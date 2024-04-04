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crazycat21
Президент Польши Дуда предложил странам НАТО увеличить расходы на оборону
Дуда заявил об "угрозе" со стороны России и предложил странам НАТО увеличить расходы на оборону

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Президент Польши Анджей Дуда. Фото: PAPЕвропейские политики один за другим продолжают упражняться в антироссийской риторике. Якобы Россия в ближайшие годы собирается "напасть" на одну из стран НАТО или Евросоюза. Это при том, что России это абсолютно не нужно. Нет никаких мотивов: ни военных, ни политических, ни экономических. Об этом неоднократно заявляли в Кремле и МИД России. 

Но до политиков из стран Европы не доходит. Или там просто не хотят слышать. Иногда создаётся впечатление, что в европейские столицы завезли одинаковые методички. Особенно в антироссийской риторике преуспели республики Прибалтики и Польша. Последняя даже в большей степени.

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Стало известно, что президент Польши Анджей Дуда снова заявил об "угрозе" со стороны России и предложил странам НАТО увеличить расходы на оборону. Информацию опубликовал польский канал TVP Info.

Как сообщается, польский лидер по случаю 75-летия образования Североатлантического альянса заявил, что "свободный" мир должен усилить свою защиту, поскольку времена мира прошли. Радуясь, что Польша уже 25 лет является членом НАТО, Дуда выразил "глубокую обеспокоенность" происходящим в мире.

"К сожалению, мы живем в очень тяжелые времена. Во времена, когда демонстрируется огромная ценность соглашения, заключенного 75 лет назад. Как чрезвычайно важно было, чтобы мы, освободившись от советского влияния и находясь за железным занавесом, также присоединились к этому великому соглашению между государствами", – сказал он.

Польский лидер также напомнил, что во время своего недавнего визита в Вашингтон, который он совершил вместе с премьер-министром Дональдом Туском, он обратился ко всем странам НАТО с предложением увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП.

"Россия сегодня тратит почти треть своего ВВП на оборону. Она перевела свою экономику в режим войны, строит большую армию и, безусловно, представляет большую угрозу всему миру. Поэтому я не сомневаюсь, что страны альянса должны на это отреагировать", – заявил Дуда.

По мнению президента Польши, Североатлантический альянс должен укрепляться в целом. Не только США и Великобритания должны проводить политику безопасности, но и другие страны. Все они должны иметь мощные армии. Именно по этой причине он решил разослать лидерам стран альянса письмо, которое откроет долгую дискуссию на эту тему. Дуда считает, что увеличение военных расходов необходимо будет обсудить во время саммита в Вашингтоне, по случаю 75-летия создания НАТО.

А вообще польского президента откровенно "понесло". По данным телеканала, Дуда заявил, что Россия якобы проводит "агрессивную" политику по отношению к другим странам с целью реконструкции российского империализма. К той политике, которую якобы проводил Советский Союз в годы холодной войны. Поэтому, по версии Дуды, Россия должна получить такой же ответ, как СССР получил тогда. Ведь именно в период холодной войны страны НАТО тратили по 3% от ВВП на военные нужды.

P.S. У европейских политиков всегда так – переворачивают всё с ног на голову, обеляя себя. Научились у лидеров англосаксонского мира, которые якобы "придерживаются правил". Так кто проводит агрессивную политику? Запад, расширил НАТО до самых границ России и тем самым нарушил свои же обязательства. А ведь Россия просила предоставить юридически оформленные гарантии безопасности. В ответ из Вашингтона и Брюсселя были получены какие-то невнятные отписки.

Что касается слов Дуды о необходимости увеличения расходов "на оборону" до 3%, то тут ещё раз становится понятно в чью пользу играет Польша. В пользу США, поскольку большая часть потраченных европейскими странами средств осядет на счетах американских военно-промышленных корпораций.

Кстати, Дуда самым неприкрытым образом слукавил когда заявил, что Россия тратит на военные нужды треть своего ВВП. Такого себе не может позволить ни одна экономика мира. Согласно открытым данным, запланированные расходы на оборону в 2024 году должны составить 6% от ВВП страны. Хотя, быть может, польский президент перепутал государственный бюджет и валовый продукт? Недопустимый ляп для руководителя страны.

#новости #политика #нато #европа #польша #военные новости #анджей дуда
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