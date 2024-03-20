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crazycat21
США провели испытания гиперзвуковой ракеты, но они оказались "пустышкой"
Американцы завершили программу ARRW, осознав её бесперспективность

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Стратегический бомбардировщик B-52H c ракетой AGM-183A. Фото: ВВС США

Немногие страны мира преуспели в разработке гиперзвукового оружия. Их можно пересчитать по пальцам. Гиперзвуковое оружие есть у России, и оно уже неоднократно применялось в реальных боевых условиях. Гиперзвуковое оружие есть и у Китая. Определённые наработки в этой теме имеются у Ирана и КНДР. Зато США в области гиперзвука оказались явным аутсайдером. И как бы американские инженеры и военные не старались, у них что-то постоянно идёт "не так".

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И вот мировые СМИ облетела информация о том, что Штаты провели испытания гиперзвуковой ракеты. В частности, об этом сообщило агентство Reuters. По версии зарубежных журналистов, испытания признаны "успешными". Правда, справедливости ради, в своём материале Reuters ссылается на заявление ВВС США.

Как говорится в материале, американские Военно-воздушные силы заявили во вторник 19 марта, что провели "успешные" испытания гиперзвукового оружия воздушного базирования в Тихом океане. Испытания проводились в воскресенье. Стратегический бомбардировщик B-52H поднялся в воздух с авиабазы на острове Гуам. Бомбардировщик нёс на своём борту оружие быстрого реагирования (ARRW –Air-Launched Rapid Response Weapon). В данном случае речь идёт об авиационной ракете AGM-183 [прим.].

Reutres пишет, что хоть испытания и были названы успешными, но американские военные не раскрыли скорость, с которой летело изделие. В ходе прошлых испытаний ракета ARRW летала со скоростью "как минимум в пять раз превышающей скорость звука".

Так значит американцы достигли определённого прогресса в разработке гиперзвукового оружия? Вовсе нет. Довольно любопытный материал опубликовал профильный ресурс Defense News. Заголовок публикации гласит: "ВВС США проводят финальные испытания гиперзвуковой ракеты Lockheed".

В самом материале прямо говорится о том, что ВВС США провели "последние" испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. При этом отмечено, что военные не уточнили, прошёл ли тест успешно.

"Представитель ВВС сообщил, что B-52H Stratofortress после взлета с базы ВВС Андерсен на Гуаме провел испытание полностью работоспособного прототипа ARRW, называемое комплексным испытанием".

В ВВС отказались назвать цели испытаний, зато заявили, что военные получили "ценную информацию" о возможностях гиперзвукового оружия производства фирмы Lockheed Martin.

"В ходе этого испытания были получены ценные, уникальные данные, и оно было предназначено для дальнейшего развития ряда гиперзвуковых программ", — сказал представитель. "Мы также подтвердили и улучшили наши возможности тестирования и оценки для продолжения разработки передовых гиперзвуковых систем".

ARRW – одна из двух программ ВВС в области разработки гиперзвукового оружия воздушного базирования. Но ещё в прошлом году министр ВВС Фрэнк Кендалл сообщил американским законодателям, что данная программа "столкнулась с трудностями". В марте 2024 года представители ВВС заявили, что предстоящие испытания в рамках проекта станут последними. Военные планируют завершить работу с прототипами в текущем году. ВВС не запрашивали каких-либо средств для закупки ARRW или проведения каких-либо исследований и разработок в 2025 году. Зато в 2025 году планируется выделить $517 миллионов для другой гиперзвуковой программы – HACM. В программе задействованы компании Northrop Grumman и RTX Raytheon. Их изделие представляет собой воздушно-реактивную ракету, которая будет летать по совершенно иным траекториям в сравнении ARRW. Кроме того, перспективная ракета будет меньше по габаритам. 

Вероятно, именно габариты сыграли немаловажную роль. Похоже, предпринимается попытка впихнуть HACM во внутренние отсеки бомбардировщика B-21 Rider [прим.].

Таким образом, можно смело говорить о том, что проведённые американцами испытания по факту оказались "пустышкой". Проект ARRW закрыт. Вероятно, остался готовый прототип, с ним американцы и поработали. 

#новости #армия #оружие #военные новости #гиперзвуковое оружие #agm-183a #arrw #гиперзввук
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