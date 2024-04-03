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crazycat21
Кулеба: Союзники не обеспечивают Украину достаточным количеством средств ПВО
Киев снова требует у союзников зенитно-ракетные комплексы Patriot

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Фото: John Thys / AFP via Getty Images Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву всевозможную военную "помощь". Правда, в последние месяцы объемы поставляемого военного имущества существенно снизились из-за того, что американские законодатели не смогли согласовать выделение очередного транша для нужд Украины. В результате бремя финансирования Украины было технично переложено на плечи стран коллективной Европы.

Между тем российская армия полностью перехватила инициативу на поле боя и массово применяет фугасные авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Такое оружие позволяет самолётам ВКС России точно поражать цели без входа в зону действия ПВО противника. А с противовоздушной обороной у ВСУ наметились определённые трудности после уничтожения Вооружёнными силами РФ целого ряда зенитно-ракетных комплексов западного производства. Поэтому Киев продолжает просить у Запада всё новых поставок ЗРК. 

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Очередным просителем стал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщило агентство Reuters. 

Как говорится в публикации, Кулеба заявил, что партнёры Украины не обеспечивают достаточную противовоздушную оборону от российских ракетных атак. При этом глава киевского внешнеполитического ведомства отметил, что в арсеналах самих западных стран имеется более сотни систем Patriot. Поэтому Кулеба сказал, что будет поднимать вопрос об этих ЗРК на каждой из встреч со своими коллегами из стран НАТО в течение следующих двух дней нахождения в Брюсселе. 

"Партнеры предоставили нам свои различные системы (ПВО), мы это ценим, но этого просто недостаточно, учитывая масштабы конфликта", – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что западные партнёры хоть и располагают более чем 100 "Пэтриотами", пока не готовы "поделиться" с Киевом ещё пятью-семью такими системами. По версии украинского дипломата, это необходимый минимум для обеспечения "дополнительной защиты".

 "Разве это такая большая проблема? Неужели невозможно обеспечить Украину минимальным запросом?" – спросил Кулеба.

Reuters ссылается на сообщение Зеленского, который заявил, что только в течение марта ВС России применили по объектам на территории Украины 3000 управляемых авиационных бомб, 600 беспилотников и 400 ракет. Что касается Кулебы, то с его слов в мартовских ударах было применено 94 баллистических ракеты, которые сбить гораздо труднее, чем обычные крылатые ракеты.

Также Кулеба заявил, что вопрос предоставления Киеву ЗРК Patriot – это всего лишь вопрос политической воли. Дальше ещё интереснее...

Руководитель киевского внешнеполитического ведомства так разошёлся, что заявил о том, что ему до сих пор непонятно почему партнёры Киева до сих пор не предоставили дополнительные "Пэтриоты". Ведь они же не сталкиваются с ракетными ударами. По его версии, поддержка Украины поможет "победить" Россию и избежать более масштабного конфликта в Европе. 

Кулеба выразил мнение, что если Украина не выиграет, то Европа будет в состоянии войны, а ракеты якобы будут падать на Брюссель и прочие европейские города. Поэтому лучшим способом защитить европейские системы ПВО Patriot станет передача их Украине. Кроме того, Европа должна предоставить украинским солдатам, "всё, что им необходимо".

#новости #армия #оружие #пво #patriot #военные новости #конфликты
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Я так понимаю с этой статьи и цель автора с которой он написал эту статью просто подбодрить что Россия ещё чего-то стоит
Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
inchaos75
21:27
Для TSMC это копейки. За 2023 г выручка - $69,5 млрд, это $190 млн в день. Так что даже $100 млн - всего лишь полдня работы фабрики.
Ущерб TSMC от землетрясения на Тайване может составить намного больше $60 000 000
Андрей Голимбиевский
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О чем пиздИм, кого пИздим?
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Да не ,гарантирую -с 5 километров выйдет с 90мда -точно усе.
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
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