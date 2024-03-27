Шведские военные будут находиться на территории прибалтийской республики на ротационной основе.

Шведские солдаты на учениях. Фото: AFP, WOJTEK RADWANSKI Более двух столетий, с 1814 года, Швеция сохраняла подчёркнутый нейтралитет. Однако что-то изменилось во внешней политике официального Стокгольма. В мае 2022 года эта страна совместно с Финляндией подала заявку на принятие в Североатлантический альянс. С 7 марта 2024 года Швеция является полноправным членом НАТО и должна принимать участие во всех военных усилиях самого "оборонительного" военно-политического блока на планете.

Стало известно, что Швеция разместит свои войска в Латвии с ноября 2024 года. Об этом европейскому изданию Politico сообщил посол скандинавской страны при Североатлантическом альянсе Аксель Вернхофф.

реклама "Вернхофф подтвердил план Швеции развернуть войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО. Швеция планирует начать операцию с ноября".

Издание отмечает, что шведские военные будут находиться на территории прибалтийской республики на ротационной основе. Они будут меняться с контингентом вооружённых сил Дании. Также отмечено, что отдельные операции шведских военных в Латвии, такие как разминирование [вероятно, речь о размещении сапёрных подразделений, прим.], могут начаться раньше запланированного срока.

Кроме того, Politico приводит мнение шведского посла при НАТО о том, что Россия будет представлять военную угрозу для альянса на протяжении десятилетий.

P.S. Не поддались бы шведы на давление Вашингтона и своих соседей по региону Балтийского моря, то и о какой-то мнимой "угрозе" со стороны России и заявлять бы не пришлось. А так участие в альянсе обязывает.

О намерении Стокгольма отправить своих военных в Латвию для стало известно ещё в начале 2024 года. Тогда было заявлено, что это будет механизированный батальон численностью около 800 человек. Батальон должен быть передислоцирован вместе с техникой – бронированными машинами AMV 360, боевыми машинами пехоты Stridsfordon 90 (CV90) и, возможно, с танками Strv 122 (шведская версия Leopard 2A5). Правда, потом проходила информация, что численность шведского батальона составит 600 человек.