Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Military Watch: армия США потеряла четыре ударных вертолёта менее чем за два месяца

О расхваленных американских ударных вертолётах, которых упало уже четыре единицы за короткий интервал
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Ударный вертолёт AH-64 Apache. Источник фото: military.com

Свой первый полёт вертолёт непосредственной огневой поддержки войск AH-64 Apache, разработанный фирмой McDonnell Douglas, совершил в далеком 1975 году. На вооружение американской армии эта винтокрылая машина поступила спустя девять лет, в 1984 году. Но если отсчитывать время с момента первого полёта, то "Апач" в скором времени отпразднует полувековой юбилей нахождения на службе. Это самый мощный ударный вертолет армии США, альтернативы которому просто нет. Конечно, есть ещё AH-1 Super Cobra фирмы Bell, стоящий на вооружении Корпуса морской пехоты США, но он не идёт ни в какое сравнение с "Апачем". 

реклама



Что касается AH-64 Apache, то с данным типом машин у американцев не всё гладко. Эти вертолёты стали падать один за другим. Как сообщил профильный ресурс Military Watch, армия США потеряла четыре ударных вертолёта менее чем за два месяца. 

Как сообщается в публикации, самый боеспособный класс вертолётов американской армии понёс две потери всего за три дня и четыре потери менее чем за 44 дня. Первый из двух недавних инцидентов произошёл 24 марта во время плановых учений на объёдинённой базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. В результате авиационного инцидента ранения получили оба члена экипажа боевого вертолёта. Ещё одно авиационное происшествие с AH-64 Apache произошло два дня спустя, 26 марта. По данным Military Watch, вертолёт, действовавший с базы Форт-Карсон, в результат аварии затонул. Ранения получили оба лётчика. Предыдущие авиационные происшествия с вертолётами "Апач" произошли 12 и 23 февраля. Во втором случае оба члена экипажа погибли. 

Один из разбившихся "Апачей". Непонятно, где и когда произошла авария, но данное фото опубликовано на американском ресурсе. Источник фото: militarywatchmagazine.com

реклама



Как пишет Military Watch, находящиеся на вооружении "Апачи" приближаются к 40-летнему юбилею своей службы. По всей видимости, эксперты зарубежного издания за отправную точку эксплуатации AH-64 Apache берут именно  1984 год, то есть год официального принятия на вооружение данного типа [прим.]. По данным ресурса именно этот тип вертолёта является тем летательным аппаратом, который обеспечил США и НАТО возможности эквивалентные советскому Ми-24, пусть и с опозданием в 15 лет. Ещё одно доказательство того, что советское и российское оружие является самым передовым и самым лучшим в мире. Кстати, зарубежные эксперты справедливо отметили, что на момент своего появления советский "Крокодил" [он же Ми-24, прим.] на протяжении 15 лет не имел конкурентов в мире!

По данным Military Watch, причина недавних авиационных происшествий с AH-64 Apache остается неясной. Ранее армия США сообщала в возросшем количестве отказов электрогенераторов на вертолётах данного типа, приводившим к "потенциально опасному" задымлению в кабинах экипажей. При этом отмечено, что нет каких либо данных о том, что недавние аварии были связаны с проблемами, возникшими из-за генераторов.  Были подняты вопросы относительно условий полёта, технического обслуживания и уровня подготовки персонала. Ряд источников предполагают, что технические проблемы возникают по вине компании производителя, а именно корпорации Boeing. Именно данная фирма в настоящий момент является производителем вертолётов AH-64 Apache [прим.].

В настоящее время на вооружении армии США стоят более 700 вертолётов "Апач". Вертолёты данного типа по-прежнему находятся в производстве из-за заявленной цели американской армии о наращивании парка данных машин до 812 единиц. Кроме того, Польша заказала ещё 96 таких вертолётов. Заказ был размещён в сентябре 2023 года.

По данным Military Watch зависимость американской армии от вертолётов AH-64 резко возросла после того, как в феврале была отменена очередная программа ударных вертолётов, призванных заменить половину парка "Апачей". Поэтому предполагается, что большая часть вертолётов данного типа останется в эксплуатации значительно дольше. Отмечено, что причиной отмены программы новых ударных вертолётов стала возросшая уязвимость хорошо бронированных машин данного типа на украинском театре боевых действий. 

реклама



Вертолёт AH-64 Apache 1-й авиационной бригады 1-й пехотной дивизии армии США в Нидерландах, 2020 год. Фото: commons.wikimedia.org

Интересно, что американские эксперты отмечают, что в воздушных флотах потенциальных противников AH-64 "сталкиваются" с более новыми моделями вертолётов, такими как российские Ка-52 и Ми-28. Российские машины опережают американского конкурента на целое поколение.  Кроме того, аналитики отметили, что у Китая появился новый тяжёлый ударный вертолёт, который потенциально может лишить США и их союзников ряда преимуществ. Также отмечено, что Ми-28 российского производства является основным ударным вертолётом армии Алжира, который по мнению экспертов из США является "потенциальным противником Америки" за пределами влияния Вашингтона. Американцы также предполагают, что одним из покупателей Ми-28 может стать Корпус стражей исламской революции Ирана. 

