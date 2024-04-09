Фото из открытых источников

В настоящий момент в мире существует огромное количество различных подразделений специального назначения, предназначенных для выполнения тех или иных задач. Российский спецназ на протяжении многих десятилетий является одним из лучших. Но аналогичные отряды имеются и в силовых структурах вечных геополитических соперники России. Одним из таких формирований являются "Зелёные береты" – Силы специального назначения Армии США, предназначенные для ведения разведывательной и диверсионной деятельности в различных уголках планеты.

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Здесь необходимо отметить, что под армией в США подразумеваются именно Сухопутные войска. Также свои спецназы есть в ВВС и ВМС США. По своей сути "Зелёные береты" – это войсковая разведка. Интересно, как у них всё там организовано, что именно делает "Зелёных беретов" особенными?

Публикация на эту тему когда-то вышла на страницах американского издания 19FortyFive, специализирующегося на военно-политической тематике. Поскольку издание ориентировано в первую очередь на внутреннюю публику США, то о какой-то объективности говорить нельзя. Но всё равно интересно.

Кстати, автором публикации является Стив Балестриери, в настоящее время военный обозреватель, а в прошлом унтер-офицер и уорент-офицер спецназа армии США. Ушёл в отставку из-за травм.

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В материале было отмечено, что обучение будущих зелёных беретов начинается с курса оценки и отбора. После того, как кандидат прошёл эту ступень, начинается квалификационный курс. Непосредственное обучение будущего специалиста может длиться от 55 до 95 недель (фактически от года до двух). Всё зависит от профиля бойца. Также было отмечено, что "Зелённые береты" намного старше и "более зрелые" по сравнению с другими военнослужащими армии.

Американский эксперт утверждает, что "Зелёные береты" в любой момент времени присутствуют в 80-90 государствах мира и выполняют важные миссии, направленные на обеспечение безопасности США и стран-союзников. Это "воины-тени" или тихие профессионалы. Процесс обучения спецназовцев длинный, каждый соискатель должен пройти несколько этапов, прежде чем сможет получить право носить зелёный берет.

Армейский спецназ был официально основан 11 июня 1952 года в Форте-Брэгг, штат Северная Каролина. В то время уже во всю шла холодная война. Первым командиром и "отцом спецназа" стал полковник Аарон Бэнк. Именно он сформировал 10-ю группу спецназа (10th SFG). Такое обозначение было выбрано умышленно, чтобы сбить с толку советскую разведку. Для того, чтобы в Москве думали, что советским войскам придётся столкнуться с большим количеством групп спецназа, если там решат вторгнуться в Западную Европу.

Многие из первоначального состава группы, так же как и полковник Бэнк, были выходцами из Управления стратегических служб периода второй мировой войны, являвшегося предшественником как ЦРУ, так и спецназа.

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В 1953 году 10-я группа спецназа была разделена. В ту пору численность личного состава "группы" достигала 1700 человек [прим.]. Полковник Бэнк увёл 10-й полк спецназа в Западную Германию, а из оставшихся в Форте-Брэгг бойцов сформировали 77-ю группу спецназа.

"Зелёные береты" со своими союзниками во время войны во Вьетнаме. Фото из открытых источников

Численность американского спецназа значительно увеличилась в годы войны во Вьетнаме. Лагеря спецназа были разбросаны по всему Южному Вьетнаму. Американские военные готовили вьетнамцев к партизанским боевым действиям. Также "Зелёные береты" проводили специальные операции в рамках программы MACV-SOG (Группа исследований и наблюдений). За годы войны во Вьетнаме более 20 спецназовцев удостоились Медали Почёта – высшей государственной награды США.

В 1970-х годах произошло сокращение армии, которое затронуло и спецназ. Однако в 1980-х годах "Зелёные береты" были заново "возрождены". А в 1987 году появилось Командование специальных операций (SOCOM).

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C началом глобальной войны с терроризмом SOCOM вырос в геометрической прогрессии, а "Зелёные береты" продолжили службу в различных горячих точках планеты.

Эксперт издания заявляет, что медики американского спецназа имеют "лучшую квалификацию", чем врачи некоторых третьих стран мира. По мнению американцев, медики являются самыми большими "строителями взаимопонимания" при развёртывании американских подразделений. Кстати, самый длительный процесс подготовки как раз именно у медиков-спецназовцев.

Войска специального назначения проходят подготовку для выполнения различных миссий, но их насущным хлебом является нетрадиционная война. В этой области им нет равных во всех вооружённых силах США.

Спецназовцы часто выполняют задания в составе групп A по 12 человек. Часто это происходит на небольших изолированных базах без обычной поддержки. "Зелёные береты" должны уметь приспосабливаться и выполнять задания самостоятельно.

Типовая команда A состоит из офицера, уорент-офицера спецназовца, сержанта по вооружению, сержанта-сапёра, сержанта-медика, сержанта-связиста, сержанта-разведчика и сержанта-бойца спецназа. Рядовых и капралов в группе нет.

Все группы спецназа ориентированы на регион присутствия с учётом языка и культуры. Поэтому "Зелёные береты" могут тренироваться вместе с войсками партнёрской страны. Кроме того, американские военные часто владеют языком местных военных.

Все команды A являются специализированными. В каждой кампании назначаются новые горные команды, команды боевых пловцов, команды свободного падения ­– HALO [вероятно, в данном случае речь идёт группах парашютистов, прим.] и другие специализированные команды.

Американский эксперт утверждает, что преподавание – это искусство "Зелёных беретов". Хотя обучение союзников не такое увлекательное как непосредственные боевые акции, но оно является важной задачей.

Возможность пообщаться с иностранцем и провести обучение на его родном языке является огромным стимулом для "установления взаимопонимания", завоевания доверия и создания успешной команды с иностранными союзниками. Поэтому языковая подготовка и культурная осведомлённость очень важны для спецназовцев.

В вооружённых силах США очень много сил специальных операций. Но только одно подразделение обозначено как спецназ. Это именно армейские "Зелёные береты".

Что касается ответа на вопрос о том, что делает "Зелёных беретов" уникальными, автор заявил, что всё!

Вместо резюме. Американский эксперт, являясь бывшим спецназовцем, конечно будет заявлять, что его подразделение лучшее на планете. Отряд серьёзный. Но есть нюансы.

Эксперт что-то говорил про "установление взаимопонимания" с местным населением третьих стран. Интересно, с каких пор армейский спецназ США стал этаким "голубем мира", если у него задачи преимущественно разведывательного и диверсионного характера? Кроме того, эксперт даёт понять, что обучение союзных войск является одной из важнейших задач "Зелёных беретов". Это ещё одно доказательство того, что американцы привыкли вести боевые действия чужими руками. Всё в рамках государственной политики США.