Всевозможные западные аналитики и военные обозреватели всегда пристально следят за военной техникой и оружием. И составляют всякие рейтинги и обзоры, которые не всегда соответствуют действительности. Вся проблема в том, что эти рейтинги зачастую довольно предвзятые и основаны на принципе "все, что американское – лучшее, а остальное не очень". И это неправильный подход, поскольку тот или иной образец военной техники проектировался под вполне себе конкретные задачи и при чётко определённом финансировании. Поэтому тем более приятно, когда даже по ту сторону океана есть люди, которые могут более или менее адекватно оценивать возможности и характеристики боевой техники.

Довольно интересный материал опубликовал профильный ресурс Military Watch. Публикация посвящена боевым самолётам, а конкретно истребителям с самыми мощными двигателями. Эксперты из США не стали лукавить и честно признались, что из пяти истребителей с самыми мощными двигателями три имеют российское [советское, прим.] происхождение. Но обо всём по порядку.

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Как говорится в материале американского издания, с началом эры боевых самолётов ключевым фактором, определяющими основные боевые характеристики летательных аппаратов, стали именно характеристики их двигателей. Это простота обслуживания, межремонтный интервал, масса самой силовой установки [влияет на массу самого летательного аппарата] и топливная экономичность. Но самым главным критерием стала тяга, которую может развить реактивный двигатель. Более мощные двигатели позволяют обеспечить более высокую скорость, лучшую скороподъёмность, большую высоту и лучшую манёвренность при различных режимах полёта.

Кроме того, боевым самолётам с более мощными двигателями для взлёта требуются взлётно-посадочные полосы меньшей длины, что является неоспоримым преимуществом в военное время. Также авиационные двигатели большей мощности лучше подходят для питания бортовых систем самолёта, радаров, систем РЭБ. Ещё эксперты Military Watch предполагают, что именно мощные двигатели в будущем идеально подойдут для обеспечения работы оружия направленной энергии – лазерного!

Как отмечают эксперты Military Watch самые мощные реактивные авиационные двигатели на протяжении десятилетий производились в Советском Союзе и США. Однако после окончания холодной войны и превращения китайской экономики в крупнейшую экономику мира Китай также стал одним из мировых лидеров в разработке реактивных двигателей для боевых самолётов.

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Здесь необходимо отметить, что американские эксперты либо выдают желаемое за действительное, либо не владеют информацией. Все наработки Китая в области двигателестроения для реактивных самолётов так или иначе основаны на советских разработках. Если бы у Китая были свои наработки в данной области, то там давно смогли бы создать собственный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Но его у Китая нет! И это показатель [прим.].

Как пишет Military Watch, помимо великих держав (Россия, Китай и США) боевые самолёты "третьих стран", таких как Франция, всегда были легче по массе. Соответственно, они оснащались двигателями с меньшей тягой. Что касается самых мощных реактивных авиационных двигателей для боевых самолётов, то они представлены ниже.

Д-30Ф-6М

Истребитель-перехватчик МиГ-31М. Источник фото: airwar.ru

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Двигатель с тягой 195 кН был разработан для истребителя-перехватчика с МиГ-31М. Самолёт впервые поднялся в воздух в 1985 году и должен был поступить на вооружение авиации войск ПВО СССР в начале 1990-х годов. Базовый МиГ-31 Foxhound, принятый на вооружение в 1981 году до сих пор остаётся самым тяжёлым истребителем в мире. Его масса составляет около 41000 килограммов. Перехватчик оснащён самым большим радаром, когда либо установленным на боевой самолёт. Максимальная скорость МиГ-31 превышает 2,5 Маха, а практический потолок полёта превышает 20000 метров. Двигатель Д-30Ф-6, установленный на перехватчик [всего их два, прим.] имеет тягу 152 кН и является одним из самых мощных двигателей, которые когда-либо устанавливались на боевые самолёты.

Прототип перехватчика МиГ-31М. Источник фото: militarywatchmagazine.com

Усовершенствованный и более экономичный двигатель Д-30Ф-6М, разработанный для МиГ-31М, был гораздо экономичнее и на 28% мощнее своего предшественника. Его тяга достигала 195 кН. Такие двигатели позволяли МиГ-31 летать ещё быстрее и выше, а также нести достаточно внушительный ракетный арсенал из шести дальнобойных ракет Р-37 и нескольких ракет меньшего размера.

Как отмечают эксперты Military Watch, распад Советского Союза и экономический кризис помешали запуску в серийное производство перехватчика МиГ-31М. Перехватчик и его двигатель были готовы к производству ещё в 1994 году.

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F135

Истребитель F-35 c двигателем F135. Фото из открытых источников

Двигатель, разработанный специально для истребителя пятого поколения F-35. Эксперты американского ресурса почему-то заверяют, что именно F-35 был принят на вооружение в 2015 году с "непревзойдённым" по тяге для того времени двигателем. При этом отмечено, что мощности одного двигателя оказалось недостаточно, чтобы истребитель F-35 мог длительное время летать на сверхзвуковых скоростях. Максимальная скорость самолёт составляет 1,6 Маха, а его потолок составляет около 15000 метров. Оба показателя значительно ниже "среднего". Американские эксперты оправдываются тем, что F-35 изначально не проектировался с упором на высокие лётные характеристики, поскольку создавался не для воздушного боя, а как ударный самолёт.

