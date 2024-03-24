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crazycat21
Military Watch: Китай построил свой первый тяжёлый ударный вертолёт
В сети появились фотографии неизвестного китайского тяжёлого ударного вертолёта

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Новый китайский тяжёлый ударный вертолёт. Источник фото: militarywatchmagazine.com

Американский профильный ресурс Military Watch сообщил, что в сети появились изображения нового китайского ударного вертолёта, обозначение которого пока остаётся неизвестным. Первые фотографии новой винтокрылой машины были опубликованы 21 марта 2024 года. Ожидается, что новый вертолёт обеспечит Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая новыми возможностями.

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Китайская военная авиация с 2010-х годов стала занимать лидирующие позиции в целом ряде областей. В настоящее время Китай располагает самым большим в мире парком военно-транспортных воздушных судов, самой широкой линейкой малозаметных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, у Китая есть два серийно выпускаемых истребителя пятого поколения. И только Китай имеет в своём распоряжении гиперзвуковой военный самолёт. В данном случае речь идёт о самолёте WZ-8 [прим.].

Как пишет Military Watch, ожидается, что благодаря новой платформе вертолётный парк Китая перейдёт на качественно новый уровень. Ранее ударные вертолёты не являлись приоритетом для НОАК, поскольку с 1990-х годов основное финансирование выделялось на оборону восточного побережья страны. Основные инвестиции были направлены на строительство воздушного флота и ВМС. Предполагается, что новый тяжёлый ударный вертолёт сможет выполнять ряд задач в составе военно-морского флота Китая, включая обеспечение защиты интересов Пекина в Южно-китайском море и реагирование на чрезвычайные ситуации в Тайваньском проливе.

Как предполагают эксперты Military Watch, конструкция нового тяжёлого ударного вертолёта основана на базе транспортного Z-20, который был принят на вооружение в 2019 году. Хотя планер нового вертолёта несколько уже и имеет тандемную кабину. Хвостовая часть новой машины выглядит практически идентичной хвостовой части Z-20. Хвостовая балка имеет такой же нестреловидный горизонтальный стабилизатор. 

Как утверждают американские эксперты, по некоторым данным, новая машина получила ту же силовую установку, что транспортный вертолёт. Поскольку основную угрозу для боевых вертолётов представляют ракеты с инфракрасным наведением, выхлопы двигателей направлены вверх для снижения тепловой сигнатуры. Military Watch отмечает, что создание ударных вертолётов на базе достаточно крупных транспортных машин не является чем-то новым. В частности американцы предпринимали попытку превратить транспортный Black Hawk в ударный вертолёт S-71. Но затем эта программа была закрыта. А американский ударный вертолёт AH-1 Cobra был спроектирован на основе транспортного UH-1 Iroquois.

Новый китайский ударный вертолёт. Источник фото: Reddit

Military Watch сообщает, что до последнего времени единственным китайским специализированным ударным вертолётом оставался средний по массе Z-10, принятый на вооружение в 2012 году. Появление этой машины считается достаточно крупным успехом. Кроме того, этот вертолёт выиграл тендер для армии Пакистана, которая ранее полагалась исключительно вертолёты западного производства. Однако тяжёлые ударные вертолёты могут нести большую полезную нагрузку, включая достаточно крупные системы радиоэлектронной борьбы. И такие машины могут справиться с задачами, которые считаются опасными для лёгких вертолётов.

Ранее предполагалось, что в дополнение к своим Z-10 Китай может закупить разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор" российского производства для вооружения как авиации Сухопутных войск, так и авиации флота. Такие вертолёты могли бы базироваться на китайских вертолётоносцах Тип 075. Эти корабли имеют водоизмещение 35000 тонн являются одними из самых крупных кораблей такого класса в мире. В составе ВМС Китая уже есть три таких вертолётоносца. Четвёртый, спущенный на воду в декабре 2023 года, будет введён в состав флота в ближайшем будущем. Предполагается, что каждый такой корабль сможет нести до 15 тяжёлых вертолётов.

Эксперты из США считают, что разработка нового тяжёлого ударного вертолёта является важной вехой для авиационной промышленности Китая. Предполагается, что конструкция этой машины будет быстро совершенствоваться, и в последующем этот вертолёт станет родоначальником целой серии машин.

#новости #китай #техника #оружие #боевая авиация #военные новости #вертолеты #z-10
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