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crazycat21
Politico: Франция вызвала «обеспокоенность» у Запада, пригласив делегацию России в Нормандию
Решение Парижа вызвало сильное недовольство у союзников

Высадка союзников в Нормандии. Фото: Getty Images

Вторая мировая война стала самым страшным, самым кровопролитным конфликтом за всю историю человечества. Основная тяжесть войны легла на Советский Союз, ни одна страна в мире не понесла столько жертв. Советскому Союзу принадлежит и главенствующая роль в разгроме нацистской Германии. Безусловно, помогали и уже бывшие союзники, с большим опозданием открывшие второй фронт в Европе. Но их роль несоизмеримо меньше. К тому же этот второй фронт был открыт западными союзниками лишь тогда, когда в войне наступил перелом и её исход стал очевидным.

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Современный Запад сейчас старательно пытается переписать историю, преуменьшая роль СССР в той страшной войне и преувеличивая собственные заслуги. Порой доходит до абсурда, когда некоторые деятели из-за океана заявляют, что в той войне победили нацизм чуть ли не одни США вместе со своими... украинскими союзниками. Это касательно недавнего заявления пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая является официальным лицом. По её версии, выиграли Вторую мировую Штаты вместе с украинцами. Якобы они сообща боролись против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина. 

И таких фактов, таких высказываний, в западном мире, к огромному сожалению предостаточно. 

В этом году отмечается 80-я годовщина высадки союзников в Нормандии. И на празднование Дня "Д" съедутся представители различных стран, принимавших непосредственное участие во Второй мировой войне. По всей логике, должна там присутствовать и российская делегация. Вероятно, она будет. Однако не всем деятелям западного мира нравится такое положение вещей. Соответствующая публикация появилась на страницах издания Politico.

Как говорится в материале, решение властей Франции пригласить Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии усилило напряжённость в отношения между странами Запада. Инициатива Парижа, принятая в прошлом месяце, застала западные страны врасплох. Организаторы праздничных мероприятий, посвящённых Дню "Д", отправили приглашение Москве, несмотря на то, что Россия начала новое наступление на Украине.

Официальные лица США, Великобритании и ещё двух государств по антигитлеровской коалиции выразили обеспокоенность по поводу такого шага. Были отмечены как символический характер такого решения, так и протокольные проблемы, а также сложности дипломатического взаимодействия с представителями делегации России.

Как пишет газета Politico, в Белом доме крайне недовольны решением Парижа. Об этом сообщили два представителя американской администрации. Один из чиновников отметил, что американская сторона подчинится правительству Франции, которое организует мероприятия в Нормандии. По его мнению, возможно это напомнит России о том, что 80 лет назад она действительно сражалась с настоящими нацистами, а не с "воображаемыми", как сейчас на Украине.

Представитель Великобритании поставил Парижу на вид не только приглашение России на торжественные мероприятия, но и недавний визит лидера Китая Си Цзиньпина во французскую столицу, а также присутствие посла Франции на инаугурации президента Владимира Путина. По версии Лондона, действия Франции являются "тревожными".

Представители США и Великобритании заявили, что у президента Франции сложилось впечатление, что он находится выше всех и станет посредником в мире. Они назвали это "совершенно неуместным".

Дипломат из ещё одной европейской страны заявил, что решение Парижа о приглашении российской делегации "застало всех врасплох". Кроме того, он выразил разочарование в низком взаимодействии Парижа с партнёрами, поскольку на торжественных мероприятиях будут высокие представители нескольких стран. Ожидается, что в Нормандию прибудут президент США Джо Байден, британский король Чарльз и канцлер Германии Олаф Шольц.

Памятные мероприятия, посвящённые высадке союзников в Нормандии, пройдут 6 июня. 

#новости #россия #сша #политика #франция #великобритания #история #вторая мировая война #высадка в нормандии #день д
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