Фото: © AFP 2024 / str / belga

Сразу же после начала Специальной военной операции страны коллективного Запада заморозили суверенные финансовые активы России, хранившиеся на зарубежных счетах. Суммарная стоимость этих активов оценивается в 300 миллиарда долларов, большая часть из них – на счетах финансовых учреждений Европы. Сразу же после "заморозки" российских денег европейские и американские политики стали думать, что с ними делать. Точнее, как их изъять под благовидным предлогом оказания "помощи" Украине.

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Недавно Совет Европейского союза принял коллективное решение об экспроприации процентов с российских суверенных активов с последующей передачей этих средств Украине для восстановления. Политики из ЕС мотивировали своё решение тем, что "непредвиденная прибыль" (именно так в Евросоюзе называют набежавшие проценты) от российских средств России не принадлежит. Формулировка та ещё! Только в данном случае есть нюанс – Киев фактически не увидит этих денег, на которые по-прежнему очень сильно рассчитывает. Их львиная доля, а именно 90%, будет направлена в Европейский фонд мира, из которого осуществляется финансирование закупок вооружения для ВСУ. Оставшиеся 10% будут направлены на оказание помощи Киеву "другими способами". Таким образом, конфискованные российские деньги, останутся в Европе!

Но даже этого западной коалиции показалось мало. Инициативу традиционно проявил Вашингтон, подталкивая своих младших европейских союзников на очень рискованный шаг. Дело в том, что сами Штаты обнаружили на счетах внутри страны довольно малую сумму российских средств. Речь идёт всего о нескольких миллиардах долларов. Остальные деньги находятся под контролем стран Европы. Вот американцы и предложили оказать Украине "помощь" за счёт довольно крупного кредита. А в качестве обеспечения (залога) этого кредита Вашингтон предлагает использовать... суверенные активы России. Соответствующую информацию опубликовало Politico.

Как говорится в материале издания, Соединённые Штаты и Евросоюз преодолевают разногласия и "приближаются к соглашению о предоставлении огромного кредита для Украины, используя в качестве залога российские активы, замороженные на Западе". В ближайшее время министры финансов стран Большой семёрки (G7) соберутся в Италии. Вашингтон пытается привлечь на свою сторону скептически настроенных европейцев для реализации последнего плана США по предоставлению Украине кредита на $50 миллиардов. Politico отмечает, что эта цифра не соответствует первоначальным амбициозным требованиям Америки, но всё же больше той, на которую "соглашался" Евросоюз.

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Правительства западных стран изыскивают альтернативные способы сбора средств для поддержки Киева на фоне опасений, что имеющиеся финансы уже заканчиваются. К тому же возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США может положить конец существенной поддержке Украины со стороны Америки.

Politico сообщает, что переговоры между министрами финансов стран G7 пройдут в Стрезе, живописном городке на озере Маджоре на севере Италии. При этом отмечено, что официальные лица весьма сдержанно комментируют возможность немедленного заключения соглашения [о кредите для Украины].

Как ранее заявила министр финансов США Джанет Йеллен, "использование замороженных активов является гарантированным источником финансирования". По её мнению, важно, чтобы Россия осознала, что поддержка Западом Украины не прекратится из-за отсутствия финансов.

Министр финансов Франции заявил, что приветствует "эволюцию американской позиции", которая теперь "соответствует международному праву". Заявление французского министра является ключевым моментом для переговоров, поскольку изначально Париж заявлял, что идея США о полной конфискации активов России общей стоимостью около €250 миллиардов была рискованной в юридическом плане.

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Глава американского Минфина Джанет Йеллен выразила надежду, что переговоры в Стрезе могут проложить путь к официальному соглашению во время встречи лидеров G7 в середине июня в Италии, хотя до этого момента придется решить важные технические вопросы.

По данным Politico, США и крупнейшие страны Европы давно расходятся во мнении по поводу того, как использовать российские активы, замороженные на Западе, для оказания поддержки Украине. Вашингтон придерживается идеи о полной конфискации этих средств, а Берлин, Париж и Рим избегают её из-за опасений за финансовую стабильность в еврозоне. Кроме того, после такого шага обязательно последуют судебные разбирательства со странами ЕС. Сейчас Штаты и Европа отказываются от своих первоначальных позиций в попытке заключить сделку.

"Мы поддерживаем решение ЕС использовать непредвиденную прибыль от этих [российских] активов, но мы также должны продолжить нашу коллективную работу над более амбициозными вариантами", — сказала министр финансов США Джанет Йеллен.

По словам неназванных американских чиновников, существует компромиссный план, согласно которому, США будут использовать ежегодные поступления в размере €3 миллиардов евро [проценты с активов России, прим.] для погашения гораздо более крупного кредита.

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Также отмечено, что европейские политики пытаются разработать запасной план выплаты процентов на тот случай, если конфликт на Украине завершится и Европа будет вынуждена вернуть России её активы.

Потенциальным решением вопроса дальнейшего финансирования Украины называется предоставление совместных гарантий по кредиту со стороны стран G7. Но и эта идея омрачается правовой неопределённостью. Однако Джанет Йеллен развеяла опасения, заявив, что любое мирное соглашение, направленное на прекращение конфликта, может предусматривать... получение компенсаций Украиной от России и погашение кредита.

Представитель Еврокомиссии признал, что разрыв между позициями ЕС и США значительно сократился за последние месяцы, но заявил, что фундаментальные вопросы еще предстоит решить.

Камнем преткновения являются опасения Евросоюза, что предложение Вашингтона может противоречить существующему плану блока по использованию прибыли от активов для покупки оружия для Украины.

P.S. Ничего нового, всё ожидаемо и всё в рамках западной политики. Интересно, что Вашингтон уже всё за всех решил. Это относится и к плану экспроприации российских активов, и к заявлению главы американского минфина Джанет Йелен о том, что в случае заключения мирного соглашения Россия якобы будет должна будет выплатить Украине компенсации, а по факту репарации. Только госпожа Йелен немного позабыла о том, что репарации выплачивает проигравшая сторона. А Россия проигрывать не собирается. Такого не будет!