Великобритания продолжает "противостоять" России чужими руками

Фото: EPA/ТАСС

Агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Великобритании во время своего визита в Варшаву объявит о выделении Украине ещё одного пакета военной помощи. Стоимость пакета составляет 500 миллионов фунтов стерлингов ($617 миллионов).

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Как отмечает агентство, визит Сунака в Польшу для встречи с польским премьер-министром Дональдом Туском является первой международной поездкой британского премьера "за несколько месяцев" и направлен на то, чтобы продемонстрировать своей беспокойной партии, что он всё ещё у власти. Многие ожидают, что Сунак проиграет. То есть вояж британского политика преследует исключительно политические цели. Выборы в Великобритании пройдут во второй половине текущего года [прим.].

С новым пакетом, предоставляемым Киеву, суммарная стоимость помощи с начала года составит уже 3 миллиарда фунтов стерлингов.

"Защита Украины от амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. <...> Вооруженные силы Украины продолжают храбро сражаться, но им нужна наша поддержка – и она нужна им сейчас. Сегодняшний пакет поможет обеспечить Украине все необходимое, чтобы дать бой России", – сказал Сунак перед визитом.

Также Сунак дал понять, что Россию необходимо "победить", чтобы остановить продвижение её войск в Европу.

По данным ресурса Defence24, Сунак должен встретится с премьером Польши Дональдом Туском для обсуждения углубления британо-польских отношений, после чего они проведут переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о европейской безопасности и поддержке Украины. И уже после этого британский премьер-министр отправится в Германию для встречи с канцлером Шольцем.

Что касается пакета военной помощи, предоставляемого Лондоном, то в него войдут 60 боевых катеров, более 1600 различных ракет (в том числе и зенитных), а также дополнительные высокоточные управляемые ракеты большой дальности Storm Shadow, более 400 автомобилей, в том числе 160 бронированных Husky, 162 других бронемашины и 78 внедорожников и почти 4 миллиона патронов к стрелковому оружию.

P.S. Учитывая характер встреч и заявление Reuters, то действительно вояж Сунака носит, скорее, политический характер. Поедет же убеждать Шольца щедрее спонсировать Украину. И это всё за счёт британских налогоплательщиков. Лучше бы Сунак занимался экономикой своей страны. Хотя вряд ли он останется премьером Великобритании. Одна дама уже грозилась нажать "красную кнопку" и где она? Вот и Риши Сунак хочет "победить" Россию, чтобы остаться в кресле премьера.