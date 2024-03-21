У американских военных не получилось оснастить свои "ганшипы" боевыми лазерами

Художественная визуализация бортового высокоэнергетического лазера, установленного на боевом корабле. Фото: ВВС США

Для справки, самолёт AC-130J – это "летающая батарея", предназначенная для непосредственной поддержки войск на поле боя, или если по-американски, то "ганшип".

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Как сообщает профильный ресурс Defense Post, американские ВВС отказались от своего проблемного плана по установке высокоэнергетического лазерного оружия на самолёт AC-130J Ghostrider. Информация приводится со ссылкой на американские СМИ.

Представитель Командования специальных операций ВВС (AFSOC) сообщил, что бортовой лазер высокой энергии (AHEL) столкнулся с техническими трудностями во время недавних наземных испытаний под открытым небом. Трудности привели к тому, что новое оружие не смогло получить "доступное окно интеграции" и не дошло до лётных испытаний. Тем самым был положен конец долгожданным ожиданиям операций Ghostrider, оснащённым лазерным оружием.

Представитель командования ВВС не стал раскрывать, с какими конкретными трудностями столкнулись американские военные. Он только отметил, что высокоэнергетический лазер AHEL способен выполнять некоторые операции.

Defense Post отмечает, что в бюджетном запросе Министерства обороны США на 2025 год финансирование боевого лазера отсутствует. Ожидалось, что данная программа будет закрыта в текущем году.

Представитель Командования специальных операций ВВС, что военные полностью не отказываются от программы AHEL, а лишь пересматривают свои планы относительно системы вооружения. Наземные испытания боевого лазера будут продолжены. Это необходимо для повышения его надёжности и подготовке к "использованию другими агентствами".

Таким образом, Defense Post предполагает, что лазерное оружие может стать частью другой программы направленной энергии, такой как программа самозащиты высокоэнергетического лазерного демонстратора (SHIELD). Данная программа предусматривает установку лазерного оружия на истребитель. В этом случае лазерная установка будет предназначена для самообороны.

Ещё в 2021 году ВВС США получили от корпорации Lockheed Martin 60-ватную лазерную установку, предназначенную для установки на "летающую батарею" AC-130J. Тогда предполагалось, что это будет первый действующий боевой лазер в вооружённых силах США. Однако в ноябре 2023 года Командование специальных операций ВВС (AFSOC) заявило, что официальное развёртывание этого оружия отложено из-за задержек с лётными испытаниями. Хотя причина и не была указана, выдвигались предположения, что установка боевого лазера на самолёт оказалось намного более сложной, чем планировалось.