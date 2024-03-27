Визуализация проекта перспективного боевого самолёта. Изображение: DLR

Современная аэрокосмическая отрасль Германии находится далеко не в лучшем состоянии по сравнению с тем, что она представляла несколько десятилетий назад. Чтобы создать что-нибудь новое летающее, немцам приходится кооперироваться с соседями из других европейских стран. Тем не менее попытки создать что-то новое в Германии всё же предпринимаются. Публикация на эту тему вышла на страницах профильного польского ресурса Defence24. Автором материала является главный редактор издания Мацей Шопа.

Как говорится в публикации польского эксперта, немецкий институт аэродинамики и технологии потоков (DLR) является головной организацией научного консорциума, цель которого – создание современного высокоманёвренного истребителя нового поколения, соответствующему требованиям Германии к боевому самолёту будущего. Здесь небольшая неточность в наименовании организации. DLR – немецкий аэрокосмический центр [прим.].

Конечный продукт имеет собственное название – DLR-FFD (Future Fighter Demonstrator). Второе название – Diabolo. И он не является целью, а лишь служит средством развития методов исследования, проектирования и создания технологий в Германии. То есть он необходим для появления тех инструментов, которые впоследствии обеспечат работы над целевым проектом. Цель нынешних работ заключается том, чтобы "устранить технологические пробелы, продемонстрировать возможности проектирования, оценить процедуры и продемонстрировать процессы".

Эксперт Defence24 предполагает, что целевым проектом должна стать германо-французско-испанской программа истребителя шестого поколения FCAS/SKAF. Ведущую роль в ней играет Франция. Однако остаётся непонятным, останется ли Германия в этом проекте или присоединится к конкурирующей англо-японско-итальянской программе GCAP. Также Германия может попытаться создать новый самолёт самостоятельно или в кооперации с другим иностранным партнёром. Программа FCAS/SKAF имеет множество разногласий, особенно когда речь идет о разделении работ и требованиях к планируемому самолету и связанным с ним системам. Например, Франция требует, чтобы новые самолёты могли базироваться на авианосцах. Такое требование не представляет интереса для Германии, поскольку на вооружении немецких ВМС корабли такого класса отсутствуют. Отмечено, что наличие собственных наработок облегчит немцам переговоры как с французской стороной, так и в рамках другого консорциума. И это уже не говоря о создании собственного немецкого самолёта.

Спроектированный "виртуальный" летательный аппарат говорит о том, какой самолёт нового поколения хочет получить Германия. Технические параметры истребителя, представленные DLR: максимальная дальность полёта – 2000 километров, боевой радиус – от 1000 до 1300 километров, максимальная взлётная масса – от 30000 до 36000 килограммов, максимальная боевая нагрузка – 8000 килограммов. При этом ракеты класса "воздух-воздух" суммарной массой 1820 килограммов должны размещаться во внутрифюзеляжных оружейных отсеках. Такое решение необходимо для сохранение малой радиолокационной заметности. Предполагаемая силовая установка должна состоять из пары двигателей тягой 147 кН каждый в бесфорсажном режиме или 227 кН с использованием форсажной камеры. Предполагаемая тяговооруженность — 0,84, или 1,32 на форсаже. Максимальная скорость полёта – 2,3 Маха (2800 км/ч). Максимальный потолок – 15200 метров.

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Польский эксперт отмечает, что перспективный немецкий боевой самолёт должен представлять собой тяжёлую двухдвигательную конструкцию с мощной силовой установкой. Самолёт должен обладать высокими скоростью и манёвренностью. Эта машина должна быть ориентирована на завоевание превосходства в воздухе. На специализацию указывает размещение оружие во внутренних отсеках для сохранения малозаметности. В целом "виртуальный" немецкий истребитель по своей конструкции сильно похож на российский Су-57. Если пожертвовать малозаметностью, то новый истребитель должен нести на внешней подвески вооружение, сопоставимое по массе с боевой нагрузкой F-35 или F-16.

В ходе работ над перспективным самолётом были затронуты такие проблемы, как проектирование конструкции планера, аэродинамика, обеспечение устойчивости истребителя в полёте, концепция управления, оценка радиолокационной, акустической и тепловой заметности, а также создание геометрических форм, снижающих радиолокационную заметность.

Польский аналитик отметил, что DLR-FFD классическую двухдвигательную компоновку с двумя расходящимся друг от друга килями. В целом это очередной "консервативный" проект, который сильно напоминает корейский KF-21 Boramae, турецкий Kaan, индийский AMCA.

P.S. Интересно, получится у немецких инженеров реализовать проект в металле? Ведь спроектировать – это одно, а создать лётный прототип, поднять его в воздух и провести цикл испытаний – совершенно другое. Кроме того, потом необходимо запустить самолёт в серийное производство, а с учётом нынешнего состояния экономики Германии будущее истребителя нового поколения видится весьма туманным.