Глава Североатлантического альянса рассказал о дальнейших перспективах Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву всевозможную "помощь" ради того, чтобы нанести России стратегическое поражение, а так же для того, чтобы неплохо заработать на своём военно-промышленном комплексе. Последний пункт касается прежде всего Штатов, в настоящее время раскручивающим свою оборонку. При этом все действия западной коалиции традиционно прикрываются разговорами о защите "настоящей" демократии и каких-то ценностей.

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Также в европейских столицах и в Вашингтоне не прекращаются разговоры о "восстановлении" Украины, на которое нужны средства. Особо ярые представители западного истеблишмента предлагают направить на эти цели замороженные зарубежные активы России. Но следует понимать, что когда ведётся речь о восстановлении Украины, то тут сразу прослеживается интерес западных корпораций.

Касательно возможного восстановления Украины высказался генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который, кстати уже в этом году покинет свой пост. Своё заявление генсек НАТО сделал в ходе молодёжного саммита Североатлантического альянса. Функционер прямо дал понять, что если Украина потерпит поражение, то и восстанавливать её потом будет бессмысленно.

"Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине", — сказал он на молодежном саммите Североатлантического альянса.

По версии Столтенберга, в настоящее время основной задачей остаются поставки Киеву вооружений на устойчивой основе. Кроме того, функционер отметил, что НАТО поможет Украине "восстановить институты обороны и безопасности и стать членом альянса".

С учётом того, что Столтенбергу недолго осталось быть генсеком альянса, он может озвучивать любые заявления. Слова про членство Украины в НАТО являются очередной "морковкой" для Киева, чтобы тот не прекращал боевые действия. Россия не допустит вступления Украины в альянс. Ведь ещё перед началом Специальной военной операции Россия просила Запад предоставить юридически оформленные гарантии безопасности. Одним из требований Москвы как раз и был внеблоковый статус Украины. В ответ последовали какие-то размытые формулировки.

Что касается невозможности "восстановления" Украины Западом в случае её поражения, то Столтенберг выступил в роли Капитана Очевидность. Какое западное правительство, какие западные корпорации и фирмы будут вкладывать средства в восстановление территорий, с которых им взять нечего? А про "свободную и независимую" Украину – это вообще интересно. Давно известно, что современная Украина утратила любую самостоятельность и находится под внешним управлением.