Советские артиллеристы ведут огонь по противнику из 45-мм противотанковой пушки. Источник фото: commons.wikimedia.org

Великая Отечественная война стала настоящим испытанием для нашего народа. Среди некоторых экспертов и любителей военной истории нередко встречается мнение, что в первые месяцы войны Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) терпела одно сокрушительное поражение за другим и отступала из-за плохой оснащённости вооружением, в частности противотанковыми пушками, что помешало остановить танковые клинья противника.

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На самом деле это не так. С противотанковыми пушками в первые месяцы у РККА было всё в порядке. Безусловно, были проблемы во вновь формируемых частях и соединениях. Они просто не успели получить материальную часть. Зато в сформированных и укомплектованных полках и дивизиях с противотанковыми орудиями было всё в порядке. Они имели то, что было положено по штату.

На момент нападения противника на нашу страну, основным противотанковым орудием РККА была 45-мм противотанковая пушка. Ничуть не умаляя заслуг расчётов полковой или дивизионной артиллерии (76-мм пушки и 122-мм гаубицы) следует отметить, что именно на расчёты противотанкистов легла вся тяжесть борьбы с немецкими танками. И именно среди расчётов противотанковой артиллерии были самые большие потери.

Итак, легендарная "сорокапятка" – противотанковая пушка, прошедшая всю Великую Отечественную войну. Если говорить о самой 45-мм пушке, то это даже не одно орудие, а целая серия. Всего выпускалось три модификации "сорокапятки" (в период 1932-1946 гг.) Ниже представлена таблица с характеристиками этих орудий.

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Вся информация собрана из открытых источников

Противотанковая пушка 19-К образца образца 1932 года хоть формально и являлась полуавтоматической, но фактически таковой не являлась. Дело в том, что полуавтоматика нормально срабатывала только при использовании бронебойного снаряда. Если стрельба велась осколочно-фугасным снарядом, то автоматике не хватало энергии отката для взведения пружин. По факту пушка была только на четверть автоматической. В 1934 году пушку несколько модернизировали, заменив в деревянные колеса на колёса с пневматическими шинами от легкового автомобиля ГАЗ-А. Так же был изменен механизм поворота. Из-за этого пушка стала несколько легче – 425 килограмма в боевом положении. Но всё равно это была всё та же 19-К. Всего по 1937 год было выпущено 7900 таких орудий (по другим данным 7400 единиц).

Противотанковая 45-мм пушка 19-К в танковом музее города Парола, Финляндия. Источник фото: wikipedia.org

Противотанковая пушка 53-К образца 1937 года стала дальнейшим шагом развития "сорокапятки". Главной отличительной особенностью 53-К от предшественницы стало то, что она действительно была полуавтоматической. Кроме того были улучшены баллистические характеристики орудия, а колёсный ход получил подрессоривание. Изменению подверглись верхний и нижние станки они стали клёпано-сварными, а не литыми как на предыдущих версиях. Пушка стала несколько тяжелей – 560 килограммов в боевом положении.

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Выпуск пушки был прекращён в 1943 году. Основной причиной послужила недостаточная на тот момент бронепробиваемость. За годы производства было выпущено 37354 таких орудия.

Противотанковая пушка М-42 образца 1942 года по праву считается вершиной эволюции "сорокапяток". Конструкторы учли боевой опыт и существенно увеличили длину ствола (больше чем на метр). Кроме того, был усилен метательный заряд. В результате пушка получилась более мощной. Так же была увеличена толщина броневого щита, прикрывающего расчет ( с 4,5 мм до 7 мм). С 1942 по 1946 года было выпущено 11156 таких орудий.

Противотанковая пушка М-42 образца 1942 на огневой позиции. Источник фото: broneboy.ru

В 1943 году в танковых частях вермахта стали массово появляться хорошо бронированные тяжёлые танки "Пантера" и "Тигр". Бронепробиваемость пушки М-42 снова оказалась недостаточной. Поэтому командование РККА было вынуждено произвести частичную замену этих пушек на 57-мм орудия ЗИС-2. Однако "сорокапятку" не сняли с производства. Связано это с тем, что пушка была хорошо освоена в производстве, была мобильной (перекатывалась расчётом без использования тяги), легко маскировалась на поле боя. К тому же могущества снаряда пушки М-42 ещё хватало для борьбы с танками противника при стрельбе в борт из засады. Поэтому пушка осталась на вооружении противотанковый подразделений стрелковых частей (полков и батальонов). Следует отметить, что именно расчёты М-42 оказались очень эффективными, действуя в боевых порядках пехоты при штурмах городов Европы.

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Если вернуться к началу публикации и вспомнить об укомплектованности частей РККА противотанковыми средствами в первые месяцы войны, то следует отметить, что стрелковая дивизия довоенного штата имела на вооружении 54 противотанковых пушки калибра 45-мм. Каждый стрелковый полк такой дивизии штатно комплектовался противотанковой батарей из 6 орудий. В каждом стрелковом (мотострелковом) батальоне имелся собственный противотанковый взвод, имевший на вооружении 2 пушки. Итого 12 "сорокапяток" на полк (36 на дивизию). Плюс к этому полнокровная дивизия РККА имела в своем составе отдельный противотанковый дивизион трёхбатарейного состава. А это ещё 18 "сорокапяток". Если сложить все эти цифры, то получится 54 противотанковых орудия.

Много это или мало? Более чем достаточно. А все причины поражений первых месяцев войны кроются гораздо глубже: в недостатках логистики, в отсутствии связи и нормального управления частями и соединениями.