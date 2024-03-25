Один из самоходных миномётов, "подаренных" Польшей Украине, уже был уничтожен

Самоходный миномёт M120 Rak. Фото: Томаш Борсук / Генеральное командование ВС Польши

Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву всевозможную "помощь" продукцией военного назначения. Одним из главных спонсоров нынешней Украины является Польша. Польша передала Украине сотни единиц бронетехники, включая основные боевые танки советского образца [от старых Т-72М1 до достаточно современных PT-91 Twardy, прим.], 155-мм самоходные гаубицы Krab, бронетранспортеры, и самоходные 120-мм миномёты. И если танки, построенные по ещё советской лицензии, гаубицы проходили по сводкам Минобороны РФ как уничтоженные, то о миномётах на колесных бронированных шасси ничего не было слышно. Но, как говориться, ничего не вечно под Луной. Стало известно, что ВСУ потеряли 120-мм самоходный миномёт, "подаренный" Польшей. Об этом сообщили сами польские СМИ.

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Профильный ресурс Defence24 констатировал, что в социальных сетях появилось видео, на котором видно уничтоженную польскую самоходную установку M120 Rak. Польские эксперты называют потерю этого миномёта "невосполнимой утратой". Как говорится в публикации Defence24, повреждения боевой машины свидетельствуют о том, что взорвались боеприпасы, размещённые в корпусе и башне боевой машины. Из-за взрыва находящегося внутри боекомплекта часть башни самоходного миномёта была оторвана. Кроме того, взрыв повредил корпус самой боевой машины. При этом польские эксперты отмечают, что неизвестно, какое "боевое вещество" повредило самоходный миномёт. Аналитики Defence24 не исключают, что боевая машина была подорвана её экипажем. Отмечено, что дальность стрельбы установки составляет всего 8 километров, поэтому она является уязвимой не только для FPV-дронов, но и для управляемых ракет противотанковых ракетных комплексов.

M120K Rak — 120-мм минометный комплекс, установленный на шасси колесного бронетранспортера Rosomak [в "девичестве" это финский бронетранспортёр Patria AMV]. Башня этого аппарата состоит из катанных броневых листов, обеспечивающих защиту первого уровня по классу STANAG 4569. В башне смонтирован казнозарядный автоматический гранатомёт со стволом длиной 25 калибров. Миномёт позволяет поражать цели на удалении 8-12 километров. В настоящее время ведутся работы над созданием боеприпасов, позволяющих "достать" цели на дальности в 14 километров. Скорострельность миномёта M120K Rak составляет 6-8 выстрелов в минуту, возимый боекомплект – 46 снарядов, из которых 20 штук находятся в автомате заряжания.

Вспомогательное вооружение представлено пулемётом UKM-2000 калибра 7,62 мм [польская версия пулемёта Калашникова, прим.].

P.S. Наблюдения показывают, что поляки так и не смогли придумать и изобрести что-то своё. Бронетранспортёр финского производства, пулемёт – модификация легендарного советского оружия. Миномёт? Вопрос интересный. А ВСУ продолжат терять иностранную боевую технику.