Военнослужащие Сил специальных операций Армии США. Фото: Flickr © U.S. Army

Какой спецназ самый лучший в мире? Достаточно серьёзный и сложный вопрос. Всё дело в том, что то или иное специальное подразделение "заточено" под выполнение тех или иных задач. Одно спецподразделение эффективно в антитеррористических мероприятиях, другому – в разведывательной и диверсионной деятельности, а третьему нет равных в штурмовых действиях. Всё зависит от конкретной обстановки. Конечно, есть в спецслужбах мира и универсальные отряды, но таковых единицы.

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Тем не менее американцы уверены, что круче их спецназов в мире не существует. В этом их не переубедить. Деятельности американских специальных подразделений посвящены десятки и даже сотни голливудских боевиков, в которых крутые парни под звёздно-полосатым флагом лихо крошат врагов США. Интересно, а рядовые американские обыватели вообще осведомлены, что в мире существуют другие специальные подразделения, которые запросто могут потягаться с крутыми американскими рейнджерами или бойцами "Дельты"? Кстати, о рейнджерах.

Рейнджер (ranger) дословно переводится как "лесничий". То есть человек который достаточно уверенно чувствует себя в лесу и может понимать природу, видеть какие-то нехарактерные для неё изменения. Первые подразделения рейнджеров появились в армии США ещё в годы Войны за независимость от Британской короны. Потом надобность в них отпала.

Тренировка американских рейнджеров. Фото из открытых источников

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Батальоны рейнджеров были заново сформированы во Второй мировой войны. Они участвовали в боях в Италии, высаживались в Нормандии, повоевали на островах Тихого океана.

В настоящее время в армии США всего лишь одно боевое подразделение рейнджеров. Это 75-й полк, подчиняющийся Командованию сил специальных операций американской армии (в данном под армией подразумеваются сухопутные войска). Есть ещё учебная бригада рейнджеров, но она не подчиняется КСО. Основные задачи 75-го полка – проведение разведки и диверсий в оперативном тылу противника. По существу это полк глубинной разведки.

Бойцы 3-го батальона 75-го полка рейнджеров. Именно это подразделение совместно с "Дельтой" проводило операцию в Могадишо в 1993 году.

Учитывая, огромное количество специальных подразделений в вооружённых силах США (у армии свои, у ВВС свои, у флота свои), а так же то, что полк рейнджеров существует в единственном числе, то это весьма и весьма крутые ребята. Один из лучших спецназов мира. И этот лучший из спецназов попал впросак. Произошло это 3 октября 1993 года.

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В Сомали шла кровопролитная гражданская война. Законный президент Мохаммед Сиад Барре был свергнут оппозицией. В ходе конфликта в стране образовалась нехватка продовольствия. По линии ООН было принято решение организовать снабжение граждан Сомали продовольствием. Однако конвои с гуманитарной помощью могли пройти только после оплаты "пошлины" местным боевикам. Да и сами продукты доходили до места назначения далеко не всегда.

Такое положение дел не понравилось Совбезу ООН. Было принято решение ввести в страну миротворческий контингент в составе представителей 20 государств. Разумеется, в состав контингента вошли и военнослужащие США. Куда же без них?

Только международное вмешательство во внутренние дела сильно не понравилось Мухаммеду Айдиду, лидеру Сомалийского национального альянса (СНА). В результате местные повстанцы начали боевые действия против контингента ООН. В ходе боёв миротворцы несли потери, а отношение местного населения к ним стало откровенно враждебным. Было принято решение поймать или устранить Айдида.

Американские рейнджеры. Фото из открытых источников

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Планирование и проведение операции поручили военному руководству Штатов. А кому же ещё? Для проведения акции в Сомали была переброшена оперативно-тактическая группа военнослужащих 75-го полка, тех самых рейнджеров.

Только что-то война в Сомали у крутых американских бойцов с самого начала не задалась. Они провели несколько операций, все они оказались крайне неудачными. После чего было решено, что если не получается поймать главаря, то необходимо поймать или устранить хотя бы его ближайших сподвижников.

Главной целью рейнджеров стал Омар Салад, правая рука и советник Хайдида. Согласно полученным агентурным данным, Салад должен был остановиться в трёхэтажном доме в кварталах "Чёрного моря" в Магадишо. Эти кварталы являлись самой гущей трущоб сомалийской столицы. Кроме того, некоторые агентурные данные говорили, что вместе с Саладом мог быть и сам Айдид.

Место размещения главарей повстанцев буквально кишело их вооружёнными сторонниками. По разным данным, в близлежащих кварталах могло находится от 2 до 6 тысяч вооружённых боевиков. Командование США решило же провести операцию силами всего лишь одной роты рейнджеров, в которой было всего 160 человек. Расклад сил изначально был не в пользу американцев.

Поначалу всё шло по плану. В 15-00 местного времени спецназовцы при помощи штурмовых тросов высадились на крышу нужного здания. И даже успели забросать двор гранатами. А дальше начались неприятности. Со всех сторон на рейнджеров обрушился шквал огня...

Несмотря на очень плотный огонь, американские спецназовцы делали свое дело. Айдида найти не удалось, зато удалось взять Салада и ещё 23 боевиков рангом поменьше. Потом подошла колонна армейских внедорожников, в которые погрузили захваченных. Однако колонна не сразу оказалась в расположении войск ООН. Улицы Магадишо почти моментально превратились в баррикады и в буквальном смысле кишели вооружёнными людьми, агрессивно настроенными в отношении американцев.

Изображение: кадр из фильма "Падение Черного ястреба"

Кроме того, в момент погрузки захваченных боевиков повстанцам удалось сбить один американский вертолёт. На борту находилось шестеро военнослужащий. К месту падения вертушки был направлен отряд рейнджеров, который впоследствии оказался в кольце повстанцев. Восемьдесят спецназовцев до поздней ночи вели бой в полном окружении. Подходили концу патроны, медикаменты и вода...

Вырваться из кольца американским спецназовцам удалось только когда с внешней стороны окружения пробились силы ООН. С большими потерями американский спецназ всё же вышел.

Потери американцев в том страшном затяжном бою составили 18 человек убитыми и 84 человека ранеными. Кроме того, повстанцами были уничтожены три вертолёта UH-60 Black Hawk, три армейских внедорожника и грузовик.

Людские потери у элитного 75-го полка были просто огромные. Это был настоящий "чёрный день" для спецназа США. С другой стороны, рейнджеры потеряли не так то и много бойцов. Это если учесть, что численность противника была в десятки раз выше. К тому же рейнджеры выполнили поставленную задачу. Цель операции была достигнута.

Тем не менее случившееся в сомалийской столице стало причиной общественного резонанса в Штатах. А как хотели? Надо было смотреть меньше голливудских фильмов. Из-за недовольства в обществе президент США Клинтон приказал свернуть все военные операции в Сомали, а на весну 1994 года был запланирован полный вывод американского контингента из страны.