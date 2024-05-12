Немецкие парламентарии считают, что Западу необходимо разместить свои системы ПВО в приграничных с Украиной районах, чтобы перехватывать российские беспилотники

ЗРК Patriot. Фото: PAP/DPA/Soeren Stache

Западные политики всё никак не угомонятся и постоянно придумывают, как осложнить России проведение Специальной военной операции. На этот раз "отличились" в немецком Бундестаге. Как сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, берлинские парламентарии считают, что есть возможность обеспечения противовоздушной обороны над территорией части Украины средствами Североатлантического альянса. А украинские средства ПВО, прикрывающие данные районы, можно было бы отправить непосредственно на фронт.

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Такого мнения придерживаются представители Христианско-демократического союза (ХДС), Свободной демократической партии (СвДП) и "Зеленых". Тем самым они поддерживают инициативу Нико Ланге – известного в Германии специалиста по военным вопросам. По мнению эксперта, при помощи западных системы ПВО, размещённых на границах Румынии, Венгрии, Словакии и Польши можно было бы создать безопасную зону глубиной 70 километров.

"Это разгрузило бы украинскую противовоздушную оборону и позволило бы ей защищать фронт", – заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (ХДС).

По мнению немецкого политика, западные системы могли бы сбивать российские беспилотники. В качестве примера он приводит случай с отражением атаки Ирана на Израиль, когда в отражении воздушной угрозы были задействованы сил США, Великобритании, Франции и других стран. При этом перечисленные государства не стали непосредственными участниками конфликта.

Маркус Фабер из СвДП отметил, что воздушное пространство в приграничных районах Украины можно было бы закрыть системами ПВО Североатлантического альянса. При этом он посетовал, что у НАТО уже сейчас недостаточно батарей ПВО и запасов ракет. Поэтому необходимо обеспечить запасы на долгосрочную перспективу. При соблюдении этого условия парламентарий считает "возможным" защиту альянсом части воздушного пространства Украины.

Интересно, чем они там думают? Если страны НАТО будут обеспечивать непосредственное прикрытие украинской территории, то это означает автоматическое втягивание в конфликт. Что касается сравнения Украины и Израиля, то оно не совсем корректно, поскольку последний является для США ключевым союзником на Ближнем Востоке. Отсюда и коллективная оборона. А вообще все эти заявления немецких депутатов напоминают своеобразный "пробный шар", чтобы посмотреть на дальнейшую реакцию со стороны России. Ведь в случае реализации инициативы западные ЗРК затем могут оказаться и непосредственно на территории Украины.