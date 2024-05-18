Теперь на вооружении польской армии будет аж 24 таких аппарата

Bayraktar TB2. Фото: Getty Images

Ещё при прошлом правительстве премьер-министра Матеуша Моравецкого Польша взяла курс на милитаризацию. Польские политики решили увеличить численность национальной армии и заключили многомиллиардные контракты на поставку иностранного вооружения. И всё под предлогом якобы растущей "угрозы" со стороны России. Хотя на самом деле всё гораздо прозаичнее. Польский истеблишмент до сих пор мечтает о восстановлении "Великой Польши". Кроме того, политики из Варшавы, движимые своими зашкаливающими геополитическими амбициями, явно дают понять, что Польша не против примерить на себя роль лидера всей Европы, потеснив даже саму Германию.

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После очередных парламентских выборов правительство Польши сменилось, премьером стал Дональд Туск. Однако милитаристский курс Варшавы никуда не делся, а ранее заключенные оружейные контракты продолжают исполнятся.

Стало известно, что Польша получила очередную партию турецких беспилотников Bayraktar TB2. Последнюю в рамках договора с Турцией. Об этом сообщил профильный ресурс Defense News.

Турецкая авиастроительная фирма Baykar проинформировала о передаче польской стороне последней партии боевых систем Bayraktar TB2 по контракту общей стоимостью 270 миллионов долларов. Контракт на поставку дронов и сопутствующего оборудования был подписан ещё в мае 2021 года. Согласно заключенным договорённостям, Польша должна была получить четыре системы, каждая из которых состоит из шести беспилотников Bayraktar TB2 и трёх наземных станций управления.

Первые шесть TB2 были переданы фирмой Baykar в октябре 2022 года. Церемония передачи техники состоялась на 12-й базе беспилотных летательных аппаратов ВС Польши. А 16 мая 2024 года прошла передача последней партии таких аппаратов. На мероприятии присутствовали заместитель министра обороны Польши, глава агентства оборонной промышленности Турции и генеральный директор компании Baykar.

Халук Байрактар – генеральный директор фирмы Baykar, проинформировал в своём аккаунте одной из социальных сетей о том, что последняя партия беспилотников Bayraktar TB2 прибыла в Польшу. Таким образом впервые в истории Турции компания Baykar успешно завершила экспорт высокотехнологичных БПЛА в страну-члена НАТО и ЕС.

Издание Defense News связалось с Министерством обороны Польши для того, чтобы получить комментарий о том, как будут использоваться беспилотники, и получит ли их Украина. Судя по отсутствию дополнительной информации в публикации издания, комментария так и не поступило [прим.].

Средневысотный беспилотник Bayraktar TB2 обладает большой дальностью полета. Он может помочь в разведке и идентификации целей для артиллерии. Кроме того, он сам может наносить высокоточные удары. Bayraktar TB2 оснащен усовершенствованным комплексом авионики с системой, позволяющей осуществлять автономное руление, взлет, посадку и полёт в крейсерском режиме.

P.S. Польша точно не передаст полученные беспилотники Украине. Не для того Варшава их покупала. К тому же Bayraktar TB2 совсем не проявили себя на украинском театре в качестве какого-то "супероружия", несмотря на огромные надежды Киева. Что касается характера будущего применения, то это личное дело самих польских военных. Турецкие аппараты хороши в мирное время и в условиях конфликтов низкой интенсивности со слабым противником.