461-я бомбардировочная группа B-24 Liberators возвращается после нападения на сортировочную станцию Мюльдорф, Германия, 11 марта 1945 года. Фото: commons.wikimedia.org

Когда заходит речь о ковровых бомбардировках, сразу на ум приходят американцы с их бомбардировщиком B-17 "Летающая крепость". Что поделать, если бывшие "союзники" умели и умеют при помощи бомбардировок стирать в пыль даже крупные города. И умеют изготавливать для этого подходящие орудия, одним из которых и стал B-17. Похоже, что у американцев с англичанами это в крови.

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Справедливости ради, стоит отметить, что если бы не массированные авиационные налёты союзников на промышленные центры Германии в годы Великой Отечественной войны, существенно подорвавшие военно-промышленный потенциал врага и разрушившие логистику, то Красной Армии пришлось бы намного тяжелее.

Но сейчас речь о самолётах. Действительно, "Летающая крепость" стала символом американских ВВС того времени. Экипажи этих бомбардировщиков натворили дел на территории Европы. Но был у американцев еще один весьма впечатляющий по своим характеристикам самолёт, который превзошёл "Летающую крепость". Это бомбардировщик B-24 Liberator ("Освободитель"). Вот это действительно был ужас Европы в годы Второй мировой войны.

B-24 в полёте. Фото: commons.wikimedia.org

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Самолёт новее, чем его "коллега" по ковровым бомбардировкам, совершил свой первый полёт только в 1939 году (B-17 выпускался с 1936 года). Изначально новый тяжёлый бомбардировщик предназначался не для ВВС США, поскольку Америка ещё не участвовала в войне, а для стран уже ведущих войну с нацистской Германией – Англии и Франции. Последней он не достался, поскольку на момент начала серийного производства самолёта та уже успела капитулировать. В эксплуатации американских ВВС и Королевских ВВС машина находилась с 1941 года.

Разработчиком самолёта выступила фирма Consolidated. Самолёт строился с нуля, без использования каких-то либо предыдущих моделей, поэтому он вобрал в себя все самые новые на тот момент технические решения.

Отличительной особенностью B-24 стал высокий фюзеляж овального сечения, в котором размещались два бомбоотсека (передний и задний). Овальное сечение фюзеляжа позволило размещать бомбы в отсеках не горизонтально, а вертикально. Максимальная бомбовая нагрузка самолёта составила 3600 килограммов (в бомбоотсеках). Максимальная бомбовая нагрузка вместе с внешней подвеской (при полёте на небольшие расстояния) – 5800 килограммов. Конечно, это меньше, чем у B-17 c его загрузкой в 8000 килограммов, но тоже немало для того времени.

Группа "Либерейторов" в воздухе. Фото: commons.wikimedia.org

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Помимо формы фюзеляжа "Либерейтор" получил следующие особенности:

трёхстоечное шасси с носовой стойкой, при этом основные стойки убирались не в мотогондолы, как у других бомбардировщиков того времени, а в плоскость крыла (по истребительному)

новое крыло с низким коэффициентом лобового сопротивления, создающее большую подъёмную силу при малых углах атаки и дающее прирост в скорости (крыло Дэвиса)

силовая установка из четырёх двигателей

двухкилевое хвостовое оперение

вход-выход в самолёт располагался в хвостовой части, поэтому лётчикам и носовым стрелкам было трудно покинуть самолёт в экстремальной ситуации (необходимо было ещё пробраться через бомбоотсеки)

"Либерейтор" так же как и B-17 был буквально утыкан оборонительными крупнокалиберными пулемётами Браунинга, но в отличие от "Летающей крепости" имел убирающуюся в фюзеляж верхнюю турель.

"Либерейторы" во время налёта на НПЗ в румынском городе Плоешти, 1 августа 1943 года. Фото: commons.wikimedia.org

Впервые по объектам на территории Европы "Либирейторы" начали работать в августе 1943 когда полетели бомбить румынские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и нефтехранилища в Плоешти. Протяжённость маршрута составила 3200 километров туда и обратно. Задача была выполнена. Из семи румынских НПЗ уцелел только один, остальные были либо уничтожены, либо выведены из строя. Но потери "Либерейторов" от налёта на хорошо защищённый зенитными орудиями и истребителями люфтваффе объект были просто ужасающими. Из 164 самолётов, поднявшихся в воздух с аэродромов в Северной Африке, 53 машины были сбиты или потеряны на маршруте, а 23 самолёта совершили вынужденные посадки. Лишь 88 "Либирейторов" вернулись на аэродромы базирования, из них 55 самолёта с различными повреждениями.

Вообще в Европе B-24 стал настоящей рабочей лошадкой ВВС союзников. Он состоял на вооружении 8-й воздушной армии ВВС США, которая бомбила Германию. "Либирейторы" составляли приблизительно 1/3 авиапарка этой армии. Кроме того, самолётами данного типа были вооружены части 9-й воздушной армии ВВС США (зона ответственности – Африка и Италия). А в 15-й воздушной армии (Италия) самолёты B-24 стояли на вооружении 13 из 18 бомбардировочных групп!

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Бомбардировщики B-24 8-й воздушной армии ВВС США. Фото: commons.wikimedia.org9-я воздушная армия поддерживала высадку союзных войск в Нормандии в 1944 году. Именно в составе соединений этой армии появились ярко разукрашенные B-24, оснащённые дополнительным светосигнальным оборудованием и пиротехническими устройствами. Основным назначением этих самолётов было собрать в воздухе в строй эскадрильи бомбардировщиков для последующих налётов. Они так и назывались – корабли строя.

Кроме того, "Либерейторы" были задействованы и в специальных операциях в Европе. Они занимались снабжением сил сопротивления. На оккупированную немцами территорию бомбардировщики везли оружие, боеприпасы, медикаменты и снаряжение. Обратно перебрасывали бежавших из концлагерей военнопленных. Ещё при помощи B-24 осуществлялась заброска агентов и диверсионных групп в тыл противника. Все полёты осуществлялись в ночное время. Для осуществления полётов "Либерейторы" окрашивались в черный глянцевый цвет, что позволяло снизить заметность в лучах зенитных прожекторов гитлеровцев.

Еще необходимо отметить, что B-24 стал очень массовым бомбардировщиком. За годы производства (1940-1945 гг.) было выпущено 18188 таких самолёта в различных модификациях. Для сравнения, бомбардировщиков B-17 в период с 1936 по 1945 годы было выпущено всего 12731 единиц.