Military Watch отмечает, что потеря нескольких вертолётов вызывает особую тревогу по поводу эксплуатационной безопасности оставшихся машин AH-64 Apache, поскольку Штаты сталкиваются с "растущими проблемами безопасности на нескольких театрах военных действий". По версии ресурса, к таким театрам относится Украина, где военный персонал, а также "подрядчики" США и их союзников по НАТО играли "важную роль на местах", и Ближний Восток. Кроме того, Корейский полуостров и регион Южно-Китайского моря создают дополнительную нагрузку на возможности США. По версии Military Watch, баланс сил на обоих театрах "военных действий"[возможно трудности перевода, или в Вашингтоне решили серьёзно подраться за мировую гегемонию, прим.] остаётся неблагоприятным для США из-за быстрой модернизации вооружённых сил КНДР и Китая.

Интересно, что американские аналитики честно признались, что вертолёты AH-64 Apache столкнулись со значительными проблемами, касающимися технического обслуживания ещё во времена операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Аналогичные проблемы были во время "нападения" НАТО на Югославию в 1999 году [хоть сами честно признаются, прим.]. А ещё, по данным Military Watch, 16 "Апачей" тогда были сбиты в ходе боевых действий. 

Как предполагают аналитики из-за океана, в ближайшие годы, а точнее в течение следующего десятилетия, не будет создано ни одного вертолёта, способного заменить AH-64 Apache. До появления тяжёлого китайского Z-21 ударные вертолёты разрабатывала только Россия. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

техника армия оружие боевая авиация вертолеты ah-64 apache
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
1
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе оценили запасы бронетехники российских вооруженных сил
15
Intel может снова выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в серии Core 200 следующего поколения
+
Стали известны некоторые нововведения предстоящей HyperOS 2 компании Xiaomi
+
НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
1
Business Insider: ВС РФ стала достигать целей благодаря планирующим бомбам
+
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
1
Samsung Galaxy S24 Ultra имеет задержку затвора камеры
+
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
+
Исследователи в 4,5 млн раз увеличили скорость передачи данных по оптоволокну
1
Подводная лодка США оснащается бесшумным магнитогидродинамическим приводом
1
Илон Маск: Чем дольше будет идти конфликт, тем больше территорий перейдёт России
1
Российская Fesco активно замещает Maersk на отечественном и мировом логистическом рынке
2
Pantum заняла более 50% рынка принтеров после ухода HP
6
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
2
Акции Tesla подешевели без малого на треть по причине сокращения объёма поставок
1
Google: телефоны с моделями искусственного интеллекта будут занимать много памяти
2
Кличко заявил, что Украина не пойдёт на территориальные уступки ради мира
6
Huawei выпустит смартфон с тройной складной конструкцией
+
В Windows 10 и 11 незаметно появилось новое приложение Microsoft Copilot
2
Большой возраст автомобилей на дорогах вызывает беспокойство в Европе
4

Популярные статьи

На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
17
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
2
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
25
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
67
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
195
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
120
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
2
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
19
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
72

Сейчас обсуждают

kilobait3
07:21
Слово модуль вообще неуместно. Автору стоит ознакомится с терминологией.
Google рассказала о выборе 7 лет обновлений смартфонов Pixel
Николай Дуброва
07:21
А как же армата?
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
Red Red
06:43
Конечно спокойно, тут же на выбор если одна баба зашла, вторая на улице ждёт, хотя надувная сподручнее будет. Стоп а если баба зашла, ты куда ферму девать будешь, на улицу выставляешь?
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
Андрей
06:29
Не может такого быть. Вот это да. Брюс Уиллис в восторге
НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
Александр Самсонов
06:29
К сожалению в Асус миром правят маркетологи, по этому там установлен фулхд экран. Спасибо что хоть не 4к. В совокупности с тяжёлой и нагруженной мусором виндой все прелести рога сводятся на нет. И даж...
ASUS снизила стоимость ROG Ally до 299 долларов
Андрей Жуков
06:26
Эээээх АМД, опять не шмогла! ))
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
El Grechko
05:42
Я курил в том числе и документацию на процессор, поэтому никаких тайн ты мне, клоун, не откроешь. А если для тебя тяжело понять хотя бы википедию (там вполне нормально прописаны свойства SPE), хотя бы...
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
Семён Ярис
05:39
Вот задумался- может наоборот: безопасность нации- в сильной армии?
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
matedwq
05:36
Твои кривляния, когда пролюбил перспективное направление с HBM и теперь пытаешься в тренд.
Samsung представил концепцию 3D DRAM нового поколения
fynjy_2005
05:02
из использованных зеленых карт только 10 серия показалась приличным законченным продуктом, 20 серия лишь хорошая эволюция и тест новых фич, 30 - попытка нажиться на майнинге, ну а 40 серия днище полн...
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем