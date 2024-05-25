Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Запад хочет использовать активы РФ для выдачи кредита Украине в размере $50 миллиардов

Западная коалиция занялась "освоением" российских денег. Замороженные активы хотят сделать обеспечением по кредиту
[ ] для раздела Блоги
5
5

Фото: © AFP 2024 / str / belga

Сразу же после начала Специальной военной операции страны коллективного Запада заморозили суверенные финансовые активы России, хранившиеся на зарубежных счетах. Суммарная стоимость этих активов оценивается в 300 миллиарда долларов, большая часть из них – на счетах финансовых учреждений Европы. Сразу же после "заморозки" российских денег европейские и американские политики стали думать, что с ними делать. Точнее, как их изъять под благовидным предлогом оказания "помощи" Украине. 

реклама



Недавно Совет Европейского союза принял коллективное решение об экспроприации процентов с российских суверенных активов с последующей передачей этих средств Украине для восстановления. Политики из ЕС мотивировали своё решение тем, что "непредвиденная прибыль" (именно так в Евросоюзе называют набежавшие проценты) от российских средств России не принадлежит. Формулировка та ещё! Только в данном случае есть нюанс – Киев фактически не увидит этих денег, на которые по-прежнему очень сильно рассчитывает. Их львиная доля, а именно 90%, будет направлена в Европейский фонд мира, из которого осуществляется финансирование закупок вооружения для ВСУ. Оставшиеся 10% будут направлены на оказание помощи Киеву "другими способами". Таким образом, конфискованные российские деньги, останутся в Европе!

Но даже этого западной коалиции показалось мало. Инициативу традиционно проявил Вашингтон, подталкивая своих младших европейских союзников на очень рискованный шаг. Дело в том, что сами Штаты обнаружили на счетах внутри страны довольно малую сумму российских средств. Речь идёт всего о нескольких миллиардах долларов. Остальные деньги находятся под контролем стран Европы. Вот американцы и предложили оказать Украине "помощь" за счёт довольно крупного кредита. А в качестве обеспечения (залога) этого кредита Вашингтон предлагает использовать... суверенные активы России. Соответствующую информацию опубликовало Politico.

Как говорится в материале издания, Соединённые Штаты и Евросоюз преодолевают разногласия и "приближаются к соглашению о предоставлении огромного кредита для Украины, используя в качестве залога российские активы, замороженные на Западе". В ближайшее время министры финансов стран Большой семёрки (G7) соберутся в Италии. Вашингтон пытается привлечь на свою сторону скептически настроенных европейцев для реализации последнего плана США  по предоставлению Украине кредита на $50 миллиардов. Politico отмечает, что эта цифра не соответствует первоначальным амбициозным требованиям Америки, но всё же больше той, на которую "соглашался" Евросоюз.

реклама



Правительства западных стран изыскивают альтернативные способы сбора средств для поддержки Киева на фоне опасений, что имеющиеся финансы уже заканчиваются. К тому же возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США может положить конец существенной поддержке Украины со стороны Америки.

Politico сообщает, что переговоры между министрами финансов стран G7 пройдут в Стрезе, живописном городке на озере Маджоре на севере Италии. При этом отмечено, что официальные лица весьма сдержанно комментируют возможность немедленного заключения соглашения [о кредите для Украины].

Как ранее заявила министр финансов США Джанет Йеллен, "использование замороженных активов является гарантированным источником финансирования". По её мнению, важно, чтобы Россия осознала, что поддержка Западом Украины не прекратится из-за отсутствия финансов.

Министр финансов Франции заявил, что приветствует "эволюцию американской позиции", которая теперь "соответствует международному праву". Заявление французского министра является ключевым моментом для переговоров, поскольку изначально Париж заявлял, что идея США о полной конфискации активов России общей стоимостью около €250 миллиардов была рискованной в юридическом плане.

реклама



Глава американского Минфина Джанет Йеллен выразила надежду, что переговоры в Стрезе могут проложить путь к официальному соглашению во время встречи лидеров G7 в середине июня в Италии, хотя до этого момента придется решить важные технические вопросы.

По данным Politico, США и крупнейшие страны Европы давно расходятся во мнении по поводу того, как использовать российские активы, замороженные на Западе, для оказания поддержки Украине. Вашингтон придерживается идеи о полной конфискации этих средств, а Берлин, Париж и Рим избегают её из-за опасений за финансовую стабильность в еврозоне. Кроме того, после такого шага обязательно последуют судебные разбирательства со странами ЕС. Сейчас Штаты и Европа отказываются от своих первоначальных позиций в попытке заключить сделку.