Military Watch пишет, что с момента принятия F-35 на вооружение стало понятно, что F135 оказался достаточно проблемным двигателем. Он требует более высокого уровня технического обслуживания, а его количество отказов F135 в шесть раз выше, чем количество отказов двигателей, установленных на другие американские истребители. Изменения, внесённые при проектировании F-35, привели к появлению более крупного самолёта, чем планировалось изначально. Самолёт стал более требовательным к мощности силовой установки. Считается, что мощности F135 недостаточно для питания авионики истребителя. В связи с этим всё чаще слышатся призывы к разработке нового двигателя. Тяга двигателя составляет 191 кН.

АЛ-41Ф

Истребитель МиГ 1.42. Источник фото: airforce.ru

Двигатель создавался для истребителя МиГ-1.42. Тяга силовой установки составляла 191 кН. Программа создания истребителя завоевания господства в воздухе стартовала ещё в 1979 году. Новый самолёт должен был действовать далеко в воздушном пространстве противника и должен был стать приемником истребителя Су-27, принятым на вооружение в 1984 году. Как считают эксперты Military Watch, новый истребитель являлся более амбициозным проектом, чем ныне выпускающийся Су-57. Согласно оценкам, производство МиГ 1.42 обошлось бы вдвое дороже, чем производство нынешнего самолёта.

Двигатели АЛ-41Ф развивали гораздо большую тягу, чем двигатели, установленные на современных боевых самолётах. По данным Military Watch, серийное производство двигателей было начато в конце 1990-х годов. Было построено около дюжины таких силовых установок. Однако прекращение программы МиГ 1.42 стало причиной того, что двигатель так и не поступил на вооружение. Двигатель АЛ-41Ф прошёл полный цикл лётных испытаний в течение 1990-х годов, включая испытания на сверхзвуковых скоростях. Как заявлено, в качестве испытательных стендов использовались бомбардировщик Ту-16 и сверхзвуковой перехватчик МиГ-25. На момент отмены программы истребителя МиГ 1.42 было начато строительство шести прототипов, однако ни один из них не был построен. Был построен один единственный лётный экземпляр под обозначением МиГ 1.44, который являлся демонстратором технологий.

(Обозначение АЛ-41 позже использовалось для усовершенствованной версии двигателя АЛ-31 Су-27, в котором использовались некоторые технологии, разработанные для силовой установки МиГ 1.42, для снижения потребностей в обслуживании и увеличения тяги. Получившийся двигатель однако значительно слабее и имеет обозначение АЛ-41Ф-1С, его тяга составляет 137 кН, то есть его максимальная тяга на 28 процентов ниже, чем у исходного АЛ-41Ф).

WS-15

Двигатель для китайского усовершенствованного истребителя пятого поколения J-20В. Максимальная тяга силовой установки составляет 183 кН. Самолёт J-20A, принятый на вооружение в 2021 году оснащался старым двигателем WS-10C. Но и эти двигатели позволяли китайскому самолёту совершать полёт на сверхзвуковой скорости без использования форсажных камер. Ожидается, что двигатели WS-15 обеспечат китайскому истребителю J-20 крейсерскую скорость без использования форсажных камер близкую к2 Махам, а возможно и более. Предполагается, что испытания двигателя были начаты в 2016 году. Также сообщалось, что серийное производство WS-15 было начато в апреле того же года. Главной причиной в задержке серийного производства двигателя стала сложность массового производства новейших монокристаллических лопаток. Хотя и отмечается, что время разработки китайского двигателя было значительно короче, чем период разработки западных двигателей.

АЛ-51Ф

Истребитель Су-57 в полёте. Фото: Пресс-служба Минобороны России

Двигатель с тягой 177 кН, разработанный для российского истребителя пятого поколения Су-57. Силовая установка известна также как "Изделие 30". Как считают в Military Watch, серийные самолёты с новыми двигателями должны начать поступать на вооружение до конца 2026 года. Двигатель АЛ-51Ф был разработан с учётом минимальных эксплуатационных затрат и меньших потребностей в техническом обслуживании. Предполагается, что затраты на эксплуатацию новой силовой установки будут меньше, чем затраты на двигатели АЛ-31 и АЛ-41Ф-1С, которые в настоящее время используются на российских истребителях. Эксперты Military Watch отмечают, что российский двигатель значительно мощнее, чем двигатель F119, установленный на американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Тяга "американца" составляет 156 кН, что на 12% меньше тяги российского изделия. Предполагается, что возможности нового двигателя, его высокая топливная экономичность и относительно небольшая масса самого истребителя Су-57 сделают российский самолёт самым манёвренным в мире при полёте на малых скоростях и, возможно, на больших скоростях, где главным конкурентом российской машине является китайский истребитель J-20. Предполагается, что модернизированный российский самолёт с новыми двигателями получит обозначение Су-57М.

Резюмируя публикацию американских экспертов, можно смело говорить о том, что российское двигателестроение по-прежнему находится на высоком уровне.