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crazycat21
Эксперт Defence24 назвал количество танков в армии Польши
Аналитик профильного ресурса пересчитал танки польской армии и озвучил перспективы бронетанковых войск Польши

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Основной боевой танк K2 "Black Panther". Фото: Оперативное командование армии Польши / соцсетиКоллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную "помощь". Одним из элементов этой помощи стала передача Киеву тяжёлой бронетехники, а именно основных боевых танков советского и западных образцов. Больше всех танков передала Польша. Но и после этого данная страна обладает самым крупным танковым парком среди всех стран Европы. Да, у поляков осталось танков намного больше, чем у тех же немцев. Про другие европейские страны и говорить не приходится.

Интересно, а сколько танков осталось у официальной Варшавы в настоящий момент? Ответ на этот вопрос в своём материале дал Дамиан Ратка, редактор профильного польского ресурса Defence24.

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Как говорится в публикации, 20 марта 2023 года государственный секретарь Министерства национальной обороны Павел Бейда заявил о прибытии в Польшу дополнительных основных боевых танков K2 Black Panther южнокорейского производства. Данную информацию подтвердило Агентство по вооружениям. 

11 марта было доставлено три танка, 17 марта – ещё четыре, 19 марта в порт Гдыня пришёл сухогруз ещё с 11 танками на борту. Итого компания Hyundai Rotem, производитель "Чёрных пантер", менее чем за две недели поставила 18 боевых машин из 180 заказанных на сегодняшний день. 

Польский эксперт отметил, что ситуация с техникой в бронетанковых и механизированных войсках армии Польши постепенно улучшается, а возраст боевых машин снижается. Что касается количественного состава (по типам танков), то он представлен ниже.

  • K2 "Black Panther" – 46 единиц
  • M1A1FEP Abrams – 69 единиц
  • Leopard 2А4 – 66 единиц
  • Leopard 2PL – 62 единицы
  • Leopard 2А5 – 105 единиц
  • PT-91 Twardy – около 172 единиц
  • Т-72М1 и Т72М1Р – около 111 единиц

PT-91 Twardy – это польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1.

В настоящий момент на вооружении армии Польши стоит 631 основной боевой танк, из которых 348 единиц – это современные западные танки третьего поколения, еще примерно 238 машин – это постепенно снимаемые с вооружения танки PT-91 Twardy и Т-72М1.

Как отметил эксперт, такое разнообразие типов танков отражает переходный период, в котором находятся бронетанковые и механизированные войска.

До конца 2024 года Польша должна получить ещё 38 K2 Black Panther и 47 M1A1FEP Abrams. Поставка этих машин позволит довести численность современных танков до 433 единиц. Кроме того, получение новой техники позволит снять с вооружения Т-72М1, которые не только устарели, но и становятся все более дорогими и сложными в обслуживании.

Согласно информации, опубликованной на данный момент Министерством национальной обороны, поставки оставшихся 96 K2 Black Panther планируется начать в 2025 году. Первые из 250 единиц M1A2SEPv3 Abrams также будут доставлены в Польшу. Последняя поставка "Абрамсов" состоится в 2026 году. Это означает, что в 2027 году Польша будет располагать следующим парком танков 3-го поколения:

  • K2 "Black Panther" – 180 единиц
  • M1A1FEP Abrams – 116 единиц
  • M1A2SEPv3 Abrams – 250 единиц
  • Leopard 2А5 – 105 единиц
  • Leopard 2PL – 128 единиц

Куда денутся Leopard 2A4? Исходя из предыдущих данных, они будут модернизированы до версии Leopard 2PL [прим.]

Итоговое количество танков третьего поколения в армии Польши достигнет 779 машин. Эксперт считает, что такое количество современных танков не перекроет потребности армии, но зато позволит снять с вооружения устаревшие PT-91 Twardy и Т-72М1.

А вообще в перспективе Войско Польское должно будет иметь на вооружении всего два типа основных боевых танков – M1A2SEPv3 Abrams (366 машин) и K2 "Black Panther" (1000 машин).

P.S. Учитывая приведённые польским экспертом цифры на 2024 год, есть огромная вероятность того, что танковый парк одной сопредельной России территории может пополнится на 85 машин советского образца.

#новости #армия #оружие #танки #leopard 2 #abrams #военные новости #бронетехника #т-72 #k2 black panther
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