то Польша "не будет сидеть сложа руки". Официальная Варшава давно спит и видит, как прибрать к этим самым рукам территорию Западной Украины   – так называемые Восточные Крёсы. Что касается Молдавии, то слова Ходжеса следует рассматривать как очередную попытку запугивания.

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Третье причиной, почему Украина, по мнению генерала, обязательно должна "победить", является... Китай! Интересно, где Украина, а где КНР?

Отставной генерал считает, что Китай воспримет поражение Украины как слабость Америки, у которой нет политической воли и необходимого военного потенциала, чтобы "победить" Россию. После этого сдерживание Китая на Тайване и во всём Индо-Тихоокеанском регионе просто рухнет. И Вашингтон рискует увидеть целую череду таких событий. Кроме того, не стоит забывать о ядерном сдерживании... Ходжес заявил, что Россия якобы уже прибегла к ядерному шантажу. И к такому методу могут прибегнуть Китай, Индия, Пакистан и другие государства, обладающие ядерным оружием или желающие его получить. Похоже, что под "другими государствами" Ходжес подразумевал КНДР и Иран.

Даже здесь бывший командующий сухопутными войсками США в Европе сказал почти правду. Он ведь прямо дал понять, что Америка ведёт войну с Россией. Опосредованно, чужими руками и жизнями. 

Бен Ходжес. Фото из открытых источников

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Ещё господин Ходжес заявил, что Специальная военная операция является свидетельством неспособности Запада "сдерживать" Россию. В качестве примеров он привёл якобы "вторжение" нашей страны в Грузию в 2008 году и якобы "вторжение" в Сирию в 2015 году, а также возвращение Крыма в состав РФ в 2014 году. Как сказал генерал, все эти события не смогли разбудить Запад от "сна". А катастрофический вывод войск США из Афганистана [правильнее – бегство, прим.] ещё больше воодушевил Москву. 

Что-то американского генерала в последнем пункте сильно "понесло". О каком "вторжении" в Грузию он говорит? Российская армия вошла туда после того, как грузинские военные стали обстреливать мирных жителей и российских же миротворцев. И это было не вторжение, а лишь принуждение к миру. Про Сирию так вообще ни в какие ворота не лезет. Российская армия находится там как раз на законных основаниях по просьбе официальных властей Сирии. А вот военные США как раз вторглись на территорию САР и занимаются "крышеванием" незаконной добычи нефти. Что касается Крыма, то он находится в составе России, то есть там, где он должен был находится и до 2014 года, поскольку его передача в состав бывшей УССР носила незаконный характер. Кстати возвращение Крыма в состав РФ произошло на законном основании в полном соответствии с международным правом в ходе референдума.

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