Киев прямо заявил, что ему не хватает ещё 10 миллиардов долларов.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aimee Dilger Вполне ожидаемый ход, поскольку Киев постоянно что-то просит у старших западных "товарищей" – то поставки вооружения на многие миллиарды долларов или евро, то очередной кредит для покрытия бюджетного дефицита. Издание Politico сообщило, что Украина хочет использовать деньги Евросоюза для развития собственной военной промышленности.

Как говорится в материале издания, Киев хочет освободиться от зависимости от своих союзников в вопросах оружия и боеприпасов. Но для этого ему нужны... деньги! Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил иностранному изданию о том, что Страны Евросоюза должны использовать средства блока для размещения заказов на производство вооружения у украинских компаний. Выпускаемую продукцию затем можно будет использовать для снабжения Киева.

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Камышин, выступая 6 мая на Форуме оборонной промышленности ЕС– Украина в Брюсселе, заявил, что закупка вооружения и боеприпасов у украинских компаний является "лучшим, самым быстрым и наиболее экономически эффективным способом помочь Украине на передовой".

Politico отмечает, что аналогичной идеи придерживается и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы должны быть более креативными и изучать новые способы оказания военной помощи Украине", — сказал Боррель в своей вступительной речи на форуме. "Закупка оборудования у украинских компаний или у европейских и украинских совместных предприятий, созданных в Украине, — это вариант, который мы рассмотрим".

По данным иностранного издания, Украина исторически имела крупную экспортно-ориентированную военную промышленность, но из-за "экзистенциального" конфликта с Россией теперь производит продукцию для себя. Производство вооружения на собственной территории освобождает Киев от политического давления и издержек связанных с зависимостью от своих союзников во всем: от артиллерийских боеприпасов до современного оружия, такого как ракеты и беспилотники.

Однако правительство Украины страдает от нехватки денежных средств, у него не хватает финансов для закупки вооружения и боеприпасов у украинских оборонных компаний. В связи с этим и появилась "идея" — заставить союзников Украины покупать оружие у украинских компаний, а затем передавать его Киеву. Таким образом, одновременно Украина будет вооружаться, а её военная промышленность развиваться.

Также Politico приводит слова Камышина, который во время форума заявил о том, что только в текущем году разрыв между возможностями украинской оборонной промышленности и имеющимися средствами на закупку вооружения составил 10 миллиардов долларов. Киевский министр заявил, что военная промышленность Украины может произвести продукции на 20 миллиардов долларов. Правительство страны планирует заключить контрактов на 6 миллиардов. Ещё 4 миллиарда поступят от "местных партнёров". А недостающую сумму в 10 миллиардов могли бы предоставить союзники Украины [вероятно, речь о ЕС, прим.].

Как заявил киевский министр, у украинского военно-промышленного комплекса есть незаконтрактованные производственные мощности. Также он отметил, что обсуждал с Боррелем использование средств из Европейского фонда мира. Чиновник сказал, что краткосрочная перспектива, быстрое решение, которое может быть "очень хорошим".

Вторым вариантом, по версии киевского деятеля, может стать использование "непредвиденных" доходов от российских активов, замороженных в Евросоюзе. По его словам, использование данных средств может дать до 3 миллиардов евро в год, и это "может сработать".

Третьим, более долгосрочным вариантом, названо использование Европейской оборонно-промышленной стратегии, которая предусматривает 1,5 миллиарда евро из бюджета ЕС на период 2025-2027 годов, для увеличения доступности и поставок оборонной продукции и расширения сотрудничества с Украиной.

P.S. Ничего не меняется. Киев требует, чтобы Европа вкладывалась в украинский ВПК, выкупая у него вооружение и боеприпасы, а затем выкупленное надо передать снова Киеву. Но вряд ли такой подход будет интересен самим коллективным европейцам, которые заинтересованы в развитии собственной оборонки. А вообще предложение киевского министра похоже на очередную попытку освоения средств Евросоюза.