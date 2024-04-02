Ударный вертолёт AH-64 Apache. Источник фото: military.com

Свой первый полёт вертолёт непосредственной огневой поддержки войск AH-64 Apache, разработанный фирмой McDonnell Douglas, совершил в далеком 1975 году. На вооружение американской армии эта винтокрылая машина поступила спустя девять лет, в 1984 году. Но если отсчитывать время с момента первого полёта, то "Апач" в скором времени отпразднует полувековой юбилей нахождения на службе. Это самый мощный ударный вертолет армии США, альтернативы которому просто нет. Конечно, есть ещё AH-1 Super Cobra фирмы Bell, стоящий на вооружении Корпуса морской пехоты США, но он не идёт ни в какое сравнение с "Апачем".

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Что касается AH-64 Apache, то с данным типом машин у американцев не всё гладко. Эти вертолёты стали падать один за другим. Как сообщил профильный ресурс Military Watch, армия США потеряла четыре ударных вертолёта менее чем за два месяца.

Как сообщается в публикации, самый боеспособный класс вертолётов американской армии понёс две потери всего за три дня и четыре потери менее чем за 44 дня. Первый из двух недавних инцидентов произошёл 24 марта во время плановых учений на объёдинённой базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. В результате авиационного инцидента ранения получили оба члена экипажа боевого вертолёта. Ещё одно авиационное происшествие с AH-64 Apache произошло два дня спустя, 26 марта. По данным Military Watch, вертолёт, действовавший с базы Форт-Карсон, в результат аварии затонул. Ранения получили оба лётчика. Предыдущие авиационные происшествия с вертолётами "Апач" произошли 12 и 23 февраля. Во втором случае оба члена экипажа погибли.

Один из разбившихся "Апачей". Непонятно, где и когда произошла авария, но данное фото опубликовано на американском ресурсе. Источник фото: militarywatchmagazine.com

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Как пишет Military Watch, находящиеся на вооружении "Апачи" приближаются к 40-летнему юбилею своей службы. По всей видимости, эксперты зарубежного издания за отправную точку эксплуатации AH-64 Apache берут именно 1984 год, то есть год официального принятия на вооружение данного типа [прим.]. По данным ресурса именно этот тип вертолёта является тем летательным аппаратом, который обеспечил США и НАТО возможности эквивалентные советскому Ми-24, пусть и с опозданием в 15 лет. Ещё одно доказательство того, что советское и российское оружие является самым передовым и самым лучшим в мире. Кстати, зарубежные эксперты справедливо отметили, что на момент своего появления советский "Крокодил" [он же Ми-24, прим.] на протяжении 15 лет не имел конкурентов в мире!

По данным Military Watch, причина недавних авиационных происшествий с AH-64 Apache остается неясной. Ранее армия США сообщала в возросшем количестве отказов электрогенераторов на вертолётах данного типа, приводившим к "потенциально опасному" задымлению в кабинах экипажей. При этом отмечено, что нет каких либо данных о том, что недавние аварии были связаны с проблемами, возникшими из-за генераторов. Были подняты вопросы относительно условий полёта, технического обслуживания и уровня подготовки персонала. Ряд источников предполагают, что технические проблемы возникают по вине компании производителя, а именно корпорации Boeing. Именно данная фирма в настоящий момент является производителем вертолётов AH-64 Apache [прим.].

В настоящее время на вооружении армии США стоят более 700 вертолётов "Апач". Вертолёты данного типа по-прежнему находятся в производстве из-за заявленной цели американской армии о наращивании парка данных машин до 812 единиц. Кроме того, Польша заказала ещё 96 таких вертолётов. Заказ был размещён в сентябре 2023 года.

По данным Military Watch зависимость американской армии от вертолётов AH-64 резко возросла после того, как в феврале была отменена очередная программа ударных вертолётов, призванных заменить половину парка "Апачей". Поэтому предполагается, что большая часть вертолётов данного типа останется в эксплуатации значительно дольше. Отмечено, что причиной отмены программы новых ударных вертолётов стала возросшая уязвимость хорошо бронированных машин данного типа на украинском театре боевых действий.

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Вертолёт AH-64 Apache 1-й авиационной бригады 1-й пехотной дивизии армии США в Нидерландах, 2020 год. Фото: commons.wikimedia.org

Интересно, что американские эксперты отмечают, что в воздушных флотах потенциальных противников AH-64 "сталкиваются" с более новыми моделями вертолётов, такими как российские Ка-52 и Ми-28. Российские машины опережают американского конкурента на целое поколение. Кроме того, аналитики отметили, что у Китая появился новый тяжёлый ударный вертолёт, который потенциально может лишить США и их союзников ряда преимуществ. Также отмечено, что Ми-28 российского производства является основным ударным вертолётом армии Алжира, который по мнению экспертов из США является "потенциальным противником Америки" за пределами влияния Вашингтона. Американцы также предполагают, что одним из покупателей Ми-28 может стать Корпус стражей исламской революции Ирана.

Military Watch отмечает, что потеря нескольких вертолётов вызывает особую тревогу по поводу эксплуатационной безопасности оставшихся машин AH-64 Apache, поскольку Штаты сталкиваются с "растущими проблемами безопасности на нескольких театрах военных действий". По версии ресурса, к таким театрам относится Украина, где военный персонал, а также "подрядчики" США и их союзников по НАТО играли "важную роль на местах", и Ближний Восток. Кроме того, Корейский полуостров и регион Южно-Китайского моря создают дополнительную нагрузку на возможности США. По версии Military Watch, баланс сил на обоих театрах "военных действий"[возможно трудности перевода, или в Вашингтоне решили серьёзно подраться за мировую гегемонию, прим.] остаётся неблагоприятным для США из-за быстрой модернизации вооружённых сил КНДР и Китая.

Интересно, что американские аналитики честно признались, что вертолёты AH-64 Apache столкнулись со значительными проблемами, касающимися технического обслуживания ещё во времена операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Аналогичные проблемы были во время "нападения" НАТО на Югославию в 1999 году [хоть сами честно признаются, прим.]. А ещё, по данным Military Watch, 16 "Апачей" тогда были сбиты в ходе боевых действий.

Как предполагают аналитики из-за океана, в ближайшие годы, а точнее в течение следующего десятилетия, не будет создано ни одного вертолёта, способного заменить AH-64 Apache. До появления тяжёлого китайского Z-21 ударные вертолёты разрабатывала только Россия.