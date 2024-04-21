Украинский лидер требует, чтобы Вашингтон ускорил поставки вооружения

Фото: EPA

Нижняя палата американского Конгресса (Палата представителей) всё же одобрила выделение очередного пакета помощи Киеву в размере $60,64 миллиарда. Впрочем, в этом мало кто сомневался, поскольку Вашингтон очень сильно заинтересован в затягивании конфликта. Теперь законопроект должна одобрить верхняя палата Конгресса (Сенат), после чего одобренный законопроект ляжет на подпись президенту США Байдену. В Киеве решение американских парламентариев преподнесли как какую-то очередную собственную перемогу.

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Тем не менее Зеленский призывает Сенат США к скорейшему одобрению пакета Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как сообщается, украинский руководитель приветствовал решение Палаты представителей о выделении Киеву 60 миллиардов долларов, но призвал Вашингтон побыстрее превратить законопроект в закон, чтобы приступить к фактической передаче оружия. С его слов, в приоритете дальнобойное вооружение и системы ПВО.

По данным Reuters, в интервью американскому каналу NBC Зеленский заявил, что принятие законопроекта станет "мощным сигналом" России о том, что Вашингтон поддерживает Киев, а Украина не станет вторым Афганистаном.

"Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы Украины и у нас появится шанс на победу", – сказал Зеленский через переводчика.

По версии украинского президента, дело необходимо довести до "финальной точки". Необходимо получить одобрение Сената, чтобы Киев получил ощутимую помощь для солдат на передовой как можно скорее, а не ещё через шесть месяцев.

P.S. Непонятно, на что надеется Зеленский? Он что-то там говорил про "мощный сигнал" России? Так в Москве прямо сказали, что выделенные Киеву средства не изменят ситуацию на фронте. Об этом прямо заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что касается слов Зеленского про второй Афганистан, то Украина фактически им стала. Старшие "союзники" так поступят с незалежной, когда поймут, что им ничего не светит. В данном случае прав спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, когда прокомментировал выделение Киеву очередного пакета "помощи" в своём телеграм-канале.

"Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего".

При этом Володин также подчеркнул, что выделение средств Киеву ситуацию на поле боя не изменит.

А ведь действительно, львиная доля выделенных средств достанется самим Штатам и пойдёт на восполнение запасов вооружения. Таким образом Вашингтон "раскручивает" свой военно-промышленный комплекс. Украине достанутся только крохи. И те в форме кредита.