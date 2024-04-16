Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как в 1993 году элитное подразделение США во время высадки в столице Сомали понесло ощутимые потери

Об историческом моменте, по мотивам которого был снят художественный фильм "Падение чёрного ястреба"
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Военнослужащие Сил специальных операций Армии США. Фото: Flickr © U.S. Army

Какой спецназ самый лучший в мире? Достаточно серьёзный и сложный вопрос. Всё дело в том, что то или иное специальное подразделение "заточено" под выполнение тех или иных задач. Одно спецподразделение эффективно в антитеррористических мероприятиях, другому – в разведывательной и диверсионной деятельности, а третьему нет равных в штурмовых действиях. Всё зависит от конкретной обстановки. Конечно, есть в спецслужбах мира и универсальные отряды, но таковых единицы.

реклама



Тем не менее американцы уверены, что круче их спецназов в мире не существует. В этом их не переубедить. Деятельности американских специальных подразделений посвящены десятки и даже сотни голливудских боевиков, в которых крутые парни под звёздно-полосатым флагом лихо крошат врагов США. Интересно, а рядовые американские обыватели вообще осведомлены, что в мире существуют другие специальные подразделения, которые запросто могут потягаться с крутыми американскими рейнджерами или бойцами "Дельты"? Кстати, о рейнджерах.

Рейнджер (ranger) дословно переводится как "лесничий". То есть человек который достаточно уверенно чувствует себя в лесу и может понимать природу, видеть какие-то нехарактерные для неё изменения. Первые подразделения рейнджеров появились в армии США ещё в годы Войны за независимость от Британской короны. Потом надобность в них отпала.

Тренировка американских рейнджеров. Фото из открытых источников

реклама



Батальоны рейнджеров были заново сформированы во Второй мировой войны. Они  участвовали в боях в Италии, высаживались в Нормандии, повоевали на островах Тихого океана.

В настоящее время в армии США всего лишь одно боевое подразделение рейнджеров. Это 75-й полк, подчиняющийся Командованию сил специальных операций американской армии (в данном под армией подразумеваются сухопутные войска). Есть ещё учебная бригада рейнджеров, но она не подчиняется КСО. Основные задачи 75-го полка – проведение разведки и диверсий в оперативном тылу противника. По существу это полк глубинной разведки.

Бойцы 3-го батальона 75-го полка рейнджеров. Именно это подразделение совместно с "Дельтой" проводило операцию в Могадишо в 1993 году.

Учитывая, огромное количество специальных подразделений в вооружённых силах США (у армии свои, у ВВС свои, у флота свои), а так же то, что полк рейнджеров существует в единственном числе, то это весьма и весьма крутые ребята. Один из лучших спецназов мира. И этот лучший из спецназов попал впросак. Произошло это 3 октября 1993 года.

реклама



В Сомали шла кровопролитная гражданская война. Законный президент Мохаммед Сиад Барре был свергнут оппозицией. В ходе конфликта в стране образовалась нехватка продовольствия. По линии ООН было принято решение организовать снабжение граждан Сомали продовольствием. Однако конвои с гуманитарной помощью могли пройти только после оплаты "пошлины" местным боевикам. Да и сами продукты доходили до места назначения далеко не всегда.

Такое положение дел не понравилось Совбезу ООН. Было принято решение ввести в страну миротворческий контингент в составе представителей 20 государств. Разумеется, в состав контингента вошли и военнослужащие США. Куда же без них?

Только международное вмешательство во внутренние дела сильно не понравилось Мухаммеду Айдиду, лидеру Сомалийского национального альянса (СНА). В результате местные повстанцы начали боевые действия против контингента ООН. В ходе боёв миротворцы несли потери, а отношение местного населения к ним стало откровенно враждебным. Было принято решение поймать или устранить Айдида.

Американские рейнджеры. Фото из открытых источников

реклама



Планирование и проведение операции поручили военному руководству Штатов. А кому же ещё? Для проведения акции в Сомали была переброшена оперативно-тактическая группа военнослужащих 75-го полка, тех самых рейнджеров.

Только что-то война в Сомали у крутых американских бойцов с самого начала не задалась. Они провели несколько операций, все они оказались крайне неудачными. После чего было решено, что если не получается поймать главаря, то необходимо поймать или устранить хотя бы его ближайших сподвижников.

Главной целью рейнджеров стал Омар Салад, правая рука и советник Хайдида. Согласно полученным агентурным данным, Салад должен был остановиться в трёхэтажном доме в кварталах "Чёрного моря" в Магадишо. Эти кварталы являлись самой гущей трущоб сомалийской столицы. Кроме того, некоторые агентурные данные говорили, что вместе с Саладом мог быть и сам Айдид.

Место размещения главарей повстанцев буквально кишело их вооружёнными сторонниками. По разным данным, в близлежащих кварталах могло находится от 2 до 6 тысяч вооружённых боевиков. Командование США решило же провести операцию силами всего лишь одной роты рейнджеров, в которой было всего 160 человек. Расклад сил изначально был не в пользу американцев.