"Мы поддерживаем решение ЕС использовать непредвиденную прибыль от этих [российских] активов, но мы также должны продолжить нашу коллективную работу над более амбициозными вариантами", — сказала министр финансов США Джанет Йеллен.

По словам неназванных американских чиновников, существует компромиссный план, согласно которому, США будут использовать ежегодные поступления в размере €3 миллиардов евро [проценты с активов России, прим.] для погашения гораздо более крупного кредита.

реклама



Также отмечено, что европейские политики пытаются разработать запасной план выплаты процентов на тот случай, если конфликт на Украине завершится и Европа будет вынуждена вернуть России её активы.

Потенциальным решением вопроса дальнейшего финансирования Украины называется предоставление совместных гарантий по кредиту со стороны стран G7. Но и эта идея омрачается правовой неопределённостью. Однако Джанет Йеллен развеяла опасения, заявив, что любое мирное соглашение, направленное на прекращение конфликта, может предусматривать... получение компенсаций Украиной от России и погашение кредита.

Представитель Еврокомиссии признал, что разрыв между позициями ЕС и США значительно сократился за последние месяцы, но заявил, что фундаментальные вопросы еще предстоит решить.

Камнем преткновения являются опасения Евросоюза, что предложение Вашингтона может противоречить существующему плану блока по использованию прибыли от активов для покупки оружия для Украины.

P.S. Ничего нового, всё ожидаемо и всё в рамках западной политики. Интересно, что Вашингтон уже всё за всех решил. Это относится и к плану экспроприации российских активов, и к заявлению главы американского минфина Джанет Йелен о том, что в случае заключения мирного соглашения Россия якобы будет должна будет выплатить Украине компенсации, а по факту репарации. Только госпожа Йелен немного позабыла о том, что репарации выплачивает проигравшая сторона. А Россия проигрывать не собирается. Такого не будет!

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

новости россия украина сша политика финансы евросоюз европа геополитика замороженные активы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
2
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
13
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
4
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
16
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
4
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
9
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
4
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
1
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
2
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
3
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Смартфон OnePlus 13 одним из первых будет оснащён новым чипом Snapdragon 8 Gen 4
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
В Благовещенске открылся крупнейший в Евразии фонтанный комплекс
+
Huawei выпускает обновления для умных часов Watch 3 и Watch Fit 3
+
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
6
B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег
+
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
3

Популярные статьи

На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
38
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
74
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
2
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
18
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
7
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
15
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8

Сейчас обсуждают

VAKT
09:37
ждун, твоя 1070 давно барахло
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
ЖекаN
09:24
Корпус Fractal Design Define XL R2, Железо: Intel Core I7 13700 Noctua NH-D15 ASRock Z690 Pro RS RAM DDR4 64 Gb 3600 Mhz Afox GT 1030 SeaSonic Prime Ultra Titanium SSR-650TR 650W установлено 2 ssd ...
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
Чато --- Бот
09:15
Свалили с позиций всуки по банальной причине - потому что страшно им и не хотят подыхать за пархатого кокаинового узурпатора.
ГБР Украины выясняет, почему части ВСУ ушли с позиций приграничья без приказа
Такой то
09:14
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 21H2 до 32-го года обновления безопасности
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
kitava
09:12
США могли бы налить эти 50 млрд тупо с печатного станка. Вся проблема в том, что из-за демографического вопроса Украина проиграет конфликт какое бы оружие им не дай. Поэтому деньго-держатели не хотят ...
Запад хочет использовать активы РФ для выдачи кредита Украине в размере $50 миллиардов
AlexR1973
09:11
3.14Zда Дебирсу? Или пока отменяется?
Группа ученых из Южной Кореи разработала метод синтеза алмазов при нормальном давлении
Чато --- Бот
09:06
Ну, удачи ей. И судьба Энрона в 2000-м году, когда грохнулись все их надутые доткомы, как живой пример. Уже скоро.
NVIDIA теперь дороже Amazon и Tesla вместе взятых
Чато --- Бот
09:00
Ну налепила очередная кучка хайпозавров очередную же порцию красивых картинок. И что с того?
Стартап BrainBridge представил концепцию роботизированной системы трансплантации головы человека
Алексей Кузнецов
08:59
А чему тут радоваться, непонятно. Значит будут поставлять больше абрамсов и всяких м113 - этого барахла в отстойниках у них очень много. А в стране 404 действительно может кончиться мужское население.
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
Serega Volkov
08:59
Автор клоун советовать 8гб в 2024
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем