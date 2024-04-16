SR-71 в полёте. Фото: ВВС США / commons.wikimedia.org

Стратегический сверхзвуковой самолёт-разведчик SR-71 Blackbird ("Чёрная птица"), спроектированный авиастроительной корпорацией Lockheed Martin был принят на вооружение ВВС и ЦРУ США в 1966 году. Эта передовая по тем временам машина предназначалась для совершения разведывательных полётов над территориями недружественных государств, прежде всего над территорией СССР.

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Уникальный самолёт для своего времени. Именно ему принадлежит официальный мировой рекорд скорости (3529 км/ч) среди пилотируемых самолётов, установленный в 1976 году. Считалось, что скоростные и высотные характеристики "Чёрной птицы", позволят ей безнаказанно летать над территорией Советского Союза. Однако появление в СССР скоростного истребителя-перехватчика МиГ-25 поставило точку на амбициозных планах американцев.

Конечно, SR-71 не перестали осуществлять свои разведывательные полёты, только летать они стали вдоль границ СССР. Всего было два маршрута таких полётов. Первый – из Великобритании мимо Скандинавского полуострова к границам Союза и обратно. Второй – из Великобритании над акваториями Северного и Балтийского морей к границам СССР и обратно. Второй маршрут прозвали "Балтийским экспрессом".

В общем, этот самолёт себя не оправдал ни по практическим соображениям (у СССР были эффективные средства обнаружения и перехвата), ни по экономическим показателям (стоимость одного лётного часа SR-71 составляла 200 тысяч долларов). С вооружения "Чёрную птицу" окончательно сняли в 1989 году. Ещё два самолёта данного типа служили в NASA до 1998 года.

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Американцы заверяют, что за годы службы SR-71 ни разу не был перехвачен истребителями других стран. Почти... Об этом говорится в материале за авторством Питера Сучиу, когда-то опубликованном на страницах американского аналитического издания 19FortyFive.

Автор утверждает, что за всю многолетнюю службу SR-71 только один истребитель смог перехватить быстролетящий самолёт-разведчик. И это был не советский перехватчик МиГ-25. Это был истребитель Saab 37 Viggen ВВС Швеции. Лётчику этого самолёта удалось не только обнаружить SR-71 на радаре, произвести его захват головками наведения ракет, но и даже установить с "Чёрной птицей" визуальный контакт со скоростным самолётом-шпионом.

Saab 37 Viggen. Фото: Алан Уилсон / commons.wikimedia.org

Фактически выходит, что пилот шведского самолёта – настоящий герой. Почему? Потому что совершил то, что якобы было не под силу советским лётчикам.

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Интересно, заокеанский эксперт специально выдаёт желаемой за действительно или "лукавит" от незнания исторических фактов?

Во-первых, американские разведчики SR-71 перехватывались как истребителями МиГ-25, так и пришедшими им на смену более совершенными МиГ-31. Оба типа самолётов стояли на вооружении истребительных авиаполков ПВО СССР.

Во-вторых, почему-то американский эксперт не говорит о том, что позволило шведскому лётчику осуществить перехват скоростного разведчика. Ведь весьма сомнительно, что шведский Viggen с его максимальной скоростью чуть менее 2200 км/ч на высоте мог догнать SR-71.

На самом деле всё просто, и об этом есть воспоминания американских лётчиков, пилотировавших SR-71. В тот злополучный вылет по маршруту "Балтийского экспресса" при возвращении на британскую авиабазу у самолёта-шпиона взорвался правый двигатель. Кроме того, взрыв повредил оба электрогенератора, которые обеспечивали поддержание давления в кабине...

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Командир экипажа вынужден был серьёзно снизиться и сбросить скорость. Топлива, чтобы долететь до Великобритании, не хватало, а самолёт-заправщик задерживался. Экипаж принял решение сажать самолёт на шведском острове Готланд. Для того, чтобы "нейтралы" случайно не сбили SR-71, командир даже включил транспондер.

Именно в этот момент его и подловил шведский истребитель, поднятый на перехват "неопознанной" цели. Самое интересно, что шведские военные были прекрасно осведомлены по какому маршруту SR-71 совершает полёты над Балтикой.

В материале заокеанского эксперта, посвящённому "Чёрной птице" есть ещё один любопытный момент. Специалист акцентирует внимание на том, что за годы эксплуатации из всех выпущенных самолётов SR-71 (32 единицы, прим.) была потеряна дюжина машин. Но все потери произошли из-за аварий и катастроф. Ни одной боевой потери!

При этом, ничуть не сомневаясь, автор материала заявил, что благодаря своим скоростным характеристик все SR-71 всегда уходили от выпущенных по ним ракет. А таких ракет было выпущено около 4000 за все годы эксплуатации самолёта-шпиона.

Итак, в США заявляют, что их скоростной самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет. Так ли это на самом деле?

Есть огромная вероятность, что это неправда. Безусловно, помимо осуществления разведывательных полётов вдоль границ ССССР, самолёты SR-71 применялись в небе над Вьетнамом, Лаосом и Северной Корей. На первоначально этапе применения во Вьетнаме, с 1968 по 1970 годы, SR-71 совершали полёты в среднем раз в неделю. С 1972 года полёты производились ежедневно. За всё время таких разведывательных полётов вьетнамцы выпустили по SR-71 около 800 зенитных ракет. Ни один летающий шпион сбит не был.

Откуда цифра в 4000 выпущенных ракет? Непонятно. Даже если разделить количество ракет на годы эксплуатации "Чёрных птиц", то выходит, что ежегодно по SR-71 противники в среднем выпускали по 160 ракет! Получается, что каждый самолёт-разведчик подвергался ракетной атаке со стороны истребителей или наземных средств ПВО чуть ли не раз в два дня. Какая-то просто фантастическая цифра, взятая неизвестно откуда.