Поначалу всё шло по плану. В 15-00 местного времени спецназовцы при помощи штурмовых тросов высадились на крышу нужного здания. И даже успели забросать двор гранатами. А дальше начались неприятности. Со всех сторон на рейнджеров обрушился шквал огня...

Несмотря на очень плотный огонь, американские спецназовцы делали свое дело. Айдида найти не удалось, зато удалось взять Салада и ещё 23 боевиков рангом поменьше. Потом подошла колонна армейских внедорожников, в которые погрузили захваченных. Однако колонна не сразу оказалась в расположении войск ООН. Улицы Магадишо почти моментально превратились в баррикады и в буквальном смысле кишели вооружёнными людьми, агрессивно настроенными в отношении американцев.

Изображение: кадр из фильма "Падение Черного ястреба"

Кроме того, в момент погрузки захваченных боевиков повстанцам  удалось сбить один американский вертолёт. На борту находилось шестеро военнослужащий. К месту падения вертушки был направлен отряд рейнджеров, который впоследствии оказался в кольце повстанцев. Восемьдесят спецназовцев до поздней ночи вели бой в полном окружении. Подходили концу патроны, медикаменты и вода...

Вырваться из кольца американским спецназовцам удалось только когда с внешней стороны окружения пробились силы ООН. С большими потерями американский спецназ всё же вышел.

Потери американцев в том страшном затяжном бою составили 18 человек убитыми и 84 человека ранеными. Кроме того, повстанцами были уничтожены три вертолёта UH-60 Black Hawk, три армейских внедорожника и грузовик.

Людские потери у элитного 75-го полка были просто огромные. Это был  настоящий "чёрный день" для спецназа США. С другой стороны, рейнджеры потеряли не так то и много бойцов. Это если учесть, что численность противника была в десятки раз выше. К тому же рейнджеры выполнили поставленную задачу. Цель операции была достигнута.

Тем не менее случившееся в сомалийской столице стало причиной общественного резонанса в Штатах. А как хотели? Надо было смотреть меньше голливудских фильмов. Из-за недовольства в обществе президент США Клинтон приказал свернуть все военные операции в Сомали, а на весну 1994 года был запланирован полный вывод американского контингента из страны.

 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша армия оружие история военный спецназ зеленые береты дельта
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
4
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
14
Стали известны новые функции iPhone 16, которые должны сподвигнуть к обновлению смартфона
2
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Ученые создали материал, который становится прочнее при ударах
1
За последние дни российские войска сумели продвинуться на 1,5 км в окрестностях Часов Яра
+
Начальник войск РЭБ ВС РФ рассказал о скором появлении в зоне СВО первых полностью автономных дронов
+
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
1
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
6
Процессор в iPhone 17 Pro должен получить большой прирост производительности и автономности
+
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
29
Forbes: Дроны-камикадзе в зоне СВО будут оснащены инструментами автоматического отслеживания целей
3
Новая «умная» водяная пушка Китая призвана выводить из строя корабли противников
+
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
4
Военно-морские силы Израиля перехватили отправленный из Йемена беспилотник над Красным морем
+
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
+
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
13
Российский спутник-демонстратор «Скиф-Д» начал обеспечивать видеосвязь
3
Bloomberg: российская нефть везде и торгуется гораздо выше ценового потолка
+

Популярные статьи

Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
15
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
18
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
75
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
11
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
80
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
41
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
2
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
136
Фрактальная геометрия в биологии: новое направление исследований на стыке математики, физики и химии
1

Сейчас обсуждают

Red Red
18:19
Говорят что долетели.... Шабатычи вроде как кроме заявлений больше ничего не делают, потому что в следующий раз сказали будет все по настоящему....
Удары Ирана по Израилю смогли перегрузить израильские и американские системы ПВО
Red Red
18:16
у блин, шайтан....
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Red Red
18:11
вот зачем про TN он же щас прибежит, будет зачухивать про лучший моник на районе....
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Димон
18:09
вот фуллы дюшика))
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Артём Николаев
18:08
Если перегрузили ПВО, то ракеты должны были долететь куда планировалось. Долетели?
Удары Ирана по Израилю смогли перегрузить израильские и американские системы ПВО
Red Red
18:06
ну не актуальный уже пример, давай рязань
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Колючка
17:56
Из них 55% - шешенбеку
Imperva: 49,6% мирового интернет-трафика принадлежит ботам
Storage
17:53
Картинка на картах АМД радикально лучше, это факт и это замечают миллионы людей по всему миру. Но если монитор tn доставшийся в наследство от бабушки, то может и не очень заметно, а на дорогих IPS и V...
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Всеволод Папшев
17:50
привет коллега. у меня 2697 v2, 3080, 64 гб ддр3 и есть м² через переходник. комп не игровой. и есть 25 тб жд. нас постоянно разводят на деньги через фпс, ггц пр...
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Ваха Рогашвилли
17:50
Он не может, наказан.
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем